Glenbow devient le premier grand musée canadien à entrée gratuite permanente grâce à un don de 35 millions de dollars commémorant l’héritage de JR Shaw

English French

CALGARY, Alberta, 17 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le musée Glenbow est ravi d’annoncer que la famille de JR Shaw lui a remis la généreuse somme de 35 millions de dollars. Ce don comprend également une dotation qui en fera le premier grand musée canadien à toujours offrir l’entrée gratuite.



Représentant la somme la plus importante reçue depuis la création du musée Glenbow, le don de la famille Shaw célèbre l’héritage de JR Shaw, le légendaire philanthrope et homme d’affaires de Calgary qui a fondé Shaw Communications et Corus Entertainment.

Situé au centre-ville de Calgary, le bâtiment qui abrite Glenbow et sa collection fait actuellement l’objet de rénovations majeures qui transformeront l’espace de 29 000 m2 (312 000 pi2) en l’un des musées d’art les plus dynamiques et les plus inclusifs d’Amérique du Nord. À sa réouverture, il sera rebaptisé le JR Shaw Centre for Arts & Culture.

Grâce à la création du fonds de dotation JR Shaw Free Admissions Endowment d’une valeur de 25 millions de dollars, l’entrée au musée Glenbow sera toujours gratuite, permettant ainsi à tout le monde de découvrir ses ressources. En supprimant l’obstacle fondamental que représentaient les frais d’entrée, l’accès aux arts et à la culture deviendra un droit pour tous plutôt qu’un privilège.

« À Glenbow, nous croyons depuis longtemps que l’art s’adresse à tout le monde. C’est pourquoi nous nous sommes engagés à accroître l’accessibilité aux arts et à la culture », déclare Nicholas R. Bell, président et chef de la direction de Glenbow. « Ce don sera la pierre d’assise de la transformation du musée. La collection de Glenbow appartient aux Albertains et, grâce à l’incroyable générosité et à la vision de la famille Shaw, elle sera véritablement inclusive et accessible à tous. »

« Notre famille est fière d’honorer JR de la meilleure façon qui soit, c’est-à-dire en soulignant sa passion pour l’art et les artistes canadiens et en la transmettant aux générations futures qui pourront en profiter librement », affirme Julie Shaw, présidente de la Shaw Family Foundation.

Tout au long de sa vie, JR Shaw a nourri une passion sans borne pour l’art et les artistes canadiens, dont bon nombre faisaient partie de ses amis proches. Le don de sa famille permettra également de mettre sur pied un fonds de dotation de 10 millions de dollars visant à créer le JR Shaw Institute for Canadian Art.

Cet institut, qui sera géré par Glenbow, présentera des expositions annuelles, ainsi qu’un ensemble d’activités diversifiées et passionnantes. En outre, il proposera un programme de résidence aux artistes et un programme de stages et de bourses.

« JR était si fier des magnifiques œuvres créées par les artistes canadiens. Il a fait des pieds et des mains pour que les gens puissent les apprécier autant que lui », ajoute Mme Shaw. « Cet hommage se veut également un cadeau générationnel aux citoyens et aux touristes de Calgary, la ville qu’il considérait comme son foyer. »

En plus d’être un lieu pour tous, le JR Shaw Centre for Arts & Culture sera un pionner dans le domaine des arts et de la culture au Canada. Véritable atout pour le centre-ville de Calgary, il générera des avantages culturels et économiques pour la ville et la province.

« Le musée Glenbow est un joyau culturel de l’Alberta », affirme Jason Kenney, le premier ministre de la province. « Ce don extraordinaire, offert en mémoire de l’un des plus grands entrepreneurs de l’Alberta, permettra à tous les Calgariens, Albertains et touristes de visiter gratuitement le musée. Merci à la famille Shaw pour sa générosité. Il s’agit d’un merveilleux hommage à JR, un hommage qui reflète son amour pour Calgary et sa grande importance pour la ville. »

« Grâce à ce don généreux de la Shaw Family Foundation, le musée de Glenbow, principale installation culturelle de l’Alberta, deviendra accessible à tous les Albertains. De plus, le bâtiment nouvellement rénové sera renommé le JR Shaw Centre for Arts & Culture », déclare Ron Orr, le ministre de la Culture. « Ce musée est un incontournable en Alberta et il continuera de l’être. J’attends avec impatience la fin des travaux du nouveau JR Shaw Centre for Arts & Culture. Il s’agit d’une étape passionnante dans la transformation de Calgary et de l’Alberta en une destination culturelle où l’on sera en mesure de présenter notre art au monde entier. »

« À titre de ministre responsable des immeubles gouvernementaux de l’Alberta, je suis ravi d’apprendre que ce centre calgarien consacré aux arts et à la culture portera désormais le nom de JR Shaw », affirme Prasad Panda, le ministre de l’Infrastructure. « Cette reconnaissance reflète parfaitement l’énorme contribution de la famille Shaw au musée Glenbow. »

« On ne saurait trop insister sur l’importance de la dotation de la famille Shaw pour l’avenir de notre ville », souligne Jyoti Gondek, mairesse de Calgary. « Grâce à cette initiative unique au Canada, tous les citoyens et visiteurs de Calgary, quels que soient leur âge ou leur revenu, pourront vivre gratuitement une expérience artistique et culturelle de classe mondiale. Aujourd’hui, les musées sont plus importants que jamais, car ils nous permettent de tirer des leçons de notre passé en nous offrant une perspective historique et en établissant des bases communes. »

À ce jour, le musée Glenbow a amassé 152 millions de dollars, dont 105 millions de dollars versés par le gouvernement, 35 millions de dollars offerts par la Shaw Family Foundation et 12 millions de dollars recueillis auprès de ses visiteurs. Toutefois, le musée nécessite encore plus de soutien de la part de la communauté afin d’améliorer ses installations, sa programmation, ses expositions, ses activités et ses événements pour de nombreuses années à venir. C’est pourquoi Glenbow s’efforce de réunir 23 millions de dollars supplémentaires pour atteindre son nouvel objectif de 175 millions de dollars, portant ainsi ses aspirations pour les arts et la culture à Calgary à de nouveaux sommets.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.glenbow.org.

À propos du musée Glenbow

Fondé en 1966 en tant qu’archives, galerie et musée indépendants et à but non lucratif, le musée Glenbow veille sur une extraordinaire collection comptant plus de 250 000 œuvres d’art et objets historiques – du Canada et du monde entier – au nom de la population de l’Alberta. Le projet Glenbow Reimagined vise à rénover le bâtiment du musée, vieux de près de 50 ans, ainsi qu’à offrir une ressource culturelle dynamique et florissante au cœur de Calgary. En plus d’accroître l’accessibilité et la portée des arts et de la culture, Glenbow a pour mission de présenter l’art, les objets et les idées de façon à ce que chaque visiteur en retire quelque chose.

À propos de l’héritage de JR Shaw

JR Shaw (1934 – 2020)

Leader brillant, entrepreneur extraordinaire ainsi que fondateur de Shaw Communications et de Corus Entertainment, JR était un homme hors du commun : véritable pionnier dans le monde des affaires au Canada, visionnaire des télécommunications et des médias canadiens, philanthrope généreux, ami aimé de tous et père de famille dévoué.

En souhaitant simplement offrir à la population plus de choix d’émissions télévisées, JR a créé Shaw Communications et en a fait l’un des principaux fournisseurs de connectivité au Canada. La croissance et le succès de Shaw Communications et de Corus Entertainment reflètent son engagement envers l’excellence, sa curiosité sans limites pour la technologie ainsi que sa passion inébranlable pour l’innovation, qui ont profité à tous les Canadiens et Canadiennes.

JR a offert son expertise à de nombreuses organisations, se forgeant ainsi une réputation de chef d’entreprise canadien exceptionnel. Il a notamment donné l’exemple en matière de responsabilité sociale, d’éthique et d’entrepreneuriat. De plus, JR a reçu la distinction d’Officier de l’Ordre du Canada en 2002.

Personne-ressource pour les médias

Shauna MacDonald

Brookline Public Relations

Téléphone mobile : 403 585-4570

Courriel : smacdonald@brooklinepr.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4fb2f06-93b1-4841-9653-f8280dfe993c

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dbcd513-e1bf-4653-86ab-1515a14858d4