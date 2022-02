Mandalay Resources Corporation tillhandahåller rapport om mineraltillgångar och -reserver för årsslutet 2021 för Costerfield och Björkdal

TORONTO, Feb. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har glädjen att tillkännage uppdaterade uppskattningar av mineraltillgångar och -reserver för Costerfield guld- och antimongruva i Victoria, Australien och Björkdals guldgruva i Skellefteå, Sverige per den 31 december 2021. Alla dollarbelopp i detta pressmeddelande avser US-dollar om inte annat anges.



Viktiga punkter:

Costerfield

Visade och sannolika mineralreserver för guld ökade med 24 %, netto efter minskning från 2021 års produktion; och

Gruvans livslängd förlängdes med två år till 2027, netto efter minskning från 2021 års produktion.

Björkdal

Bibehåller lång gruvlivslängd fram till 2030;

Förbättrad geologisk förståelse som möjliggör uppgradering till högre konfidens avseende uppmätta resurser och visade reserver; och

Ökning av uppmätta och indikerade guldresurser på 59 000 uns netto efter årlig minskning.



Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Mandalays prospekteringsinsatser 2021 gav betydande framgångar. Vi fick stora tillskott av mineralreserver vid Costerfield genom den framgångsrika upptäckten av Shepherd-zonen under Youle-fyndigheten, och upptäckte betydligt högre guldhalter österut på djupet vid Björkdal.

”Vid årsslutet 2021 uppgick Mandalays totala visade och sannolika mineralreserver till 854 000 uns guld och 19 600 ton antimon, jämfört med 799 000 uns guld och 21 800 ton antimon vid årsslutet 2020. Dessa mineralreserver lades till med en prospekteringskostnad på 30,79 USD per uns guldekvivalent; ytterligare bevis på våra prospekteringsprograms kostnadseffektivitet och hållbarhet.

”Hittills har fem kontinuerliga höghaltiga ådror upptäckts inom Shepherd och det förväntas bli ett område med betydande tillväxt av mineraltillgångar och -reserver under de kommande åren. Under de tio månaderna från upptäckt till brytpunkt för data 2021 har Shepherd redan lagt till 296 000 ton malm i en halt på 12,4 g/t guld och 1,0 % antimon i mineralreserver. Detta betydande bidrag på så kort tid visar hur rikt Costerfields mineralsystem är. För närvarande är Shepherd-ådrorna öppna och kommer att stå i fokus för pågående prospektering vid Costerfield.

”På grund av den nuvarande långa livslängden på cirka nio år i Björkdal-gruvan, låg prospekteringsfokus inte på att utöka mineralreserver, utan på att identifiera områden som potentiellt skulle kunna uppnå högre halter. Detta program var mycket framgångsrikt med upptäckten av höghaltiga zoner i öster på djupet av huvud- och centrala zonerna (pressmeddelanden 24 januari 2022 och 29 juni 2021). De flesta av de signifikanta resultaten för detta område återhämtade sig efter uppdateringen av databrytpunkten för denna uppdatering av mineraltillgångar och -reserver, vilket förklarar programmets framgång och den betydande potentialen för att uppgradera de totala halterna kommer att återspeglas bättre under de följande åren och kommer att vara ett fortsatt prospekteringsfokus vid Björkdal under 2022.

”När Mandalay blickar framåt mot 2022, och med tanke på fortsatta tillväxtprojekt kring Shepherd och de östra förlängningsprojekten, ser vi flera mycket lovande områden på båda anläggningarna. Vid Björkdal fortsätter prospekteringen norr om Aurora-malmkroppen samt påbörjandet av ytborrning på regionalt sätt vid Björkdal och flerelementsmål. Vid Costerfield kommer potentialen för ytterligare Youle- och Shepherd-mål att fortsatt utforskas parallellt med förnyade insatser för satellitfyndigheter inom 2 km från gruvverksamheten.”

Tabell 1: Mineralreserver per den 31 december 2021 och 31 december 2020

2021 2020 Reserve Category Björkdal Contained Au (koz) Costerfield Contained Au (koz) Costerfield Contained Sb (kt) Björkdal Contained Au (koz) Costerfield Contained Au (koz) Costerfield Contained Sb (kt) Proven 74 150 13.1 - 110 12.8 Probable 468 162 6.5 544 145 9.0 Proven + Probable 542 312 19.6 544 255 21.8

Anm:

1. Reserver finns endast i Björkdal och Costerfield.

2. Se tabellerna 4 och 6 för mer information om antal ton visade och sannolika reserver samt halter vid Costerfield and Björkdal, inklusive kvalitetsbrytgränser och behöriga personer.

Tabell 2: Mineraltillgångar, inklusive mineralreserver per den 31 december 2021 och 31 december 2020

2021 2020 Resource Category Björkdal Contained Au (koz) Costerfield Contained Au (koz) Costerfield Contained Sb (kt) Björkdal Contained Au (koz) Costerfield Contained Au (koz) Costerfield Contained Sb (kt) Measured 156 215 21.8 - 164 20.6 Indicated 990 259 17.5 1,087 218 18.8 Measured + Indicated 1,146 474 39.3 1,087 381 39.4 Inferred 359 114 6.7 318 89 6.0

Anm:

1. Se tabell 3 och 5 för mer information om antal ton samt halter vid Costerfield och Björkdal.

2. På grund av avrundning kan totalen skilja sig från summan av delkomponenterna.

Nedan återfinns information om uppskattningar av mineraltillgångar och -reserver på varje egendom. Uppskattningarna har utförts eller verifierats av följande oberoende tredje parter: Mining Plus Pty Ltd. (”MP”) vid Costerfield och Björkdal samt SLR Consulting Ltd. (”SLR”) specifikt vid Björkdals dagbrott vid Norrberget.

Uppskattningar av mineraltillgångar och -reserver vid gruvorna Björkdal och Costerfield för årsslutet 2021 kommer att dokumenteras fullständigt i oberoende tekniska rapporter som skapats i enlighet med National Instrument 43-101 (”NI 43-101”) som kommer att registreras på www.sedar.com och Mandalays webbplats www.mandalayresources.com inom 45 dagar efter detta pressmeddelande.

Sammanfattning av mineralresurser och -reserver vid Costerfield

Under 2021 borrade Mandalay totalt 36,3 km prospektering av diamantkärna till en kostnad av 6,0 miljoner USD. Fördelningen av denna betydande borrningskampanj:

27,0 km för att testa utvidgningar av malmkropparna vid Youle och Shepherd.

5,1 km för att testa andra mål nära gruvorna och

6,7 km för att testa regionala mål utöver nuvarande gruvdrift.



Utöver borrningen slutfördes ytterligare 4 585 m av ådern inom Youle-malmkroppen, med ytterligare 75 m från oktober 2021 till Shepherd-malmkroppen. Flisprover som används vid kontroll av halter inkluderades också i den geologiska databasen och användes i uppskattningsprocessen för mineraltillgångar för att förbättra klassificeringen av mineraltillgångar i områden som nås genom prospektering.

Geologer registrerade och utvärderade kärnborrningen, och utförde dessutom gruvprover vid Costerfield. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och analys. Geologisk och metallurgisk personal har implementerat QA/QC-processer som omfattar att man regelbundet skickar in platsspecifika och externa standardreferensmaterial, duplikat och råämnen med borr- och ytprover för analys. Platsspecifika standardreferensmaterial har både producerats och certifierats av Geostats Pty Ltd. eller ORE Research and Exploration Pty Ltd. (OREAS). Både Geostats Pty Ltd. och OREAS är australiska konsultföretag som specialiserat sig på laboratoriesystem för kvalitetskontroll.

”GIM”-systemet (acQuire Geoscientific Information Management) användes för att lagra och validera alla geologiska data som användes för uppskattning av mineraltillgångar. En tvådimensionell (”2D”) metod för ackumuleringsuppskattning användes för alla modeller. Denna metod anses vara mest användbar för de smala ådrorna i Costerfield. Datamine™ Studio RM-plattformen stöder 2D-ackumuleringsuppskattning och användes för att slutföra uppskattningen av mineraltillgångar. Data för validerad borrning och gruvprover importerades till Datamine och sammanställdes till verklig åderbredd. Guldackumulering (Au), antimonackumulering (Sb) (ackumulering = verklig åderbredd x åderhalt) och verklig åderbredd uppskattades i en 2D-blockmodell för varje malmgång med metoden ordinary kriging interpolation. Uppskattade åderhalter för Au och Sb bakåtberäknades med hjälp av uppskattade ackumulerade data och verklig åderbredd.

Där den verkliga åderbredden är mindre än 1,2 meter, späddes åderhalten ut till en minsta brytningsbredd på 1,2 m med utspädningshalter på 0 gram Au/ton och 0 procent Sb för litologier. För halter där verklig åderbredd översteg 1,2 meter gjordes ingen utspädning.

Mineraltillgångar uppskattades till en brytgräns på 3,0 gram Au-ekvivalent per ton (”AuEq”) som fastställdes med Costerfields produktionskostnader för 2021 och med ett guldpris på 1 700 USD/uns och ett Sb-pris på 8 500 USD/ton. Brytgräns uttrycks som AuEq för att möjliggöra inkludering och uttryck av den sekundära metallen (antimon) i termer av den primära metallen (guld). AuEq beräknas enligt formeln AuEq = Au + (Sb x 1,58) där Sb uttrycks i procent, och Au är i gram per ton, båda baserade på 1,2 m utspädda halter.

Tabell 3: Mineraltillgångar vid Costerfield, inklusive mineralreserver per den 31 december 2021

2021 Resource Category Tonnes (kt) Au Grade (g/t) Sb Grade (%) Cont. Au (koz) Cont. Sb (kt) Measured Resources Underground 408 15.4 5.0 202 20.4 Stockpile 41 10.1 3.3 14 1.4 Indicated Resources Underground 938 8.6 1.9 259 17.5 Total Measured and Indicated 1,387 10.6 2.8 474 39.3 Inferred Resources Underground 532 6.7 1.3 114 6.7

Anm:

1. Mineraltillgången uppskattades per den 31 december 2021 och minskades med produktionen fram till detta datum.

2. Mineraltillgången anges i enlighet med CIM:s riktlinjer och inbegriper mineralreserver.

3. Antal ton avrundas till närmaste tusen; antal Au (uns) avrundas till närmaste tusen; antal Sb (t) avrundas till närmaste hundra.

4. Totalsummor som skiljer sig från summan av deras komponenter kan förekomma på grund av avrundning.

5. 3,0 g/t brytgräns för AuEq över en minsta gruvbredd på 1,2 m tillämpas där AuEq beräknas enligt: AuEq = Au g/t + 1,58 * Sb %

6. AuEq-faktorn på 1,58 beräknas till ett Au-pris på 1 700 USD/uns, ett Sb-pris på 8 500 USD/ton och 2021 års totala metallutvinning på 93 % för Au och 95 % för Sb.

7. Ådrorna späddes ut till en minsta gruvbredd på 1,2 m innan brytpunkten och den perifera mineraliseringen långt från den nuvarande utbredningen uteslöts för att uppfylla de rimliga utsikterna för kriterierna för eventuell ekonomisk utvinning (RPEEE).

8. Mineraltillgångarna i lagret uppskattas baserat på undersökta volymer som kompletteras med produktionsdata.

9. Geologisk modellering, provsammansättning och uppskattning av mineraltillgångar för uppdaterade modeller utfördes av Joshua Greene, MAusIMM, heltidsanställd på Mandalay Resources.

10. Uppskattningen av mineraltillgångarna granskades och verifierades oberoende av dr Andrew Fowler MAusIMM CP (Geo), heltidsanställd på Mining Plus. Dr Fowler uppfyller kraven för ”behörig person” enligt NI 43-101, och är den kvalificerade personen enligt NI 43-101 för uppskattningen av mineraltillgångar.

De uppmätta och indikerade kategorierna av mineraltillgångar användes för att uppdatera gruvplanen med övervägande användning av metoden strossning med långa hål med cementerad bergfyllning. En brytgräns på 3,8 g/t AuEq fastställdes utifrån Costerfields produktionskostnader 2021, och minsta strossningsbredd på 1,5 m användes, med planerad och oplanerad utspädning vid nollhalt för både Au och Sb. AuEq-halt för mineralreserver beräknas utifrån råvarupriser på 1 500 USD/uns för Au och 7 500 USD/ton Sb. AuEq beräknas enligt AuEq= Au + (Sb x 1,06) där Sb anges i % och Au i gram per ton.

Den finansiella bärkraften för bevisade och sannolika mineralreserver visades vid metallpriser på 1 500 USD/uns Au och 7 500 USD/ton Sb.

Tabell 4: Mineralreserver i Costerfield per den 31 december 2021

2021 Reserves Category Tonnes (kt) Au Grade (g/t) Sb Grade (%) Cont. Au (koz) Cont. Sb (kt) Proven Reserves Underground 267 15.9 4.4 136 11.7 Stockpile 41 10.1 3.3 14 1.4 Probable Reserves Underground 460 10.9 1.4 162 6.5 Total Proven and Probable 769 12.6 2.5 312 19.6

Anm:

1. Mineralreserven uppskattades per den 31 december 2021 och minskade för produktion fram till den 31 december 2021.

2. Antal ton avrundas till närmaste tusen; antal Au (uns) avrundas till närmaste tusen; antal Sb (t) avrundas till närmaste hundra.

3. På grund av avrundning kan totalen skilja sig från summan av delkomponenterna .

4. Ådror har spätts ut till en minsta gruvbredd på 1,5 m för strossning och 1,8 m för malmexploatering.

5. En brytgräns på 3,8 g/t AuEq tillämpas.

6. Tillämpade råvarupriser är Au-pris på 1 500 USD/uns, Sb-pris på 7 500 USD/ton och växelkurs USD:AUD på 0,71.

7. (AuEq) beräknas enligt: AuEq = Au g/t + 1,06 * Sb %.

8. Mineralreserven är en delmängd, endast uppmätt och indikerat, av en plan för gruvans livslängd som omfattar brytning av uppmätta, indikerade och beräknade resurser.

9. Uppskattningen av mineralreserver gjordes av Dylan Goldhahn, AusIMM under ledning av Daniel Fitzpatrick, MAusIMM, båda heltidsanställda på Mandalay Resources. Uppskattningen av mineralreserven verifierades oberoende av Aaron Spong FAusIMM CP (Min), heltidsanställd på Mining Plus. Aaron Spong uppfyller kraven för ”behörig person” enligt NI 43-101, och är den kvalificerade personen enligt NI 43-101 för mineralreserven.

Nettoökningen på 57 000 uns Au i visade och sannolika reserver för 2021 jämfört med 2020 består av tillägget av 113 000 uns Au som adderades genom omvandling av mineralresurser och ytterligare resurser till Youles och Shepherds malmkroppar och totalt 55 000 uns Au som minskats från 2020 års reserver genom gruvproduktion 2021. Den 2 200 ton stora nettominskningen av visade och sannolika mineralreserver består av 3 600 ton Sb tillfört genom omvandling av mineraltillgångar och tillsats av mineraltillgångar till Youle och Shepherd samt 5 800 ton Sb minskade från 2020 års mineralreserver genom gruvproduktion 2021. Mineralreserverna i Youles och Shepherds malmkroppar adderades till en prospekteringskostnad på 30,79 USD per AuEq-uns.

Sammanfattning av mineralresurser och -reserver vid Björkdal

Sedan den 30 september 2020 till de databrytpunkten den 30 september 2021 slutförde Björkdal 59 borrhål med en total längd på cirka 20 755 m. Sista dagen för rapportering av uppgifter är samma som föregående år för Norrberget, den 30 september 2017. Dessutom genomfördes med underjordisk verksamhet 5 988 meter exploatering på ådern, som kartlades och testades i enlighet med våra protokoll för kontroll av halter.

Förutom den reguljära uppdateringen av mineraliseringsramarna för att ta hänsyn till ny information om borrning och provtagning, var arbetsflödet och uppskattningsparametrarna som användes för att förbereda årsslutet 2021 för Björkdals långsiktiga blockmodell i stort sett oförändrade.

Klassificeringskriterierna ändrades så att en uppmätt resurs kunde rapporteras.

Tabell 5: Mineraltillgångar vid Björkdal, inklusive mineralreserver, per den 31 december 2021

2021 Category Tonnage (kt) Au Grade (g/t) Contained Au (koz) Measured Resources Underground 1,851 2.62 156 Indicated Resources Underground 9,663 2.30 713 Open Pit 3,017 2.19 212 Norrberget Open Pit 144 3.29 15 Stockpile 2,532 0.61 50 Total Measured and Indicated 17,207 2.07 1,146 Inferred Resources Underground 3,484 2.12 237 Open Pit 3,326 1.13 121 Norrberget Open Pit 3 4.03 0.5 Total Inferred 6,813 1.64 359

Anm:

1. Björkdals mineraltillgångar uppskattas med borrhål och provdata per den 30 september 2021 och minskade med produktionen fram till den 31 december 2021. Mineralreserver vid Norrberget baseras på sista datum för rapportering av uppgifter, den 30 september 2017

2. För mineraltillgångar följde man CIM-riktlinjer (2014).

3. Mineraltillgången inbegriper mineralreserven.

4. Mineraltillgångar uppskattas med hjälp av ett genomsnittligt Au-pris på 1 700 USD/uns och en växelkurs på 9,0 SEK/USD.

5. Bulkdensitet in situ är 2,74 ton/m³ för ådror och berggrund. Bulkdensitet in situ är 2,92 ton/m³ för skarnmalm. Bulkdensitet i lager är 1,8 t/m³.

6. Höga Au-prover för underjordsgruvan begränsades till 60 g Au per ton för den första sökningsomgången och 40 g Au/ton för de efterföljande.

7. Höga Au-prover vid Norrberget begränsades till 24 g Au/ton.

8. Interpolation skedde med metoden inverse distance cubed och med diamantborr, omvänd cirkulation och fliskanalprover.

9. Mineraltillgångarna i Björkdals dagbrott uppskattas vid en brytgräns på 0,33 g Au/ton och begränsas av tillgångsgruvhål för att uppfylla de rimliga utsikterna för eventuell ekonomisk utvinning (RPEEE).

10. Mineraltillgångarna vid dagbrottet i Norrberget uppskattas vid en brytgräns på 0,35 g Au/ton och begränsas av utformningen av tillgångens gruvhål för att uppfylla RPEEE-kriterierna.

11. Björkdals mineraltillgångar under jord uppskattas vid en brytgräns för block på 0,77 g Au/ton för alla ådror

12. En nominell gruvbredd på minst två meter användes för att tolka ådror för att uppfylla RPEEE-kriterierna.

13. Rapporterade mineraltillgångar är minskade för tidigare bruten underjordsexploatering och strossning.

14. Mineraltillgångarna i lagret uppskattas baserat på undersökta volymer som kompletteras med produktionsdata.

15. Mineraltillgångar som inte är mineralreserver har inte visat ekonomisk lönsamhet.

16. Antal får inte summeras på grund av avrundning.

17. Uppskattningen av mineraltillgångarna per den 31 december 2021 för Björkdal granskades och verifierades oberoende av dr Andrew Fowler MAusIMM CP (Geo), heltidsanställd på Mining Plus. Dr Fowler uppfyller kraven på ”behörig person” enligt NI 43-101 och är ”behörig person” enligt NI 43-101 för mineraltillgången. Oberoende behörig person för uppskattningen av Norrbergets mineraltillgångar är Reno Pressacco, P.Geo., huvudgeolog vid SLR, som är behörig person enligt NI 43-101.

Utöver den normala kursuppdateringen av de underjordiska långsiktiga mineraliseringsramarna och återoptimeringen av de öppna hålen för att ta hänsyn till den uppdaterade långsiktiga resursmodellen, var arbetsflödet och modifieringsfaktorerna som användes för att förbereda Björkdals mineralreserver för årsslutet 2021 i stort sett oförändrade jämfört med de som användes under föregående år.

De rapporterade brytgränserna för uttalandet om mineraltillgångar och mineralreserver höjdes något för att återspegla de högre bearbetningskostnaderna. Uppdaterade driftskostnader och ingångsparametrar baserade på faktiska siffror för 2021 och budgeten för 2022 användes i uppskattningen av mineralreserver.

Den finansiella hållbarheten för sannolika mineralreserver bevisades av ett guldpris på 1 500/uns.

Tabell 6: Mineralreserver vid Björkdal per den 31 december 2021

2021 Category Tonnage (kt) Au Grade (g/t) Contained Au (koz) Proven Underground 1,127 2.05 74 Probable Underground 5,350 1.76 302 Open Pit 2,949 1.07 101 Norrberget Open Pit 162 2.80 15 Stockpile 2,532 0.61 50 Total Proven and Probable 12,121 1.39 542

Anm:

1. Björkdals mineralreserver uppskattas med hjälp av borrhål och provdata per den 30 september 2021 och minskade för produktion fram till den 31 december 2021.

2. Norrbergets mineralreserver baseras på sista datum för rapportering av uppgifter, den 30 september 2017.

3. CIM-definitioner (2014) följdes för mineralreserver.

4. Mineralreserver i dagbrottet baseras på den brytning som utförts enligt en uppdaterad resursmodell, med en blockutspädning på 100 % vid 0,0 g/t Au för block över 1,0 g/t och 100 % vid in-situ-halt för block under 1,0 g/t, men över en brytgräns på 0,37 g/t Au. Tillämpningen av dessa faktorer för blockutspädning bygger på historiska avstämningsdata. En marginell brytgräns på 0,37 g/t Au tillämpades för att uppskatta mineralreserver i dagbrottet.

5. Mineralreserver under jord bygger på gruvdesigner som utförts med en uppdaterad tillgångsmodell. Man använde en minsta brytningsbredd på 3,7 meter för strossar (efter utspädning) och 4,75 meter för exploatering (efter utspädning). Utspädningen gjordes genom tillägg av 0,6 meter på varje sida av strossarna samt 10 % för utspädning över brytpunkten. Ytterligare utspädning, som sträcker sig från 5 % till 50 %, lades till stross för stross beroende på deras närhet till andra strossar. En sammantagen utspädningsfaktor på 25 % lades till exploateringen. Gruvutvinningen bedömdes till 95 % för innehållna uns inom strossar och 100 % för exploatering. En brytgräns på 0,88 g/t Au applicerades på material som utvanns i strossar. En stegvis brytgräns på 0,37 g/t Au användes för utvecklingsmaterial.

6. Mineralreserver i lager uppskattas vid en brytgräns på 0,37 g/t guld och baseras på undersökta volymer som kompletteras med produktionsdata.

7. Mineralreserver uppskattas med ett genomsnittligt långsiktigt Au-pris på 1 500 USD/uns, för Björkdal, 1 300 USD/uns för Norrberget och en växelkurs på 9,0 SEK/USD.

8. Ton och behållning avseende Au avrundas till närmaste tusental.

9. Det är möjligt att totalen inte stämmer på grund av avrundning.

10. Uppskattningen av mineralreserverna per den 31 december 2021 för Björkdal verifierades självständigt av Aaron Spong FAusIMM CP (Min), heltidsanställd på Mining Plus. Aaron Spong uppfyller kraven för ”behörig person” enligt NI 43-101, och är den kvalificerade personen enligt NI 43-101 för mineralreserven. Oberoende behörig person för uppskattningen av Norrbergets mineralreserv är Rick Taylor, MAusIMM (CP), förste gruvingenjör hos SLR, som är behörig person enligt NI 43-101.

Nettominskningen på 2 000 uns Au i samtliga mineralreserver för 2021, jämfört med 2020, innefattade en brytningsminskning på 52 800 uns Au under 2021. Därför adderades totalt 50 800 uns Au till mineralreserverna för 2021, med en prospekteringskostnad på 2,09 miljoner USD. Prospekteringskostnaden för att lägga till dessa mineralreserver var 41,24 USD per uns Au.

Behöriga personer:

Alla behöriga personer som återges nedan har läst och godkänt innehållet i detta pressmeddelande angående uppskattningar av mineralresurser och -reserver i detta pressmeddelande.

För Costerfield och Björkdal: Uppskattningen av mineraltillgångarna utfördes under överinseende av dr Andrew Fowler, MAusIMM CP(Geo), anställd vid Mining Plus och oberoende av Mandalay Resources Corporation. Han är behörig person enligt NI 43-101. Uppskattningen av mineralreserven utfördes under överinseende av Aaron Spong, FAusIMM CP (Min), anställd vid Mining Plus och oberoende av Mandalay Resources Corporation. Han behörig person enligt NI 43-101.

För Norrberget: Uppskattningen av mineraltillgångarna för Norrberget utfördes under överinseende av Reno Pressacco, P.Geo., huvudgeolog, anställd hos SLR och oberoende av Mandalay Resources Corporation. Han är behörig person enligt NI 43-101. Uppskattningen av mineralreserverna utfördes under överinseende av Rick Taylor, MAusIMM CP (Min), Principal Mining Engineer, anställd hos SLR och oberoende av Mandalay Resources Corporation. Han är behörig person enligt NI 43-101.

Mer information:

Dominic Duffy

President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen

Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt: 647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser, som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan). Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till visade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.