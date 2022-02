SalMar - Sterke operasjonelle prestasjoner har ført til rekordhøyt slaktevolum i fjerde kvartal og styret foreslår 20 kr per aksje i utbytte

English Norwegian

Svært god utnyttelse av økt produksjonskapasitet har ført til rekordhøyt slaktevolum, men resultatene er påvirket av høyere kost knyttet til biologiske utfordringer og svak prisoppnåelse

Total operasjonell EBIT for fjerde kvartal ble NOK 890 millioner, 15,78 NOK per kg

Total operasjonell EBIT for Norge i fjerde kvartal ble NOK 853 millioner, 16,36 NOK per kg

Segment Nord-Norge fortsetter å levere svært tilfredsstillende resultater basert på gode biologiske og operasjonelle prestasjoner

Segment Midt-Norge hadde et rekordhøyt volum, men høyere kost knyttet til biologiske utfordringer svekker resultatet

Salg & Industri med stort volum gjennom slakteri- og videreforedlingsanleggene, men svak prisoppnåelse påvirker resultatet negativt

Icelandic Salmon leverer et godt resultat med økt slaktevolum, stabilt kostnadsnivå og forbedret prisoppnåelse

I 2022 forventer SalMar økte slaktevolumer i alle regioner, hvor man forventer 175 000 tonn i Norge, 16 000 tonn på Island og 46 000 tonn i Skottland

InnovaNor, Nord-Norges mest moderne og effektive slakteri- og videreforedlingsanlegg, er i drift og det forventes en gradvis økning i aktivitetsnivå i 2022

SalMar Aker Ocean ble formelt etablert i fjerde kvartal med en ambisjon om å bli verdensledende på havbasert oppdrett. Selskapet vil rapportere som eget segment fra første kvartal 2021

SalMar er optimistisk med tanke på fremtiden, og styret innstiller på 20 kroner per aksje i utbytte for 2021

Rekordhøyt slaktevolum og svært god utnyttelse av produksjonskapasitet



SalMar hadde en operasjonell EBIT på 890 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, opp fra 748 millioner i forrige kvartal. Selskapet slaktet totalt 56 400 tonn, som tilsvarer en operasjonell EBIT på 15,78 kroner per kilo.

– Teamet vårt har levert imponerende resultater på mange viktige områder, dette har resultert i rekordhøyt slaktevolum i fjerde kvartal og i året som helhet som følge av svært god utnyttelse av den økte produksjonskapasiteten. Resultatene i fjerde kvartal er svekket av høyere kost knyttet til håndtering av biologiske utfordringer og svak prisoppnåelse. Dette viser at det fremdeles er rom for forbedringer langs hele verdikjeden, sier SalMars konsernsjef Gustav Witzøe.

I fjerde kvartal fortsetter segment Nord-Norge å levere et svært godt resultat, basert på gode biologiske og operasjonelle prestasjoner. Segment Midt-Norge hadde et rekordhøyt volum i kvartalet, men høyere kost knyttet til biologiske utfordringer påvirker resultatet negativt.

Økt slaktevolum gav høy aktivitet for segment Salg og prosessering, men resultatet er likevel noe svakere enn før, som følge av lavere prisoppnåelse i perioden.

Icelandic Salmon fortsetter den positive utviklingen fra forrige kvartal, med gode underliggende resultater i driften. Selskapet lanserte sitt nye varemerke i august, og man ser allerede nå tegn på forbedret prisoppnåelse som er med på å styrke resultatene.

Sterk og robust plattform for videre bærekraftig vekst

SalMar har i over 30 år hatt bærekraftig matproduksjon som sitt varemerke, og har gått i front for utviklingen av en fremtidsrettet norsk havbruksnæring. Dette arbeidet fortsetter med uforminsket styrke. SalMar har som ambisjon å være ledende både innenfor det tradisjonelle kystnære havbruket, så vel som i oppdrett i mer eksponerte områder både innaskjærs og i åpent hav.

– Vi planlegger betydelige investeringer i 2022 for ytterligere å styrke vår plattform for bærekraftig vekst. Vi forventer å investere 2,1 milliarder kroner i vår verdikjede fordelt på alle våre regioner og segmenter i 2022, hvor hoveddelen er investeringer som vil gi oss økt kapasitet og fleksibilitet til videre volumvekst, sier Witzøe.

SalMar forventer høyere slaktevolum i alle segmenter i 2022

Det er forventet lav økning i global produksjon av atlantisk laks i 2022. Covid-19 gir fortsatt økt markedsusikkerhet, men 2021 og starten av 2022 har vist hvor sterkt laksemarkedet er med god etterspørsel etter laks.

Det forventes noe lavere kostnadsnivå og lavere slaktevolum i første kvartal 2022, men for året 2022 som helhet forventes økte slaktevolumer i alle regioner. Guidingen for Norge er på 175 000 tonn og Island 16.000 tonn. I vårt tilknyttede selskap i Skottland forventer vi å slakte 46 000 tonn.

SalMar skal fremsette et frivillig tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i NTS

14 februar 2022 annonserte SalMar at de skal fremsette et frivillig tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i NTS ASA. Tilbudet verdsetter NTS sin egenkapital til om lag NOK 15,1 milliarder eller 120 NOK per aksje. Mer enn 50% av NTS sine aksjonærer har avgitt forhåndsaksepter til tilbudet. Vederlaget for tilbudet vil være en kombinasjon av kontantvederlag og aksjer, og SalMar vil kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling å bl.a. vedta kapitalforhøyelsen knyttet til utstedelse av vederlagsaksjer for oppgjør av tilbudet

Full rapport og presentasjon for fjerde kvartal 2021 er vedlagt.

SalMars konsernsjef Gustav Witzøe og CFO & COO Trine S. Romuld vil presentere selskapets resultater via webcast på www.salmar.no fra klokken 08:00.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Gustav Witzøe, konsernsjef

Telefon: +47 911 47 834

E-post: gustav.witzoe@salmar.no

Trine Sæther Romuld, CFO & COO

Telefon: + 47 991 63 632

E-post: trine.romuld@salmar.no

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya, InnovaNor på Senja og Vikenco på Aukra. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean. Videre eier SalMar 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg