Siili Solutions Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021 (tilintarkastettu)

SIILIN TULOS PARANI JA LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN JOHDOLLA

Siili Solutions Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2022 kello 8.45

TAMMI–JOULUKUU 2021

Liikevaihto oli 99 282 (83 307) tuhatta euroa

Liikevaihdon kasvu oli 15 975 tuhatta euroa eli 19,2 %

Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 4 735 tuhatta euroa eli 5,7 %

Käyttökate (EBITDA) oli 12 018 (9 123) tuhatta euroa, +31,7 %

Käyttökate-% (EBITDA) oli 12,1 % (11,0 %) liikevaihdosta

Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 9 279 (6 741) tuhatta euroa, +37,6 %

Oikaistu liikevoitto-% (EBITA) oli 9,3 % (8,1 %) liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) oli 7 565 (5 317) tuhatta euroa, +42,3 %

Tilikauden tulos oli 5 136 (4 401) tuhatta euroa, +16,7 %

Osakekohtainen tulos oli 0,73 (0,63) euroa, +16,4 %

Liiketoiminnan rahavirta oli 8 406 (10 206) tuhatta euroa, -17,6 %

Taseen loppusumma oli 81 480 (61 363) tuhatta euroa

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 19,5 % (8,2 %) liikevaihdosta

Hallituksen esitys osingoksi on yhteensä 0,18 (0,28) euroa osakkeelta

HEINÄ–JOULUKUU 2021

Liikevaihto oli 50 542 (39 286) tuhatta euroa

Liikevaihdon kasvu oli 11 257 tuhatta euroa eli 28,7 %

Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 4 277 tuhatta euroa eli 10,9 %

Käyttökate (EBITDA) oli 6 461 (4 701) tuhatta euroa, +37,4 %

Käyttökate-% (EBITDA) oli 12,8 % (12,0 %) liikevaihdosta

Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 5 012 (3 523) tuhatta euroa, 42,2 %

Oikaistu liikevoitto-% (EBITA) oli 9,9 % (9,0 %) liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) oli 4 210 (2 811) tuhatta euroa, +49,8 %

Katsauskauden tulos oli 3 135 (-98) tuhatta euroa

Osakekohtainen tulos oli 0,44 (-0,01) euroa

Liiketoiminnan rahavirta oli 6 479 (5 748) tuhatta euroa, +12,7 %

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 23,3 % (7,6 %) liikevaihdosta

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut 7-12/2021 7–12/2020 1–12/20211 1–12/2020 Liikevaihto, 1 000 EUR 50 542 39 286 99 282 83 307 Liikevaihdon kasvu, % 28,7 % -1,4 % 19,2 % 3,4 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % 10,9 % -1,4 % 5,7 % 3,4 % Ulkomaisen liikevaihdon osuus, % 23,3 % 7,6 % 19,5 % 8,2 % Käyttökate (EBITDA), 1 000 EUR 6 461 4 701 12 018 9 123 EBITDA, % liikevaihdosta 12,8 % 12,0 % 12,1 % 11,0 % Oikaistu liikevoitto (EBITA), 1 000 EUR 5 012 3 523 9 279 6 741 Oikaistu liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta 9,9 % 9,0 % 9,3 % 8,1 % Liikevoitto (EBIT), 1 000 EUR 4 210 2 811 7 565 5 317 EBIT, % liikevaihdosta 8,3 % 7,2 % 7,6 % 6,4 % Tilikauden tulos, 1 000 EUR 3 135 -98 5 136 4 401 Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 6,2 % -0,2 % 5,2 % 5,3 % Omavaraisuusaste, % 31,1 % 35,5 % 31,1 % 35,5 % Nettovelkaantumisaste2 -26,6 % -76,6 % -26,6 % -76,6 % Osakekohtainen tulos (EPS), EUR 0,44 -0,01 0,73 0,63 Laimennusvaikutuksella oikaistu EPS, EUR 0,44 -0,01 0,73 0,63 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella3 856 689 781 707 Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 885 676 885 676

1 Supercharge-konsernin luvut on yhdistelty Siili-konsernin lukuihin 1.3.2021 alkaen.

2 Nettovelka ei sisällä yrityskauppoihin liittyvää ehdollista vastiketta eikä IFRS 16 -standardin vuokrasopimusvelkoja.

3 Käytetty raportoitavan aikavälin alun ja lopun keskiarvoa.

Siili Solutions Oyj on huomioinut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 3.7.2016 julkaiseman ohjeistuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Yhtiö ohjeistaa tilikauden tuloksensa oikaistu liikevoitto (EBITA) -tunnusluvulla. Oikaistu liikevoitto (EBITA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon oikaisuista kirjatut poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate (EBITDA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot ja arvonalentumiset. Liikevaihdon orgaaninen kasvu lasketaan vertaamalla vertailukausien liikevaihtoa oikaistuna yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla. Nettovelassa ei huomioida ehdollisia vastikkeita, jotka johtuvat yhtiön hankkimien liiketoimintojen ehdollisista lisäkauppahinnoista eikä IFRS 16 -standardin vuokrasopimusvelkoja. Konsernitase sisälsi 31.12.2021 ehdollista vastiketta 14 385 (6 079) tuhatta euroa. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty konsernin tilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022 JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 102–117 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 10–13 miljoonaa euroa.

Yhtiö on julkistanut 13.11.2019 taloudelliset tavoitteet vuosille 2020–2022 seuraavasti: liikevaihdossa tavoitteena on yli 10 %:n orgaaninen kasvu vuosittain sekä EBITA noin 10 % liikevaihdosta. Ulkomaan liiketoiminnoissa tavoitellaan kaksinkertaista liikevaihdon kasvua kotimaahan verrattuna. Lisäksi kasvua pyritään vauhdittamaan yrityskaupoilla.

Yhtiö päivittää taloudelliset tavoitteet tuleville vuosille vuoden 2022 aikana.

TOIMITUSJOHTAJA TOMI PIENIMÄKI:

“Vuonna 2021 Siili jatkoi kannattavan kasvun polulla pandemiasta huolimatta. Pandemia teki toiminnasta haasteellista, mutta toisaalta loi meille kasvumahdollisuuksia digitalisoitumisen kiihtymisen myötä. Liikevaihtomme olikin 99,3 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisvuodesta reilut 19 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvumme oli vajaa 6 %. Myös kannattavuutemme parani merkittävästi käyttökateprosenttimme noustessa yli 12 %:iin, missä on kasvua edellisvuodesta lähes 32 %. Aivan erinomainen suoritus tiimiltämme! Oikaistu liikevoitto päätyi 9,3 miljoonaan euroon ja sekin kasvoi 38 % edellisestä tilikaudesta.

Liikevaihtomme kasvoi vahvasti Supercharge-yrityskaupan ja kansainvälisen toiminnan, erityisesti Siili Auton, vetämänä. Vuoden jälkipuoliskolla myös orgaaninen kasvu sekä Core-liiketoiminta paransivat vauhtiaan. Viimeisellä neljänneksellä orgaaninen kasvu oli lähes 12 %, ja kannattavuuden osalta positiivinen suunta jatkui. Vuoden jälkipuoliskon oikaistu liikevoitto oli 9,9 %, ja vuositasolla olemme matkalla kohti 10 % tavoitetasoamme. Kannattavuudessa saavutettiin kahdestoista perättäinen neljännes parannusten sarjassa. Näihin lukuihin voimme olla tyytyväisiä!

Core-toiminnoissa on keskitytty operatiiviseen toimintaan, rekrytointiin ja strategian toimeenpanoon. Uusia asiakkuuksia avattiin niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Yksi esimerkki koko tarjoomamme kattavasta yhteistyöstä on Fintrafficin kanssa solmittu noin 9,4 miljoonan euron arvoinen, useammalle vuodelle jaksottuva sopimus.

Avasimme Jyväskylään ja Joensuuhun uudet toimipisteet, jotka palvelevat niin paikallisia kuin valtakunnallisiakin asiakkaita. Pandemian myötä siirryimme käytännössä täysin etä- ja hybridityöhön eikä toimintamme ole paikkasidonnaista. Tämä tuo toimintaamme joustavuutta niin kasvun kuin kustannusrakenteen kehittämisen osalta. Siilillä on jo vuosien kokemus toimimisesta Unkarissa ja Puolassa. Työn paikkariippumattomuuden myötä tulemme vahvistamaan kilpailukykyämme jatkamalla panostuksia Puolan ja Unkarin toimintoihimme. Rekrytointivauhtimme kiihtyi vuoden loppua kohden. Universumin IT-alan ammattilaisten työnantajamielikuvatutkimuksessa Siilin sijoitus houkuttelevimpien työnantajabrändien joukossa parani jälleen edellisvuodesta, ja saavutimme nyt kahdeksannen sijan. Tulemme jatkossa keskittymään entistäkin enemmän työntekijätyytyväisyyteen, koska näemme sen keskeisenä menestystekijänä ohjelmistoalan kilpailussa osaajista.

Portfolio-yhtiöistä Siili Auto teki päättyneen vuoden aikana merkittävän käänteen edellisvuodesta, ja liiketoiminta on ennätysvauhdissa. Siili Auton monipuolinen teknologiaosaaminen on osoittautunut kilpailueduksi, ja juuri osaamisen sekä relevanttien asiakassuhteiden vuoksi kasvunäkymät ovat hyvät kuluvalle vuodelle. Myös VALA jatkoi kannattavaa kasvuaan, erityisesti kotimaassa. Kansainvälistymisessä yhtiö on ottanut ensiaskeleensa. Konkreettisena esimerkkinä toimii yhteistyösopimus suomalaisen The Qt Company -ohjelmistoyrityksen kanssa, jossa VALA tukee Qt:ta kansainvälisten projektien laadunvarmistus- ja testiautomaatiokonsultoinnissa.

Supercharge liittyi osaksi Siiliä viime vuonna, kun vuonna 2020 tehty yrityskauppa saatiin päätökseensä helmikuun lopussa. Superchargen raudanluja tiimi on osoittautunut maineensa veroiseksi, ja yhtiö on jatkanut kansainvälistä kasvua kannattavasti erityisesti Lontoon ja Amsterdamin toimistojensa kautta. Integroituminen Siiliin on tapahtunut hyvin sujuvasti, koska yhtiön kulttuuri, toimintamalli ja tarjooma sopivat mainiosti osaksi Siiliä.

Strategian osalta lanseerasimme vuonna 2020 tunnuslauseemme MAKE IT REAL, joka kuvaa hyvin tavoitettamme tehdä asiakkaidemme digitaalisista visioista totta ammattimaisella otteella. Tällä tiellä tulemme myös jatkamaan.

Suuntaamme vuoteen 2022 optimistisina, vaikka rekrytointimarkkinat ovat edelleen kireät Siilin tarjoomaan liittyvillä osaamisalueilla ja pandemia voi yhä tuoda mukanaan yllättäviä käänteitä. Näemme edelleen mahdollisuuksia kannattavuuden parantamiselle kuluvana vuonna ja uskomme markkinatilanteen jatkuvan suotuisana.

Haluan kiittää kaikkia sidosryhmiämme, erityisesti Siilejä ja asiakkaitamme vuodesta 2021, se oli meille erinomainen kasvun vuosi. Olen innoissani päästyäni liittymään uutena Siilinä tähän hienoon tiimiin vuoden 2022 alussa. Yhdessä teemme vuodesta 2022 vieläkin menestyksekkäämmän!”

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Tilikaudella 2021 konsernin liikevaihto kasvoi 19,2 % (3,4 %) edellisestä tilikaudesta, ja oli yhteensä 99 282 (83 307) tuhatta euroa. Liikevaihdon kasvu oli 15 975 tuhatta euroa ja liikevaihdon orgaaninen kasvu 4 735 tuhatta euroa eli 5,7 %. Toisella puolivuosikaudella konsernin liikevaihto kasvoi 28,7 % (-1,4 %) edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja oli yhteensä 50 542 (39 286) tuhatta euroa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu vahvistui jälkimmäisellä puolivuosikaudella, ja oli 4 277 tuhatta euroa eli 10,9 %. 1.3.2021 alkaen konserniin yhdistellyn Superchargen osuus tilikauden liikevaihdosta oli 11 240 tuhatta euroa. Ulkomaan liiketoimintojen osuus konsernin tilikauden 2021 liikevaihdosta oli 19,5 % (8,2 %) ja osuus toisen puolivuosikauden liikevaihdosta 23,3 % (7,6 %).

Konsernin ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat 21 715 (16 070) tuhatta euroa. Alihankintakustannusten osuus liikevaihdosta kasvoi edellisestä tilikaudesta ja oli 21,9 % (19,3 %) liikevaihdosta. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut olivat tilikaudella yhteensä 57 095 (51 037) tuhatta euroa, ja 57,5 % (61,3 %) liikevaihdosta. Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 885 (676), ja kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 30,9 % (-8,3 %). Alihankinnan ja työsuhde-etuuksien kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon laskivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olivat 79,4 % (80,6 %) liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut olivat 8 734 (7 459) tuhatta euroa ja 8,8 % (9,0 %) liikevaihdosta.

Tilikaudella 2021 konsernin käyttökate (EBITDA) oli 12 018 (9 123) tuhatta euroa eli 12,1 % (11,0 %) liikevaihdosta. Tilikauden käyttökate parani 31,7 % ja toisen puolivuosikauden käyttökate 37,4 % suhteessa edellisvuoden vastaaviin ajanjaksoihin. Tilikauden oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 9 279 (6 741) tuhatta euroa ja 9,3 % (8,1 %) liikevaihdosta. Toisen puolivuosikauden oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 9,9 % (9,0 %) liikevaihdosta. Konsernin tilikauden 2021 liikevoitto (EBIT) oli 7 565 (5 317) tuhatta euroa. Tilikauden nettorahoituskulut olivat -1 098 (+1 025) tuhatta euroa. Nettorahoituskuluja kasvattivat korkokulut tilikaudella nostetuista pankkilainoista sekä Supercharge-yrityshankinnasta kirjatun lisäkauppavelan diskonttauksen johdosta kirjatut korkokulut. Tilikauden voitto ennen veroja oli 6 377 (6 287) tuhatta euroa ja osakekohtainen tulos 0,73 (0,63) euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 81 480 (61 363) tuhatta euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 31,1 % (35,5 %), sijoitetun pääoman tuotto 15,7 % (24,9 %) ja nettovelkaantumisaste -26,6 % (-76,6 %).

Tilikaudella 2021 konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 8 406 (10 206) tuhatta euroa ja laski 17,6 % suhteessa edelliseen tilikauteen. Liiketoiminnan rahavirtaa heikensivät tilikaudella maksettu Robocorp Technologies, Inc. -yhtiön osakkeiden luovutusvoiton vero 925 tuhatta euroa sekä asiakassopimuksiin perustuvien saamisten kasvu.

Investointien rahavirta tilikaudella 2021 oli -14 665 (4 255) tuhatta euroa. Investointien rahavirta sisälsi 8 901 tuhannen euron nettovastikkeen Supercharge Kft. -yritysostosta sekä Vala Group Oy:n lisäosuuden hankinnasta maksetun vastikkeen 4 758 tuhatta euroa. Lisäksi investoinnit koostuivat käyttöomaisuusinvestoinneista sekä lisäsijoituksesta Knome Oy -osakkuusyritykseen.

Tilikauden 2021 rahoituksen rahavirta oli 5 042 (-4 692) tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta sisälsi uusien pankkilainojen nostot 13 822 tuhatta euroa, Superchargen kauppahinnan ja Vala Groupin ehdollisen lisäkauppahinnan maksujen osittaiseksi rahoittamiseksi. Konserni maksoi kokonaisuudessaan takaisin yhden tilikaudella nostetuista pankkilainoista 3 425 tuhatta euroa ja lyhensi muita pankkilainoja yhteensä 1 773 tuhatta euroa. Tilikaudella maksettiin lisäksi osinkoa Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajille 1 960 tuhatta euroa sekä Vala Group Oy:n määräysvallattomille osakkeenomistajille 206 (143) tuhatta euroa.

Konsernin likvidit rahavarat olivat tilikauden 2021 lopussa 20 393 (21 656) tuhatta euroa, ja konsernilla oli käyttämätöntä tililimiittiä 2 500 tuhatta euroa. Konsernilla oli tilikauden lopussa korollisia pankkilainoja yhteensä 13 769 (5 133) tuhatta euroa, josta lyhytaikaisia 2 513 (1 027) tuhatta euroa.

YRITYSOSTOT JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Supercharge-yrityskauppa

Helmikuussa 2021 yhtiö osti Supercharge Holding Zrt:ltä 55 prosenttia digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen erikoistuneen unkarilaisen Supercharge Kft. -yhtiön osakekannasta. Supercharge on vuonna 2010 perustettu digitaalisten palvelujen innovointi-, suunnittelu- ja kehittämiskumppani, jolla on laaja kansainvälinen asiakaskunta. Siili vauhdittaa yrityskaupalla digitaalisten kokemusten (Digital Experience) toteuttamiseen keskittyvää strategiaa. Supercharge-kauppa vahvistaa myös Siilin strategiaa kansainvälisten Core-yksiköiden rakentamisesta.

Kauppahinta Siilin ostamasta 55 %:n osuudesta oli 9,1 miljoonaa euroa. Myyjille maksettiin lisäksi osinkona yhtiössä olleet rahavarat per 31.12.2020 3,5 miljoonaa euroa.

Järjestelyn ehtojen mukaisesti Siilillä sekä Supercharge Holding Zrt:llä on oikeus toteuttaa kauppa lopuista 45 prosentista Supercharge Kft:n osakkeista vaiheittain vuosien 2024–2026 aikana. Johtuen sopimuksen myynti- ja osto-optioista Supercharge on yhdistelty Siili-konserniin 100-prosenttisesti 1.3.2021 alkaen, ja vähemmistöosuuden ostohinnasta on kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava kauppahintavelka 7,6 miljoonaa euroa.

Yrityskaupan yksityiskohdat on kerrottu tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa.

Vala Group Oy:n lisäosuuden hankinta

Kauppa Vala Group Oy:n 21,4 %:n lisäosuuden hankinnasta toteutettiin 13.4.2021, ja sen myötä Siilin omistusosuus tytäryhtiössään kasvoi 81,4 prosenttiin. Valalla on henkilöstön optio-ohjelma, joka tulee laimentamaan kaikkien nykyisten omistajien osakeomistusta yhteensä enintään 8 prosentilla vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kauppahinta Valan osakkeista oli 4,76 miljoonaa euroa ja sisälsi noin 1,3 miljoonan euron korvauksen yhtiön nettokassasta. Kauppahinta maksettiin kokonaisuudessaan käteisvastikkeella, joka rahoitettiin kaupan toteuttamisen yhteydessä nostetulla pankkilainalla. Maksettu vastike on esitetty tilikauden investointien rahavirrassa.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 885 (676), jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavan ajanjakson loppuun 209 (-61) henkilöä eli 30,9 % (-8,3 %). Tilikauden aikana henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 781 (707).

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat tilikauden lopussa: Pasi Ropponen (vt. toimitusjohtaja), Jerry Jalassola (johtaja, Creative Technology), Aleksi Kankainen (talousjohtaja), Antti Kiukas (johtaja, markkinointi ja viestintä), Kenneth Lindfors (johtaja, Digital Experience (DX)), Jarkko Malviniemi (johtaja, innovaatiot), Kari Pirttikangas (johtaja, operatiivinen suunnittelu ja Siili One), Taru Salo (henkilöstöjohtaja) ja Kristian Takala (johtaja, Cloud & DevOps). Tilikauden aikana johtoryhmän jäseninä aloittivat Taru Salo 22.2.2021 ja Kenneth Lindfors 15.7.2021. Andreas Strandman (johtaja, Digital Experience) toimi johtoryhmän jäsenenä 15.7.2021 saakka, Marko Somerma toimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 23.8.2021 saakka ja Hanna Seppänen (johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet) johtoryhmän jäsenenä 30.10.2021 saakka. Pasi Ropponen aloitti vt. toimitusjohtajana 23.8.2021, jota ennen Ropponen toimi yhtiön kaupallisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Yhtiö tiedotti 13.10.2021, että yhtiön toimitusjohtajana aloittaa viimeistään 1.2.2022 TkT, KTM Tomi Pienimäki.

Varsinainen yhtiökokous 25.3.2021 vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Anu Nissinen, Kati Hagros ja Tero Ojanperä. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Jesse Maula. Yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Harry Brade ja varapuheenjohtajaksi Anu Nissinen. Hallituksen HR-valiokunnan jäseniksi valittiin kolme jäsentä, Harry Brade (puheenjohtaja), Anu Nissinen ja Tero Ojanperä. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anu Nissinen (puheenjohtaja), Kati Hagros ja Jesse Maula.

Yhtiön tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus 1805485-9), jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Leenakaisa Winberg.

TILIKAUDEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Toimitusjohtajan vaihtuminen

Yhtiö tiedotti 23.8.2021, että Marko Somerma jättää toimitusjohtajan tehtävänsä. Samassa yhteydessä hallitus nimitti vt. toimitusjohtajaksi Pasi Ropposen. Yhtiö tiedotti edelleen 13.10.2021, että hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi TkT, KTM Tomi Pienimäen. Pienimäki aloitti tehtävässään 1.2.2022.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön 31.8.2021 päivätyn osakasluettelon mukaan määriteltiin suurimmat osakkeenomistajat, jotka nimesivät toimikunnan jäsenet. Nimitystoimikunnan kokoonpano syyskuusta 2021 lähtien:

Heikki Westerlund, Lamy Oy

Timo Luhtaniemi, Erina Oy

Paavo Ahonen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (1.12.2021 saakka)

Jukka Vähäpesola, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (1.12.2021 alkaen)

Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Harry Brade, Siili Solutions Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin. Toimikunta valmistelee ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja henkilöistä sekä palkitsemisesta vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2019A

Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuksilla 2019A merkittiin vuonna 2021 yhteensä 20 143 uutta yhtiön osaketta. Optio-oikeuksilla 2019A tehtyjen merkintöjen merkintähinta 170 208,35 euroa, kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen myötä yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi 7 020 459 osakkeeseen.

Optio- ja osakepalkkio-ohjelmat

Yhtiö tiedotti 10.2.2021 osakepalkkiojärjestelmän 2020–2024 toisen ansaintajakson yksityiskohdista. Toinen ansaintajakso kattaa tilikaudet 2021–2023. Ansaintajaksolle osallistuminen edellyttää yhtiön toimitusjohtajalta ja johtoryhmän jäseniltä osakeomistusta Siilissä. Ansaintajaksolta 2021–2023 ansaittava palkkio perustuu konsernin liikevoittoon, liikevaihtoon ja Siilin osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2021–2023 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 134 000 Siili Solutions Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2021–2023 noin 40 avainhenkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti 17.12.2021 vuonna 2018 perustetun SiiliX Share -osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta 2022–2023 ja siihen liittyvästä optio-ohjelmasta. Uuden säästökauden yksityiskohdat ovat pääosin edellisen säästökauden mukaiset. Uusi säästökausi alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.1.2023. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 50 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhtä monta osaketta.

EU:n osakkeenomistajien oikeudet direktiivin (SHRD) mukainen Siili Solutions Oyj:n palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön nettisivuilla, osoitteessa https://sijoittajille.siili.com/palkitseminen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta teki ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 17.12.2021:

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle nykyisen hallituksen jäsenet Harry Brade, Anu Nissinen, Kati Hagros, Tero Ojanperä sekä Jesse Maula. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee hallitukselle, että se valitsee keskuudestaan Harry Braden uudelleen puheenjohtajaksi ja Anu Nissisen uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merkittävä osuus yhtiön liikevaihdosta koostuu myynnistä kymmenelle suurimmalle asiakkaalle. Yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen, asiakkaiden taloudelliset ongelmat tai asiakkaan strategian muutos IT-palveluiden hankinnan suhteen voisivat siten vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta sekä tarjonnan sovittaminen oikea-aikaisesti kysyntään. Epäonnistuminen asiakasprojektien hinnoittelussa, suunnittelussa, toteutuksessa ja kustannustehokkuuden parantamisessa voi myös vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen.

Yhtiön menestykseen vaikuttaa myös merkittävästi sen johto, muu henkilöstö ja hyvän työnantajamaineen ylläpitäminen. Avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen. Yhtiön strategialle keskeistä ja menestykselle ehdotonta on ammattitaitoisten henkilöiden palkkaaminen ja pitäminen yhtiön palveluksessa. Yhtiö panostaa jatkuvasti työnantajamaineen ylläpitämiseen. Tietoturvaan liittyvät riskit ovat yhtiön liiketoiminnassa mahdollisia. Tietoturvaan liittyvä riski saattaa toteutua esimerkiksi työntekijän inhimillisen virheen seurauksena. Yhtiö panostaa jatkuvasti palveluiden tietoturvan tason parantamiseen sekä kouluttaa henkilöstöään säännöllisesti vuosittain tietoturva- sekä tietosuoja-asioissa tietoturvariskien toteutumisen välttämiseksi.

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristössä. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Lisäksi COVID-19-pandemian jatkuminen edelleen ja sen mahdollisten uusien aaltojen ilmeneminen voivat lyhyellä aikavälillä vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen esimerkiksi kasvavien sairauspoissaolojen seurauksena. Pandemian vaikutukset yhtiön toimintaan aiheutuvat pääasiassa asiakasyritysten arvioitua pienemmistä panostuksista IT-kehitykseen. Tämän seurauksena asiakasyritysten IT-investointien päätöksenteko saattaa hidastua tai lykkääntyä, projekteja saattaa peruuntua kokonaan ja asiakasyritykset saattavat muuttaa IT-investointeihin liittyvää hankintastrategiaansa.

Etätyöskentely ei ole vaikuttanut Siilin kykyyn tuottaa palveluita asiakasyrityksille. Yhtiön johto on seurannut tarkasti pandemian aiheuttamia vaikutuksia ja kartoittanut sen mahdollisia vaikutuksia ennusteeseen ja tase-erien arvoihin. Johdon seurannan ja arvioinnin perusteella COVID-19-pandemian vaikutusten on todettu olleen maltillisia.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021 Helsingissä poikkeusjärjestelyin COVID-19-pandemiasta johtuen. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,28 euroa/osake eli noin 1 960 tuhatta euroa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Anu Nissinen, Kati Hagros sekä Tero Ojanperä sekä uutena jäsenenä Jesse Maula. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Leenakaisa Winbergin. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 480 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 690 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 31.12.2021 kaupparekisteriin merkittynä 7 020 459 kappaletta. Yhtiön tai sen tytäryritysten hallussa ei ole omia osakkeita tilikauden päättyessä. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2021 yhteensä 56 557 yhtiön osaketta. Lisäksi yhden hallituksen jäsenen vaikutusvaltayhteisö omistaa 937 740 osaketta.

Tilikauden aikana yhtiön osakekurssi oli korkeimmillaan 18,86 euroa, alimmillaan 12,05 euroa, keskikurssi 15,34 euroa ja päätöskurssi katsauskauden lopussa 14,60 euroa. Yhtiön osakkeen markkina-arvo kasvoi vuoden 2020 lopusta 10,51 % ja yhtiön markkina-arvo oli yhteensä 102,5 (92,8) miljoonaa euroa 31.12.2021.

Yhtiöllä oli 31.12.2021 yhteensä 6 056 (6 365) osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä laski vuoden 2020 lopusta 4,85 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Muutoksia johtoryhmässä

Yhtiö tiedotti 7.2.2022, että Siili Solutions Oyj:n kaupallinen johtaja ja johtoryhmän jäsen Pasi Ropponen lopettaa yhtiön palveluksessa.

Aiemmin 13.10.2021 tiedotetun mukaisesti TkT, KTM Tomi Pienimäki aloitti Siili Solutions Oyj:n toimitusjohtajana 1.2.2022.

Osakepalkkio-ohjelman uusi ansaintajakso

Yhtiön hallitus päätti 28.1.2022 Osakepalkkiojärjestelmän 2020–2024 kolmannen ansaintajakson yksityiskohdista. Kolmas ansaintajakso kattaa tilikaudet 2022–2024. Ansaintajaksolle osallistuminen edellyttää yhtiön toimitusjohtajalta ja johtoryhmän jäseniltä osakeomistusta Siilissä. Ansaintajaksolta 2022–2024 ansaittava palkkio perustuu konsernin liikevoittoon, liikevaihtoon ja Siilin osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2022–2024 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 160 000 Siili Solutions Oyj:n osakkeen arvoa. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2022–2024 noin 45 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

OSINKOEHDOTUS

Yhtiön hallituksen hyväksymän voitonjakopolitiikan mukaisesti Siili pyrkii jakamaan 30–70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa.

Siili Solutions Oyj:n emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 18 306 955,07 euroa, josta tilikauden voittoa 2 411 832,51 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 maksettaisiin osinkoa 0,18 euroa osakkeelta. Osinko olisi esityksen mukaan 1 263 682,62 euroa. Ehdotettu osingonjako vastaa noin 25 % konsernin tilikauden tuloksesta.

Tilikauden päättymisen jälkeen Siilin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

YRITYSVASTUU JA MUIDEN KUIN TALOUDELLISTEN TIETOJEN RAPORTOINTI

Siili Solutions sisällyttää tiedot yritysvastuusta ja raportoi muut kuin taloudelliset tietonsa osana hallituksen toimintakertomusta, joka julkaistaan 4.3.2022 osana yhtiön vuoden 2021 vuosikertomusta. Toimintakertomuksen yritysvastuuosiossa kuvataan toimintatavat, joita Siili-konsernissa noudatetaan liittyen ympäristöasioihin, sosiaalisiin asioihin ja henkilöstöön, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2022

Siili järjestää 18.2.2022 julkaistun tiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden 18.2.2022 kello 9.00 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden päätyttyä.

Vuoden 2021 vuosikertomus julkaistaan sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla 4.3.2022.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2022.

Yhtiö julkaisee 18.8.2022 puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.−30.6.2022. Lisäksi yhtiö julkaisee liiketoimintakatsauksen 1.1.−31.3.2022 (Q1) 28.4.2022, ja liiketoimintakatsauksen 1.1.−30.9.2022 (Q3) 27.10.2022.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS

1 000 EUR 1.7.–31.12.2021 1.7.–31.12.2020

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020 LIIKEVAIHTO 50 542 39 286 99 282 83 307 Liiketoiminnan muut tuotot 126 208 281 383 Materiaalit ja palvelut -11 259 -7 763 -21 715 -16 070 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -28 315 -23 425 -57 095 -51 037 Poistot -2 251 -1 890 -4 453 -3 806 Liiketoiminnan muut kulut -4 633 -3 605 -8 734 -7 459 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 4 210 2 811 7 565 5 317 Rahoitustuotot 107 7 265 4 633 Rahoituskulut -667 -1 691 -1 363 -3 608 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 27 77 -89 -55 TULOS ENNEN VEROJA 3 677 1 203 6 377 6 287 Tuloverot -543 -1 301 -1 241 -1 886 TILIKAUDEN TULOS 3 135 -98 5 136 4 401 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 100 % 3 135 -98 5 136 4 401 Määräysvallattomille omistajille 0 % Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto 0,44 -0,01 0,73 0,63 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto 0,44 -0,01 0,73 0,63 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1 000 EUR

1.7.–31.12.2021 1.7.–31.12.2020

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020 TILIKAUDEN TULOS 3 135 -98 5 136 4 401 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot -468 16 -203 -24 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 667 -82 4 934 4 378 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille 100 % 2 667 -82 4 934 4 378 Määräysvallattomille omistajille 0 %

KONSERNITASE, IFRS

1 000 EUR 31.12.2021 31.12.2020 VARAT Pitkäaikaiset varat Käyttöoikeusomaisuuserät 4 615 4 099 Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 872 482 Liikearvo 28 102 18 815 Muut aineettomat hyödykkeet 6 805 2 679 Osuus osakkuusyhtiöstä 10 99 Muut sijoitukset 1 2 Laskennalliset verosaamiset 105 39 Saamiset 549 297 Pitkäaikaiset varat yhteensä 41 059 26 512 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset 17 630 11 333 Muut saamiset 2 391 1 859 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 7 3 Rahavarat 20 393 21 656 Lyhytaikaiset varat yhteensä 40 421 34 851 VARAT YHTEENSÄ 81 480 61 363 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 100 100 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 590 12 181 Muuntoerot -217 -14 Kertyneet voittovarat 12 393 9 309 Oma pääoma yhteensä 24 866 21 575 Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 11 256 4 107 Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 2 544 2 453 Muut pitkäaikaiset korolliset velat 14 385 6 079 Laskennalliset verovelat 865 605 Pitkäaikaiset velat yhteensä 29 050 13 244 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 2 513 1 027 Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2 172 1 716 Ostovelat ja muut velat 22 267 22 277 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 598 1 488 Varaukset 14 36 Lyhytaikaiset velat yhteensä 27 564 26 544 Velat yhteensä 56 614 39 788 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 81 480 61 363

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS

1 000 EUR 1.7.-31.12.2021



1.7.–31.12.2020 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto 3 135 -98 5 136 4 401 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut 2 151 2 748 4 508 3 910 Korkokulut ja muut rahoituskulut 667 1 691 1 363 3 608 Korkotuotot -107 -7 -265 -4 633 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -27 -77 89 55 Verot 543 1 301 1 241 1 886 Käyttöpääoman muutokset: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -1 811 1 533 -4 475 984 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 2 603 -1 044 3 787 1 023 Maksetut korot -141 -150 -402 -264 Saadut korot -42 -14 3 6 Maksetut verot -491 -138 -2 580 -771 Liiketoiminnan nettorahavirta 6 479 5 748 8 406 10 206 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -13 659 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 54 54 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -393 -60 -734 -191 Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -83 -83 -5 Muiden sijoitusten luovutustulot 1 4 777 Investoinnit osakkuusyhtiöön -122 -27 -245 -326 Investointien nettorahavirta -545 -87 -14 665 4 255 Rahoituksen rahavirrat Lainasaamisten takaisinmaksut 173 407 173 Lainojen nostot 13 822 Lainojen takaisinmaksut -4 684 -514 -5 198 -1 029 Vuokrasopimusvelkojen maksut -1 209 -943 -2 232 -1 873 Osakkeiden merkinnät optio-oikeuksien perusteella 409 409 Maksetut osingot ja varojenjako sijoitetut vapaan oman pääoman rahastosta -4 -1 820 -1 960 -1 820 Osingonjako määräysvallattomille omistajille -206 -143 Rahoituksen nettorahavirta -5 487 -3 105 5 042 -4 692 Rahavarojen muutos 447 2 556 -1 218 9 769 Rahavarat tilikauden alussa 19 991 19 100 21 656 11 886 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -45 -45 Rahavarat tilikauden lopussa 20 393 21 656 20 393 21 656

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS

1 000 EUR Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osake-pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2020 100 12 874 9 7 579 20 562 Laaja tulos Tilikauden tulos 4 401 4 401 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Muuntoerot -24 -24 Tilikauden laaja tulos yhteensä -24 4 401 4 378 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako ja varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta -693 -1 127 -1 820 Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä 74 74 Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa -1 476 -1 476 Osingonjako määräysvallattomille omistajille -143 -143 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -693 -2 671 -3 364 Oma pääoma 31.12.2020 100 12 181 -14 9 309 21 575 Oma pääoma 1.1.2021 100 12 181 -14 9 309 21 575 Laaja tulos Tilikauden tulos 5 136 5 136 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Muuntoerot -203 -203 Tilikauden laaja tulos yhteensä -203 5 136 4 934 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako ja varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta -1 960 -1 960 Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä 114 114 Osakkeiden merkinnät optio-oikeuksien perusteella 409 409 Osingonjako määräysvallattomille omistajille -206 -206 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 409 -2 052 -1 643 Oma pääoma 31.12.2021 100 12 590 -217 12 393 24 866

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

Laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Tilinpäätöstiedotteen sisältämät tilinpäätösluvut 2021 ja 2020 on tilintarkastettu.

Konsernilla on yksi raportoitava segmentti, joka tarjoaa asiakkailleen tietojärjestelmien kehityspalveluja. Yhden segmentin esittäminen pohjautuu Siilin liiketoimintamalliin, tuoteportfolioon, toiminnan luonteeseen ja vallitsevaan hallinnointirakenteeseen. Raportoitavan segmentin luvut ovat siten yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa.

Liikevaihdon jaottelu

Liikevaihdon jaottelu maantieteellisesti

1 000 EUR 1.7.-31.12.2021 1.7.-31.12.2020 1.1-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 Myynti kotimaahan 38 758 36 313 79 965 76 452 Myynti ulkomaille 11 784 2 973 19 317 6 855 Yhteensä 50 542 39 286 99 282 83 307

Myyntituottojen jaottelu liikevaihtoryhmittäin

1 000 EUR 1.7.-31.12.2021 1.7.-31.12.2020 1.1-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 Työmyynti 47 112 36 374 92 813 76 946 Projektitoimitukset 948 467 1 510 1 350 Lisenssimyynti 441 347 808 683 Ylläpito ja muut palvelut 2 041 2 097 4 151 4 329 Yhteensä 50 542 39 286 99 282 83 307

Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset

1 000 EUR Käyttöoikeus-omaisuuserät Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Hankintameno 1.1.2021 6 778 2 880 18 815 7 669 Muuntoerot -11 -22 -199 -126 Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisen kautta1 278 605 9 486 5 990 Lisäykset 2 590 737 130 Vähennykset -276 -56 -330 Siirrot erien välillä 0 0 Hankintameno 31.12.2021 9 359 4 144 28 102 13 332 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021 -2 679 -2 398 -4 990 Muuntoerot 10 18 15 Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisen kautta1 -420 Tilikauden poistot ja arvonalentumiset -2 193 -512 -1 748 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 118 39 195 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2021 -4 744 -3 272 -6 528 Kirjanpitoarvo 1.1.2021 4 099 482 18 815 2 679 Kirjanpitoarvo 31.12.2021 4 615 872 28 102 6 805

1 000 EUR Käyttöoikeus-omaisuuserät Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Hankintameno 1.1.2020 6 627 2 895 18 815 7 664 Muuntoerot -137 -29 Lisäykset 905 172 12 Vähennykset -618 -159 -8 Siirrot erien välillä 0 Hankintameno 31.12.2020 6 778 2 880 18 815 7 669 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2020 -1 227 -2 093 -3 502 Muuntoerot 44 22 Tilikauden poistot ja arvonalentumiset -1 835 -483 -1 488 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 339 156 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2020 -2 679 -2 398 -4 990 Kirjanpitoarvo 1.1.2020 5 400 803 18 815 4 162 Kirjanpitoarvo 31.12.2020 4 099 482 18 815 2 679

1 Konserni hankki tilikaudella 2021 55 % omistusosuuden Supercharge Kft. -yhtiöstä.



Yritysostot

Supercharge-yrityskauppa

Yhtiö osti helmikuussa 2021 55 % digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen erikoistuneen unkarilaisen Supercharge Kft. -yhtiön osakekannasta. Supercharge on vuonna 2010 perustettu digitaalisten palvelujen innovointi-, suunnittelu- ja kehittämiskumppani, jolla on laaja kansainvälinen asiakaskunta. Superchargen vahva innovaatio-, konseptointi- ja mobiiliapplikaatio-osaaminen vauhdittavat Siilin digitaalisten kokemusten (Digital Experience) toteuttamiseen keskittyvää strategiaa. Superchargen ja Siilin liitto vahvistaa myös Siilin strategiaa kansainvälisten Core-yksiköiden rakentamisesta.

Superchargen palveluksessa oli kaupantekohetkellä noin 115 henkilöä Budapestissa, Lontoossa ja Amsterdamissa. Superchargen perustajat, jotka omistavat 45 % yhtiön osakekannasta, jatkavat yhtiön johdossa. Kauppahinta Siili Solutions Oyj:n ostamasta 55 % osuudesta oli 9,1 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksettiin käteisvastikkeella, joka rahoitettiin osittain pankkilainalla ja osittain Siilin kassavaroista. Lisäksi yhtiössä olleet rahavarat per 31.12.2020, 3,5 miljoonaa euroa, maksettiin myyjille osinkona.

Hankitut varat, 1 000 EUR Supercharge Aineettomat hyödykkeet 5 990 Aineelliset hyödykkeet 462 Laskennalliset verosaamiset 19 Lyhytaikaiset saamiset 2 649 Rahavarat 3 707 Hankitut varat yhteensä 12 826 Hankitut velat, 1 000 EUR Laskennalliset verovelat 539 Pitkäaikaiset velat 56 Lyhytaikaiset velat 5 038 Hankitut velat yhteensä 5 633 Hankittu nettovarallisuus 7 193 Hankintameno, 1 000 EUR Kauppahinta 9 102 Ehdollinen lisäkauppahinta 7 577 Hankintameno yhteensä 16 679 Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 7 193 Liikearvo 9 486 Hankinnasta suoritettu vastike rahavirtalaskemassa, 1 000 EUR Rahana maksettu kauppahinta 9 102 Hankitut rahavarat -3 707 Myyjille maksetut yhtiön rahavarat per 31.12.2020 3 506 Nettovastike investointien rahavirrassa 8 901

Järjestelyn ehtojen mukaisesti Siilillä sekä Supercharge Holding Zrt:llä on oikeus toteuttaa kauppa lopuista 45 prosentista Supercharge Kft:n osakkeista vaiheittain vuosien 2024–2026 aikana. Siilin mahdollisesti myöhemmin hankkimien osakkeiden kauppahinta määräytyy Superchargen vuosien 2023–2025 kannattavuuden perusteella. Johtuen sopimuksen myynti- ja osto-optioista Supercharge on yhdistelty Siili-konserniin 100-prosenttisesti 1.3.2021 alkaen, ja vähemmistöosuuden ostohinnasta on kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava kauppahintavelka 7,6 miljoonaa euroa.

Yrityskaupassa hankitut aineettomat omaisuuserät koostuvat asiakassuhteista sekä Supercharge-brändistä. Kaupasta kirjattu liikearvo muodostuu Superchargen kyvykkäästä henkilöstöstä, vahvasta maantieteellisestä läsnäolosta etenkin Unkarissa sekä läntisessä Euroopassa ja viimevuosien erinomaisesta taloudellisesta suoriutumisesta. Liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Yrityshankintaan liittyviä laki- ja asiantuntijakuluja kirjattiin tilikaudella kuluksi 233 tuhatta euroa.

Superchargen vaikutus Siili Solutions -konsernin liikevaihtoon tilikaudella 2021 oli 11 240 tuhatta euroa ja oikaistuun liikevoittoon (EBITA) 1 934 tuhatta euroa. Mikäli yrityshankinta olisi toteutettu 1.1.2021, konsernin liikevaihto olisi ollut 101 094 tuhatta euroa ja oikaistu liikevoitto (EBITA) 9 618 tuhatta euroa.

Rahoitusvelat ja muut korolliset velat



Pitkäaikaiset rahoitusvelat ja muut korolliset velat

1 000 EUR 2021 2020 Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 13 800 6 560 Käypään arvoon arvostettu ehdollinen vastike 14 385 6 079 Yhteensä 28 185 12 639

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

1 000 EUR 2021 2020 Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 4 685 2 742 Yhteensä 4 685 2 742

Yhtiö nosti tilikauden aikana kolme uutta pankkilainaa. Kaksi pankkilainoista on suojattu korkoputkisopimuksella, joka on voimassa seitsemän vuotta lainan nostamisesta. Korkoputkisopimuksella lainojen viitekoroille on sovittu minimi- ja maksimitasot. Lainoista maksettava korko muodostuu viitekorosta, joka on 0,14 %, sekä lainamarginaalista 1,35 %. Lainojen maturiteetti on seitsemän vuotta, ja niitä lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain. Lisäksi yhtiö nosti 3 425 tuhannen euron vaihtuvakorkoisen lainan, jonka vuotuinen korko oli 1,35 prosenttiyksikköä yli kuuden kuukauden euriborkoron ja maturiteetti seitsemän vuotta. Yhtiö maksoi kuitenkin lainan kokonaisuudessaan takaisin tilikauden aikana.

Lisäksi konsernilla on vuonna 2018 nostettu vaihtuvakorkoinen pankkilaina. Konserni käyttää lainan korkoriskin hallinnassa kuuden vuoden mittaista koronvaihtosopimusta, joka on tullut voimaan elokuussa 2019. Pankkilainan maturiteetti on seitsemän vuotta, ja sitä lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain.

Siilin pankkilainoihin liittyy kovenantteja, joiden mukaan rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa luottosopimus, jos kovenanttiehdot eivät täyty. Kovenanttiehtojen perusteena ovat korollisen nettovelan suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusaste. Tunnusluvut tarkastetaan puolivuosittain, ja kovenanttiehdot täyttyivät tilinpäätöshetkellä.

Ehdollinen l isä kauppahinta velka

Tilikaudella 2021 yhtiö kirjasi Supercharge Kft:n hankintasopimuksen mukaisen käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavan kauppahintavelan 7 577 tuhatta euroa. Kauppahintavelka on Unkarin forinttimääräinen. Lisäksi yhtiö kirjasi tilikaudella Superchargen ja Vala Groupin kauppahintavelkojen diskonttaamisesta aiheutunutta arvostuseroa korkokuluksi yhteensä 912 (92) tuhatta euroa. Konsernilla oli 31.12.2021 yrityskauppojen ehdollisista lisäkauppahinnoista johtuvia velkoja yhteensä 14 385 (6 079) tuhatta euroa.

Ehdollinen vastike

1 000 EUR 2021 2020 Kauden alussa 6 079 6 082 Diskonttauksen purkautumisen vaikutus 912 92 Vala Group Oy:n 2018 sopimuksen käyvän arvon muutos 3 221 Vala Group Oy:n vähemmistöomistajille lisäosuuden hankinnasta maksettava osuus -4 793 Aiemman Vala Group Oy sopimuksen rauennut osuus -4 603 Vala Group Oy:n 2020 sopimuksen mukainen lisäkauppahinta 6 079 Supercharge Kft. sopimuksen mukainen lisäkauppahinta 7 577 Valuuttakurssin vaihtelun vaikutus Supercharge Kft. lisäkauppahintavelkaan -183 Kauden lopussa 14 385 6 079

Konserni on kirjannut yrityshankintoihin liittyviä asiantuntijapalkkioita kuluksi tilikaudella 2021 yhteensä 309 (390) tuhatta euroa.

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

31.12.2021 31.12.2020 1 000 EUR Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Käyvän arvon hierarkia Rahoitusvarat Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat Pitkäaikaiset Saamiset 549 549 297 297 2 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 17 630 17 630 11 333 11 333 2 Muut saamiset 557 557 1 859 1 859 2 Rahavarat 20 393 20 393 21 656 21 656 2 Rahoitusvarat yhteensä 39 128 39 128 35 144 35 144 Rahoitusvelat Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut Pitkäaikaiset Pankkilainat1 11 256 11 256 4 107 4 107 2 Muut korolliset velat 2 544 2 544 2 453 2 453 Lyhytaikaiset Pankkilainat1 2 513 2 513 1 027 1 027 2 Muut korolliset velat 2 172 2 172 1 716 1 716 Ostovelat ja muut velat 10 922 10 922 13 011 13 011 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Pitkäaikaiset Ehdollinen vastike1 14 385 14 385 6 079 6 079 3 Lyhytaikaiset Koronvaihtosopimus 67 67 131 131 3 Rahoitusvelat yhteensä 43 859 43 859 28 523 28 523 1 Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat

Käypien arvojen hierarkian tasot

Tilikauden aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen välillä.

Taso 1

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2

Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat havainnoitavissa joko

suoraan tai epäsuorasti.

Taso 3

Tason 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon, vaan merkittäviltä osin johdon arvioihin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa.

Lähipiiritapahtumat

Tilikauden aikana lähipiirisuhteissa ja -tapahtumissa ei ole ollut merkittäviä muutoksia. Yhtiön hallitukselle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot julkistetaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Helsingissä 18. päivänä helmikuuta 2022

Siili Solutions Oyj hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki

puhelin: 040 834 1399

Talousjohtaja Aleksi Kankainen

puhelin: 040 5342 709

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

