SalMar – Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret i SalMar ASA ("Selskapet" eller "SalMar") har vedtatt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet 14. mars 2022 for å behandle fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med det annonserte frivillige tilbudet fra SalMar om erverv av samtlige aksjer i NTS ASA.



SalMar vil avholde ekstraordinær generalforsamling for behandling av saken mandag 14. mars 2022 klokken 12:00 i Selskapets kontor i Trondheim (Brattørkaia 15B, 7010 Trondheim).

Innkalling og agenda for den ekstraordinære generalforsamlingen er vedlagt denne meldingen, og er også sendt til Selskapets aksjeeiere. I tillegg er innkallingen med vedlegg tilgjengelig på Selskapets nettside, www.salmar.no.

For å redusere risikoen for spredning av koronaviruset oppfordres aksjeeierne til å ikke stille fysisk på møtet. I stedet bes det om at aksjeeiere utøver aksjonærrettigheter ved bruk av elektronisk stemmegivning, fullmaktsskjema eller forhåndsstemming.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Husby, IR-ansvarlig

Tel: +47 936 30 449

Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Oslo Børs' løpende forpliktelser.

Vedlegg