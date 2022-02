RENAULT GROUP: Thierry Piéton est nommé Directeur financier de Renault Group

English French

18 février 2022

Thierry Piéton est nommé Directeur financier de Renault Group

Boulogne-Billancourt, le 18 février 2022 – A compter du 1er Mars 2022, Thierry Piéton, actuellement Directeur financier adjoint et directeur performance contrôle, est nommé Directeur financier de Renault Group. Il devient membre du Board of Management (BOM) de Renault Group et sera rattaché à Luca de Meo, CEO de Renault Group.

Clotilde Delbos se consacrera essentiellement à son rôle de CEO de la marque Mobilize, autour de RCI Banque SA dont elle est Président du Conseil d’Administration, pour en accélérer le développement dans le cadre des prochaines étapes du plan Renaulution et de la transformation du Groupe.

Thierry Piéton, 51 ans, est diplômé de l’EM Lyon. Il a débuté sa carrière en tant qu’auditeur chez PricewaterhouseCoopers en 1995 avant de rejoindre General Electric en 1998.

Il y a occupé différents postes dans le domaine de la finance chez General Electric Healthcare, puis en 2004, il est nommé directeur financier Europe Moyen-Orient et Afrique de General Electric Security.

Deux ans plus tard, Thierry Piéton devient contrôleur de GE Consumer & Industrial puis en 2007, directeur financier de GE Oil & Gas Global Services. En 2011, il devient directeur financier de GE Power Conversion.

En mai 2014, Thierry Piéton rejoint Nissan Europe en tant que directeur administratif et financier.

Le 1er juin 2016, il est nommé directeur performance et contrôle du Groupe Renault.

En février 2020, Thierry Piéton devient directeur financier adjoint et directeur performance contrôle, Renault Group. Et le 1er janvier 2021, il est nommé directeur financier de la marque Renault, membre du comité de direction corporate de Renault Group.

