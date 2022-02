English Finnish

Enedo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2021 – 31.12.2021

Tämä tiedote on tiiivistelmä Enedo Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta tammikuu – joulukuu 2021. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaa on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf tiedostona. Raportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.enedopower.com

Heinä-joulukuu 2021 lyhyesti, jatkuvat toiminnot

- Liikevaihto 18,3 milj. euroa (18,8 milj. euroa)

- Liiketulos -3,7 milj. euroa (-2,4 milj. euroa)

- Oikaistu liiketulos -1,9 milj.euroa (-2,2 milj. euroa)

- EBITDA (käyttökate) -2,0 milj. euroa (-0,7 milj.euroa)

- Oikaistu EBITDA (käyttökate) -0,2 milj. euroa (-0,5 milj. euroa)

- Osakekohtainen tulos -0,06 euroa (-0,19 euroa)

Koko tilikausi 2021 lyhyesti, jatkuvat toiminnot

- Liikevaihto 36,4 milj. euroa (38,5 milj. euroa)

- Liiketulos -6,6 milj. euroa (-4,3 milj. euroa)

- Oikaistu liiketulos -4,2 milj.euroa (-3,9 milj. euroa)

- EBITDA (käyttökate) –3,2 milj. euroa (-0,8 milj.euroa)

- Oikaistu EBITDA (käyttökate) -0,8 milj. euroa (-0,4 milj. euroa)

- Osakekohtainen tulos -0,08 euroa (-0,31 euroa)

Tilinpäätöstiedotteen luvut on esitetty jatkuvista toiminnoista ellei toisin mainittu.

7-12/21 7-12/20 1-12/21 1-12/20 Keskeiset tunnusluvut, MEUR 6kk 6kk 12kk 12kk Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 18,3 18,8 36,4 38,5 Led Drivers 4,7 4,4 9,2 8,7 Power Supplies 11,6 11,4 22,2 24,1 Systems 2,1 3,0 5,1 5,7 Oikaistu EBITDA (käyttökate) -0,2 -0,5 -0,8 -0,4 EBITDA (käyttökate) -2,0 -0,7 -3,2 -0,8 Oikaistu liikevoitto/tappio -1,9 -2,2 -4,2 -3,9 Liikevoitto/tappio -3,7 -2,4 -6,6 -4,3 Tulos ennen veroja -4,2 -2,9 -4,6 -5,4 Tulos jatkuvista toiminnoista -4,1 -3,8 -4,5 -6,2 Jatkuvien osakekohtainen tulos, EUR* -0,06 -0,19 -0,08 -0,31 Jatkuvat ja lopetetut toiminnot Osakekohtainen tulos, EUR* -0,06 -0,18 -0,08 -0,30 Nettovelkaantumisaste, % 173 173 Omavaraisuusaste, % 14,9 -7,4 14,9 -7,4 Liiketoiminnan rahavirta -1,5 -0,4 -3,3 -2,3 Lukuja puolivuosittain, MEUR H2/2021 H1/2021 H2/2020 H1/2020 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 18,3 18,1 18,8 19,7 Oikaistu EBITDA (käyttökate) -0,2 -0,6 -0,5 0,1 EBITDA (käyttökate) -2,0 -1,2 -0,7 -0,1 Oikaistu liikevoitto/tappio -1,9 -2,3 -2,2 -1,7 Liikevoitto/tappio -3,7 -2,9 -2,4 -1,9

* Ulkona olevien osakkeiden määrä on oikaistu vertailukaudelta vuoden 2021 annin vaikutuksella

**Negatiivisesta omasta pääomasta johtuen yhtiö ei esitä nettovelkaantumisastetta vuodelta 2020.

7-12/21 7-12/20 1-12/21 1-12/20 OIKAISTU LIIKEVOITTO/TAPPIO 6kk 6kk 12kk 12kk Liikevoitto/tappio -3,7 -2,4 -6,6 -4,3 Oikaisut liikevoittoon/tappioon Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut 1,3 1,6 Tuotannon järjestelykulut 0,1 0,2 Enedo suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät kulut 0,1 0,2 Pilvipalvelu-ERP:n käyttöönottokulut 0,3 0,3 Vastuuasiaan liittyvän varauksen purkaminen 0,2 Tytäryhtiön myynti 0,3 0,3 Oikaisut liikevoittoon/-tappioon yhteensä 1,8 0,2 2,4 0,4 Oikaistu liikevoitto/tappio yhteensä -1,9 -2,2 -4,2 -3,9 7-12/21 7-12/20 1-12/21 1-12/20 OIKAISTU EBITDA (käyttökate) 6kk 6kk 12kk 12kk EBITDA -2,0 -0,7 -3,2 -0,8 Oikaisut EBITDA Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut 1,3 1,6 Tuotannon järjestelykulut 0,1 0,2 Enedo suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät kulut 0,1 0,2 Pilvipalvelu-ERP:n käyttöönottokulut 0,3 0,3 Vastuuasiaan liittyvän varauksen purkaminen 0,2 Tytäryhtiön myynti 0,3 0,3 Oikaisut EBITDA yhteensä 1,8 0,2 2,4 0,4 Oikaistu EBITDA yhteensä -0,2 -0,5 -0,8 -0,4



Arvio tilikauden 2022 taloudellisesta kehityksestä

Yhtiö anna arviota vuoden 2022 taloudellisesta kehityksestä johtuen konsernin käännesuunnitelmasta ja koronaviruksesta aiheutuvasta epävarmuudesta.

Mikael Fryklund, toimitusjohtaja:

Enedon liikevaihto vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla oli 18,3 miljoonan euroa joka oli hieman parempi kuin ensimmäisen vuosipuoliskon 18,1 miljoonan euron liikevaihto. Oikaistu liiketulos -1,9 miljoonaa euroa oli hieman parempi kuin ensimmäisen vuosipuoliskon oikaistu liiketulos -2,3 miljoonaa euroa. Uudet tilaukset kasvoivat merkittävästi vuoden 2021 toisella puoliskolla ja olivat 30,9 miljoonaa euroa, mikä on 74 % korkeampi kuin edellisen vuoden toisella vuosipuoliskolla saadut tilaukset. Tilauskanta vuoden lopussa oli 28,7 miljoonaa euroa, mikä on 184 % korkeampi kuin edellisen vuoden lopun tilauskanta. Tilauskannan kasvu johtui pääsääntöisesti Enedon tuotteiden vahvasta kysynnästä. Markkinoiden yleinen komponenttipula sekä aiemmin kommunikoidut kassavaikeudet ennen 5,0 miljoonan euron lainajärjestelyä rajoittivat liikevaihdon ja liiketuloksen kasvua.

Enedo-konsernin käänneohjelma etenee mutta se on osoittautunut suunniteltua haastavammaksi sekä ajallisesti että rahoituksen suhteen ja yhtiö on vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä toteuttanut merkittäviä saneeraustoimenpiteitä. Käänneohjelman arviodaan pienentävän yhtiön toimintakuluja noin 3,0 miljoonalla eurolla vertailuvuoteen verrattuna.

Sekä Power Supply -että LED-Drivers tuotekategorioiden liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisestä puoliskosta, kun taas Power Systems -tuotekategorian liikevaihto laski ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Teholähteiden kasvu johtui pääasiassa valaistus- ja digitaalisten näyttöjen markkinoiden sekä testi- ja mittausmarkkinoiden hyvästä kysynnästä. LED-Drivers tuotekategorian kasvua vauhditti lähinnä julkisten tilojen valaistusmarkkinoiden parantunut kysyntä, joka oli tilapäisesti laskenut viime vuoden ja vuoden 2021 alussa Covid-19-pandemian vaikutuksista johtuen.

Maantieteellisesti konsernin liikevaihto Amerikan ja Aasian markkinoilta kehittyi hyvin, mutta EMEA-markkinoilla myynti laski sekä vertailukaudesta että vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna.

Konsernin liikevaihto Amerikan markkinoilla kasvoi edellisvuodesta 6 % ja toisella vuosipuoliskolla 26 %. Konsernin liikevaihto Aasian markkinoilla osoitti samanlaista kasvua ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3 % ja toisella vuosipuoliskolla 24 %. EMEA markkinan liikevaihto laski 10 % sekä edellisvuodesta että vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna.

Konsernin uusi ja yhtenäinen toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön taloustoiminnossa toukokuun alussa. Työ uuden toiminnanohjausjärjestelmän muiden osa-alueiden käyttöönottamiseksi jatkui ja 1.1. 2022 alkaen uusi järjestelmä on täysimääräisesti otettu käyttöön Suomessa. Käyttöönottotyö muissa yksiköissä jatkuu vuoden 2022 aikana.

Joulukuun 2021 lopulla Enedo allekirjoitti uuden 5,0 miljoonan euron lainajärjestelyn käänneohjelman toteuttamisen turvaamiseksi sekä ostovelkojen maksamiseksi. Lainajärjestelyn erääntymispäivä on 30.9.2022. Nykyisen vahvan tilauskannan ja käänneohjelman mukaisten alentuneiden kustannusten perusteella yhtiö pyrkii joko sopimaan lainanantajan kanssa laina-ajan pidentämisestä tai neuvottelemaan uudesta lainasta jonkin muun rahoituslaitoksen kanssa tai vaihtoehtoisesti hankkimaan riittävästi oman pääoman ehtoista rahoitusta lainan takaisinmaksuun. Lopullinen ratkaisu voi olla myös edellä mainittujen vaihtoehtojen yhdistelmä.

Heinä-joulukuun liikevaihto, liikevoitto ja oikaistu liikevoitto



Heinä-joulukuun liikevaihto oli 18,3 milj. euroa (18,8 milj. euroa).

Liiketulos laski vertailukauteen verrattuna ja oli -3,7 miljoonaa euroa (-2,4 milj. euroa). Liiketuloksen lasku johtui pääosin kääneohjelmaan liittyvän henkilöstön sopeuttamis-prosessin vuoksi vuodelle 2021 kirjatusta varauksesta sekä kassavaikeuksista ja komponenttipulasta jotka hidastivat liikevaihdon kehitystä. Oikaistu liiketulos oli -1,9 milj. euroa (-2,2 milj. euroa).

Oikaistuun liiketulokseen vaikuttavat oikaisut koostuvat pääosin irtisanomisprosessin liittyvästä varauksesta sekä ei-toiminnallisen tytäryhtiön myyntiin liittyvistä kuluista.

Liiketoiminnan kehitys

Enedon tuotteet on jaettu kolmeen tuotekategoriaan, jotka ovat Power Supplies, Led-Drivers sekä Power Systems. Power Supplies -tuotekategoriaan kuuluvat teollisuuden teholähteet, Led Drivers -kategoriaan kuuluvat valaistusratkaisuihin keskittyvät teholähteet ja Systems -kategoriaan puolestaan järjestelmätuotteet ja raideliikenteen teholähderatkaisut.

Power Supplies-tuotekategorian liikevaihto oli toisella vuosipuoliskolla 11,6 miljoonaa euroa, 0,2 miljoonaa euroa parempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Led Drivers -tuotekategorian liikevaihto oli 4,7 miljoonaa euroa, kasvua 0,3 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Systems-tuotekategoria puolestaan ​​laski 0,9 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Systems-tuotteiden liikevaihto toisella vuosipuoliskolla oli 2,1 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden vastaavan ajanjakson 3,0 miljoonan euron liikevaihtoon.

Power Supplies-tuotekateggorian liikevaihto oli tilikaudella 22,2 miljoonaa euroa, 1,9 miljoonaa euroa heikompi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Led Drivers -tuotekategorian liikevaihto oli 9,2 miljoonaa euroa, 0,5 miljoonaa euroa parempi kuin vuonna 2020. Systems-tuotekategorian liikevaihto laski 0,6 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät



Yleinen taloudellinen kehitys voi vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön. Liiketoiminnan luonteesta johtuen Enedoon kohdistuu komponenttipulaan liittyviä riskejä, joiden odotetaan jatkuvan ainakin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Covid-19 aiheuttaa edelleen epävarmuuksia tiettyjen toimittajien toimitusvarmuudelle ja Covid-19:n aiheuttama epävarmuus markkinoilla jatkuu edelleen ja pandemia voi vaikuttaa myös asiakkaidemme toimintakykyyn, lopputuotteiden kysyntään sekä yleiseen markkinoiden toimintaympäristöön.

Tietyt liiketoimintariskit liittyvät avainasiakkaiden tuotteiden menestymiseen markkinoilla ja myös Enedon tuotekehitysprojektien eteneminen riippuu osittain asiakkaiden omien projektien aikatauluista. Lisäksi markkinoille tyypilliset kysynnän vaihtelut saattavat aiheuttaa nopeita muutoksia Enedon liiketoiminnassa.

Tunisian tuotantolaitoksen vaatimien tuotannonsuunittelun ja hankintaprosessien kehittämiseen sekä tuotantokapasiteetin nostamiseen liittyy riskejä. Markkinoiden hyvä kysyntä sekä yleinen komponenttipula lisäävät edellä mainittuja riskejä. Yhtiö on aloittanut korjaavia toimenpiteitä eliminoidakseen edellä mainittujen riskien toteutumisen.

Liiketoiminnan luonteeseen kuuluen Enedoon kohdistuu reklamaatioita, joiden lopullista ratkaisua ei voida ennustaa. Tämänhetkisten tietojen perusteella näillä reklamaatioilla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.

Yhtiön tarvitsemien komponenttien toimitusajat ovat osin pitkiä ja tiettyjen komponenttien saamisessa voi ajoittain olla vaikeuksia, mikä voi vaikuttaa yhtiön toimituskykyyn. Koronavirus on nostanut myös maakohtaisen epävarmuuden tasoa, mikä voi vaikuttaa toimituskykyymme.

Rahoituksen riittävyyteen liittyy riskejä, joita yhtiö pyrkii hallitsemaan aktiivisesti suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia ratkaisuja. Yhtiö allekirjoitti joulukuussa 2021 5,0 miljoonan euron lainajärjestelyn, jonka laina-aika on 9 kuukautta. Yhtiö ei odota pystyvänsä maksamaan lainaa takaisin eräpäivään mennessä liiketoiminnan kassavirralla. Nykyisen vahvan tilauskannan ja käänneohjelman mukaisten alentuneiden kustannusten vuoksi yhtiö pyrkii joko (i) sopimaan lainanantajan kanssa laina-ajan pidentämisestä tai (ii) neuvottelemaan uudesta lainasta jonkin muun rahoituslaitoksen kanssa ja/tai (iii) hankkia riittävästi oman pääoman ehtoista rahoitusta lainan takaisinmaksuun. Lainajärjestelyn ehtojen mukaan Inission AB on taannut lainan takaisinmaksun, mikäli mikään edellä mainituista kolmesta vaihtoehdosta ei toteudu 30.9.2022 mennessä.



Hallituksen esitys osingonjaosta

Hallitus esittää 27.4.2022 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja –systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power Supplies ja Systems. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 36,4 milj. euroa. Enedossa työskentelee 330 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.enedopower.com

