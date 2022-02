Korjaus Innofactor Oyj:n 17.2.2022 julkaistuun yhtiökokouskutsuun: hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen

Finnish English

Innofactor Oyj:n Yhtiökokouskutsu 18.2.2022 klo 10.45

17.2.2022 klo 9:05 julkaistussa Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsussa oli virheellisesti ilmoitettu, että hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää, että osakkeenomistaja on tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään perjantaina 25.3.2022 klo 10.00 mennessä. Oikea päivä on maanantai 28.3.2022. Oikea päivä on korjattu tässä pörssitiedotteessa olevaan liitteeseen.

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles

