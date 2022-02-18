Amii开设10万美元旅行奖学金诚邀世界各国参加人工智能周活动

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阿尔伯塔省埃德蒙顿, Feb. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 值此将于2022年5月24日至27日举办的 人工智能周（AI Week） 到来之际， 阿尔伯塔省机器智能研究所（Amii） 宣布首次向全球新兴研究人员和应用型人工智能专家提供10万美元的旅行奖学金。此项“全球人才奖学金”（Global Talent Bursary）计划将帮助500余名宾客出席参加届时在加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿举办的人工智能周活动。如需了解更多信息和申请，请访问 www.ai-week.ca/talent-bursaries 。

“恰逢我们准备庆祝人工智能研究卓越20周年之际，我很高兴有机会邀请全世界参加人工智能周活动。‘全球人才奖学金’计划为我们更多的同行、校友和合作者参加本次大会提供了资金援助。它还提供了访问我们丰富社区并规划未来事业的好机会。期待你们申请并参加人工智能周活动，在这里发掘下一个目标，更多地了解动态研究领域并找到初创企业的合作者，”Amii首席执行官Cam Linke表示。

“全球人才奖学金”获得者可参加人工智能周专属活动，其中包括一场由Amii世界领先的著名研究员作介绍的学术研讨会和一场会员职业交流会等。此外，Amii很高兴为来自科学、技术、工程和数学（STEM）领域中代表性通常不足群体的个人、加拿大新近移民以及来自农村社区的个人提供“全球人才奖学金”。奖学金申请由个人自助完成。

奖学金获得者还将有机会参加Amii首席科学顾问、研究员暨加拿大高级研究所（CIFAR）人工智能主席Richard S. Sutton主讲的人工智能周特别讲座。作为强化学习领域的世界领导者之一，Sutton博士是深度思维（DeepMind）的著名研究科学家，同时还是人工智能、思维和探讨“何为智能”方面全球最前沿的思想家之一。

Sutton表示：“我诚邀大家参加我们为期四天的研讨会、联谊活动和教育活动，届时与各位专家和学生等会面交流并参观埃德蒙顿生态系统。我们为所有类型的早期职业研究人员提供旅行奖学金，很高兴能够与大家会面并共同了解有关人工智能的一些知识。”

Amii举办的首届人工智能周活动为期四天，旨在庆祝阿尔伯塔省在人工智能和机器学习领域创造的20年卓越历史。本次活动将于2022年5月24日至27日在埃德蒙顿举行，活动形式包括线下、线上线下混合和数字首发等。活动内容面向所有受众，借此庆祝Amii成立5周年和阿尔伯塔省大学Amii研究中心成立20周年。如需了解最新消息和公告，请访问 www.ai-week.ca 加入人工智能周知情者名单。

庆祝活动将涵盖围绕人工智能和机器学习的各种活动和项目。各个年龄段的受众都将有机会与研究及行业的人工智能领导者建立联系，探索这项技术的前景和可能性，深入了解人工智能和机器学习科学。面向专家和初学者的项目和活动包括：

适合各种知识水平的主题演讲、展示和非正式会谈

重点介绍阿尔伯塔省人工智能研究卓越表现的学术研讨会

连接求职者与潜在雇主的人工智能人才交流会

探讨人工智能领域未来职业发展的K-12课程

由合作伙伴组织举办的系列社区活动

联谊会、交流会、网络活动等

Amii推出的人工智能周活动将于2022年5月24日至27日在埃德蒙顿的一系列场地举行。该活动是阿尔伯塔省人工智能社区首次举办，以后将成为年度庆祝活动。请访问 www.ai-week.ca ，加入人工智能周知情者名单，了解最新公告及活动信息。

关于Amii

作为泛加拿大人工智能战略的一部分和加拿大的三个人工智能卓越中心之一，阿尔伯塔省机器智能研究所（Amii）是一家总部位于阿尔伯塔省的非营利机构，支持世界领先的人工智能和机器学习研究，并将科学进步转化为行业应用。Amii通过推进前沿研究、提供卓越教育产品和商业建议来提高人工智能能力，核心目的是建立内部的人工智能能力。如需了解更多信息，请访问 amii.ca 。