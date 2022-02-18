Amii 以 10 萬美元的旅遊助學金邀請世界參與人工智能週

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加拿大亞伯達省愛民頓, Feb. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 預定於 2022 年 5 月 24 日至 27 日舉行的 人工智能週（AI Week） ，亞伯達機械智能研究所（Amii）宣佈將為全球新興研究人員和應用人工智能（AI）專業人士提供首批 100,000 美元的旅遊助學金。全球人才助學金計劃將幫助超過 500 名賓客參加加拿大亞伯達省愛民頓舉行的人工智能週。如欲了解更多資訊及申請，請瀏覽 www.ai-week.ca/talent-bursaries 。

「隨著我們準備慶祝 20 年的人工智能研究卓越，我很高興有機會邀請世界來到人工智能週。這項全球人才助學計劃為我們的更多同行、校友和合作者來參與會議帶來財務上的可行性。計劃亦為我們的富裕社區提供了難得的機會，能為計劃未來而努力。Amii 行政總裁 Cam Linke 表示：「我希望您能報名，並在人工智能週找到您未來的角色，了解更多有關動態研究領域的資訊，並為初創企業找協作夥伴。」

獲頒與全球人才助學金者將獲得人工智能週的獨家活動登入權，包括涵蓋 Amii 世界領先研究人員的深入研究、 VIP 職業混合者等內容的學術研討會。此外， Amii 很高興為在科學、技術、工程和數學 (STEM) 領域代表性不足的群體中的個別人士、加拿大的新移民和農村社區的個人提供全球人才資助。報名以自助身份識別為基礎。

受獎人還將可參與 Amii 的首席科技顧問 Richard S. Sutton 而 Amii 的首席科技顧問、夥伴兼加拿大 CIFAR 人工智能主席 Richard S. Sutton 的特別人工智能週課堂講學。Sutton 博士是強化學習領域的世界級領導者之一，他是 DeepMind 傑出的研究科學家，也是世界最重要的人工智能、思維和關於人工智能的思想家之一。

Sutton 博士再說：「我誠邀您加入我們為期四天的工作坊、社交活動、教育活動，包括了與專家和學生的互相會面，並參觀愛民頓生態系統。我們為各類型的早期職業研究人員準備了遊助學金，亦很高興能認識各位，並一起學習人工智能的知識。」

由 Amii 舉辦的首屆人工智能週是為亞伯達省在人工智能和機械學習方面擁有 20 年卓越歷史而為期四天的慶祝活動。活動將於 2022 年 5 月 24 日至 27 日在愛民頓以包括以現場、混合及數碼優先產品等形式舉行。該活動為所有觀眾提供節目，標誌著亞伯達大學 Amii 研究中心成立 20 週年。如需更新和公告，請加入人工智能週 Insider List，網址為： www.ai-week.ca 。

慶祝活動將包括各種以人工智能和機器學習為焦點的活動及編程。所有年齡層的觀眾將有機會與研究和行業領域的人工智能領導者連繫，探索該技術的前景與可能性，並浸醉於人工智能和機器學習的科學中。針對專家和初學者，其日程和活動包括：

關鍵記錄、簡報和非正式會談，以針對不同的知識水平

學術研討會重點介紹亞伯達的卓越人工智能研究

人工智能混合器將求職者與潛在僱主連繫起來

K-12 課程探索人工智能的未來職業生涯

社區活動系列由合作夥件機構組織

社交、混合器、網絡活動等

由 Amii 舉辦的人工智能週將於 2022 年 5 月 24 日至 27 日在愛民頓的多個場館舉行。今年將是亞伯達人工智能社區每年度慶祝的頭一年。在此網址： www.ai-week.ca 加入人工智能週 Insiders List，並了解最新消息及計劃。

關於 Amii

作為泛加拿大人工智能策略的一部分，加拿大的三個人工智能卓越中心之一， Amii（亞伯達機器智能研究所）是一所位於亞伯達省的非牟利研究所，支援人工智能和機器學習的世界領先研究，並將科學進步轉化為行業的採用。Amii 透過推進領先的研究、提供卓越的教育和提供業務建議，以建立內部人工智能功能為目標。如欲了解更多詳情，請瀏覽： amii.ca 。