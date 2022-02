Correction: Immunicum AB: Immunicum AB (publ) tillkännager resultatet för Q4 och helåret 2021

Immunicums ledningsgrupp kommer att presentera resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2021, och ge pipeline- och strategiutsikter för 2022 idag kl. 18.00 CET (12.00 EST) via en direktsänd webbsändning tillgänglig på företagets webbplats:

https://immunicum.se/investors/events-presentations/ eller direkt via: https://youtu.be/5-QtB8vhGRk



Frågor kan ställas till ledningsgruppen såväl innan som under mötet. Frågorna skickas till ir@immunicum.com. En inspelning av mötet kommer också att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter att mötet avslutats.