Aktiebaseret incitamentsprogram 2021/22

Nørresundby, den 18. februar 2022

Selskabsmeddelelse nr. 07/2022





Bestyrelsen i RTX A/S har besluttet at fortsætte det aktiebaserede incitamentsprogram i overensstemmelse med den vederlagspolitik, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 23. januar 2020. RTX lancerer således et aktiebaseret incitamentsprogram i 2021/22, som består af en langsigtet aktiebaseret bonus i form af Restricted Share Units (RSU) samt en accelereret langsigtet aktiebaseret bonus i form af accelererede Restricted Share Units (accelererede RSU) som specificeret i vederlagspolitikken og yderligere beskrevet nedenfor.

RTX’s vederlagspolitik er tilgængelig på www.rtx.dk in the ”Investors” section.

RSU

Den langsigtede aktiebaserede bonus i form af RSU’er følger strukturen i de tidligere aktiebaserede incitamentsprogrammer, og RSU’erne optjenes og modnes over en treårig periode baseret på opnåelse af en række mål (”key performance indicators”) fastlagt af bestyrelsen. Afhængigt af endelig optjening, berettiger hver RSU modtageren til én aktie i RTX A/S på nominelt DKK 5.

Antal RSU’er Hvis alle forhåndsdefinerede mål når de fastsatte niveauer, eller overstiger disse, vil der blive tildelt i alt 69.800 aktier med en samlet nutidsværdi/fair value på DKK 7,5 mio., beregnet ud fra en justeret Black-Scholes model baseret på de specifikke vilkår og betingelser for programmet samt den aktuelle aktiekurs på dagen for RTX’s generalforsamling den 27. januar 2022.







Antallet af endeligt distribuerede RSU’er kan variere mellem 0 og 100 procent af det fastsatte niveau og afhænger af RTX’s resultater i regnskabsårene 2021/22, 2022/23 og 2023/24, af at aktiekursen på tidspunktet for tildelingen af aktier er over et minimumsniveau samt af deltagernes fortsatte ansættelse.





Tidspunkt for tildeling som aktier RSU’erne kan tidligst tildeles som aktier efter generalforsamlingen i januar 2025.





Mål

(key performance indicators) Optjeningen af RSU’erne afhænger af opfyldelsen af en række definerede minimusmål for EBITDA i den treårige periode frem mod tildelingen som aktier (dvs. regnskabsårene 2021/22, 2022/23 og 2023/24), af at aktiekursen på tidspunktet for tildelingen som aktier er over et minimumsniveau, og er desuden afhængig af, at RTX’s forretningsførelse er i overensstemmelse med principperne i FN’s Global Compact, som RTX har tilsluttet sig.





Vilkår



RSU’erne er underlagt de specifikke vilkår og betingelser for programmet, gældende lov samt RTX’s vederlagspolitik. Hvis en deltager vælger at forlade RTX førtidspunktet hvor RSU’erne tildeles som aktier, vil deltagerens ret til aktierne generelt bortfalde. Deltagerne betaler ikke for de tildelte aktier.