„INVL Baltic Real Estate“ pasirašė nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį

„INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė”) informuoja, kad 2022 m. vasario 18 d. buvo sudaryta nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis dėl dviejų garažų su žemės sklypo dalimi, esančių Vilniaus g. 37, Vilnius, pirkimo. Bendrovė nekilnojamąjį turtą įsigijo iš privačių asmenų už bendrą 425 000 eurų kainą.

Bendrovės įsigyto nekilnojamojo turto pirkimo kaina daugiau kaip 15 procentų skiriasi nuo turto vertintojo nustatytos nekilnojamojo turto objekto vertės. Tačiau, Bendrovė pažymi, kad įsigytas nekilnojamas turtas yra tame pačiame žemės sklype, kuriame yra kitas Bendrovei priklausantis nekilnojamas turtas, dėl to Bendrovė vykdydama aukščiau aprašytą sandorį atsižvelgia į bendrą viso turimo turto rekonstravimo bei išvystymo potencialą. Be to, bendra viso Bendrovei priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Vilniaus g. 37, Vilnius, įsigijimo savikaina neviršija 15 procentų nepriklausomo vertintojo duotos vertės.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas

Vytautas Bakšinskas

El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com