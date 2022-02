Trans Mountain Corporation annonce le départ à la retraite de son PDG

English French

CALGARY, Alberta, 18 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de Trans Mountain Corporation a annoncé aujourd’hui le départ à la retraite d’Ian Anderson qui quittera son poste de président-directeur général de Trans Mountain Corporation et de membre du conseil d’administration à compter du 1er avril 2022.



Le conseil d’administration entreprendra immédiatement un processus de sélection pour le remplacer.

« Tandis qu’Ian quitte l’organisme, l’ensemble du conseil d’administration souhaite le remercier pour son incroyable leadership », a déclaré William Downe, président du conseil d’administration de Trans Mountain Corporation. « Ian a toujours compris que l’entreprise et ce Projet représentaient bien plus qu’un oléoduc. »

« Ian a dirigé un Projet qui continue de progresser tout en établissant de nouvelles normes pour l’exécution de grands projets d’oléoducs, y compris des niveaux sans précédent de participation des peuples et des communautés autochtones. Sa passion et son engagement envers la réconciliation des Autochtones du pays ont transformé de nombreuses communautés que son travail a touchées. Au nom du conseil d’administration, nous ne souhaitons que de bonnes choses à Ian tandis qu’il nous quitte », a poursuivi M. Downe.

Le Projet d’expansion de Trans Mountain devrait offrir un important retour sur investissement, notamment des milliards de dollars en taxes et redevances pour les gouvernements fédéral et provinciaux au cours des 20 prochaines années, une partie de cet argent étant réservée aux gouvernements locaux de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. Cet argent servira à financer des projets communautaires qui auront un impact durable sur la vie de milliers de Canadiennes et de Canadiens.

De plus, le Projet définit de nouvelles normes en matière de performance environnementale et de dévouement envers l’environnement, en adoptant le plus haut niveau de performance environnementale dans ses pratiques de construction et ses partenariats pour préserver la faune, la flore, les cours d’eau et les habitats sensibles.