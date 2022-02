Bluebell Capital Partners - réponse à la lettre ouverte du conseil d'administration de Solvay concernant les opérations de carbonate de soude à Rosignano

German French

LONDRES, 18 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En référence à la lettre ouverte émise par le Conseil d'administration de Solvay S.A. (« Solvay ») (Euronext Brussels : SOLB.BR), concernant ses opérations de carbonate de soude à Rosignano (la « Lettre ouverte de Solvay »), datée du 10 février 2022, nous aimerions clarifier ce qui suit :

Nous confirmons que Bluebell Capital Partners détient 1 (une) part de Solvay, pour se qualifier en tant qu'actionnaire. Cette participation qualifiée s'inscrit dans le cadre d'une initiative à but non lucratif (« Campagne ESG One Share »), dans laquelle, sans aucun intérêt économique matériel, nous déployons notre expertise en tant qu'investisseur activiste financier afin de soutenir des organisations environnementales, des communautés locales et des décideurs politiques. Le seul objectif est de faire face à titre gracieux à des problèmes environnementaux ou sociaux importants, dans le cadre de notre engagement ESG plus large.

Au 21e siècle, la conservation et l'utilisation de pratiques durables, pour limiter l'impact négatif des organisations à la fois sur l'eau douce et les ressources marines, sont universellement considérées comme l'un des piliers clés de l'agenda climatique. Cela est souligné par l'adoption de l'Agenda 2030 pour les Objectifs développement durable, par les États membres de l'Organisation des Nations unies. La cible de 2025 consistant à « prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités terrestres, y compris les déchets en mer » (ODD 14.1) est particulièrement importante.

Il est regrettable que Solvay, qui se définit comme « une société scientifique qui place l'ESG au cœur de ses activités »1, ne semble pas prête à soutenir ce principe (ODD 14.1) dans son usine de carbonate de soude à Rosignano (Italie), où chaque année, la société déverse sur la côte, et par la suite dans la mer Méditerranée, des centaines de milliers de tonnes de solides en suspension, contenant du nickel, du cadmium, du chrome, de l'arsenic et du mercure. Ce point de données est entièrement, conformément à la propre déclaration de la société, là où elle a déclaré qu'au cours de la période de trois ans allant de 2018 à 2020, Solvay avait déversé 688 000 tonnes de solides en suspension, contenant 88,7 tonnes de métaux lourds2.

L'élimination des sous-produits de Solvay issus de son processus de fabrication de soude à Rosignano a créé une décharge ouverte, avec l'apparence captivante (et trompeuse) d'une plage idyllique des Caraïbes (les soit-disant « plages blanches » de Rosignano).

Contrairement à ce que Solvay a déclaré dans sa Lettre ouverte de Solvay, Bluebell Capital Partners ne s'intéresse qu'à une discussion scientifique et factuelle, et nous avons mis à la disposition de Solvay toutes les pièces justificatives3 que nous avons examinées et respectées. Nous avons également examiné en détail les réponses fournies par Solvay aux questions soulevées par Bluebell Capital Partners, lors de son AGA de mai 2021. Nous sommes profondément déçus que Solvay ait par la suite refusé (le 11 juin 2021)4 de fournir des clarifications concernant les incohérences et omissions que nous avons mises en évidence auprès la société, après notre examen attentif des informations fournies aux actionnaires, lors de l'AGA5.

Nous avons également passé en revue la présentation « Production de carbonate de soude par Solvay à Rosignano (janvier 2022) »6 (la « Présentation de Solvay »), mentionnée dans la Lettre ouverte de Solvay. Nous avons constaté qu'elle était inconcluante, complètement inappropriée et, par conséquent, totalement trompeuse.

La Présentation de Solvay indique que, selon l'agence de surveillance italienne ARPAT7 à Rosignano, « la qualité de la baignade est excellente ». Nous considérons cette déclaration comme trompeuse, car elle ne précise pas que l'évaluation de l'ARPAT est basée « [sur] seulement 2 paramètres microbiologiques (Escherichia coli et Entérocoques intestinaux » (ARPAT) « sans tenir compte d'aucun aspect écologique, ni chimique, ni organoleptique (c'est-à-dire perceptible par les sens, comme les odeurs, les couleurs, etc.), ni esthétique ni paysager, en faisant référence à l'eau, aux plages ou au fond marin » (ARPAT). Cette déclaration à elle seule confirme que l'évaluation de l'ARPAT ne soutient aucune conclusion tangible selon laquelle les substances déversées par Solvay dans la mer n'affectent pas négativement la qualité de la baignade, comme cela avait été clairement insinué par la déclaration incluse dans la Présentation de Solvay. En effet, nous ne pouvons qu'en conclure qu'elle est totalement trompeuse, au mieux, mais qu'elle pourrait en fin de compte être considérée comme mensongère.

La Présentation de Solvay indique que « le statut écologique et chimique à Rosignano [est] conforme à la côte toscane », faisant référence à un deuxième rapport publié par l'agence de surveillance italienne ARPAT8. En partant du principe que l'impact environnemental de Solvay à Rosignano ne serait pas réduit par l'existence de problèmes environnementaux similaires dans d'autres régions, Solvay n'a pas précisé que l'ARPAT classifiait le statut chimique du plan d'eau de Rosignano comme « PAS BON »9. Le rapport de l'ARPAT est allé plus loin en faisant largement référence à la présence excessive de mercure, d'arsenic et d'hexachlorobenzène (HCB) dans le plan d'eau de Rosignano.

En outre, Solvay a publiquement répété que les métaux lourds (y compris le mercure10), contenus dans les solides en suspension rejetés dans la mer à Rosignano, « demeurent emprisonnés à l'état solide du calcaire » et « ne peuvent pas être absorbés par des organismes vivants, y compris les personnes et les poissons »11. La Présentation de Solvay n'a pas indiqué que le rapport de l'ARPAT susmentionné, expressément mentionné dans la Présentation, avait conclu que « les analyses visant à déterminer la présence de mercure dans les poissons ont indiqué une bioaccumulation de ce métal le long de la côte tout entière, avec des dépassements de la norme environnementale dans tous les plans d'eau à l'exception de la côte de Serchio » (ARPAT), c'est-à-dire que l'on peut supposer avec certitude que Rosignano se trouve dans cette zone d'étude.

Depuis notre implication initiale en septembre 2020, les préoccupations de Bluebell Capital Partners concernant l'activité de Solvay à Rosignano ont attiré l'attention des décideurs politiques dans les Parlements européens12, régionaux13 14 et nationaux italiens15,16,17, d'investisseurs et d'organisations environnementales à but non lucratif18, du représentant du Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l'homme de la gestion et de l'élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux19, du président de la Commission parlementaire italienne d'enquête sur les activités illégales liées au cycle des déchets et sur les atteintes à l'environnement20, de l'agence de notation MSCI (qui a baissé la note ESG de Solvay en mars 2021, en faisant référence aux « réactions défavorables contre le déversement de déchets de son usine de carbonate de soude à Rosignano »), de membres de la communauté locale, d'organisations médiatiques nationales et internationales de premier plan et de millions de membres actifs sur les réseaux sociaux exprimant leur réprobation de cette activité environnementale totalement irresponsable21.

Dans l'intérêt de progrès réels sur cette question urgente, nous recherchons une interaction constructive, afin de trouver la meilleure solution pour toutes les parties prenantes. Une fois de plus, nous appelons Solvay à rendre disponibles, en plus des documents référencés dans l'addendum à la Lettre ouverte Solvay, une liste que nous avons jugée très incomplète et insuffisante pour parvenir à une conclusion pleinement informée, les données de recherche scientifique indépendantes afin de démentir que : i) les solides en suspension déversés par Solvay dans la mer s'accumulent pour créer un corps localisé (les « Plages blanches ») ; ii) les métaux lourds contenus dans les grains, ne mesurant que quelques microns, sont absorbés par un organisme vivant ; iii) l'érosion côtière est causée, ou influencée, par le drainage de l'eau par Solvay des rivières Cecina et Fine ainsi que par la construction du barrage de San Luce ; iv) les prélèvements d'eau de mer par Solvay visent principalement à refroidir de l'eau ; et v) des taux de mortalité élevés sont observés dans les maladies chroniques et dégénératives (ou d'autres maladies) au sein de la municipalité de Rosigano, sur une base relative à la municipalité moins industrialisée voisine de Cecina, et il existe une relation de cause à effet entre l'excès de mortalité et les déversements environnementaux locaux.

En ce qui concerne le renouvellement de l'autorisation environnementale (IPPC) accordée à Solvay à Rosignano le 20 janvier 2022 par l'actuel ministre italien de la Transition écologique, cela ne valide pas les pratiques environnementales de Solvay. Ces questions soulevées par Bluebell Capital Partners en 2020-2021 ont été directement mentionnées dans le communiqué de presse publié par le ministère de la Transition écologique le 1er février 2022 : « Les problèmes abordés par la nouvelle autorisation environnementale (IPPC) accordée en 2022 ne sont pas liés aux questions plus larges et plus complexes de la régénération et des dommages environnementaux à Rosignano. À cet égard, toutefois, le ministère continue de travailler. Par exemple, tous les rapports reçus entre 202022 et 202123 ont été transmis aux structures ministérielles en charge, qui ont immédiatement demandé à l'Institut italien pour la protection et la recherche environnementale (ISPRA) de procéder à des vérifications supplémentaires et proposer des interventions. Ces documents ont été reçus en décembre 2021 et font l'objet d'une discussion entre le ministère et Solvay » (Ministère de la Transition écologique, 1er février 2022, traduction)24.

Fait intéressant, l'actuel ministre italien de la Transition écologique, qui a renouvelé l'autorisation de douze ans cinq ans avant sa date d'expiration naturelle, prolongeant ainsi l'autorisation environnementale de Solvay de sept ans supplémentaires, malgré (de son propre aveu) des « vérifications supplémentaires » exceptionnelles sur les questions environnementales « plus larges et plus complexes » à Rosignano. Nous sommes curieux au sujet de cette extension accélérée de l'approbation environnementale.

Le ministre italien, à son ancien poste de directeur principal de la société de défense Leonardo Spa, le 2 février 2021 (soit onze jours avant sa nomination au poste de ministre), a annoncé une coentreprise entre Leonardo Spa et Solvay25,26. À notre connaissance, l'actuel ministre de la Transition écologique, nommé en février 2021, n'a pas démissionné de Leonardo Spa, mais a pris un congé. En raison du conflit d'intérêts potentiel et à la lumière des problèmes environnementaux non résolus et bien connus des opérations de Solvay à Rosignano, la nouvelle autorisation accordée par le ministre en janvier 2022 a attiré une large couverture médiatique et un examen supplémentaire de la part de plusieurs membres des Parlements régionaux italiens27 et national28,29,30.

Comme l'a écrit le magazine de mode influent Vogue dans son numéro emblématique de septembre 2021 : « La plage de Rosignano-Solvay devient le symbole d'une conversation urgente sur la relation toujours aussi pertinente entre les êtres humains et l'environnement »31.

Solvay ne peut pas échapper à cette « conversation urgente» avec ses parties prenantes en publiant simplement une « lettre ouverte ». Au contraire, nous préférerions qu'ils encouragent enfin une conversation ouverte et constructive afin de faire face à cette controverse environnementale.

1 https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend221/files/2020-10/ESG%20webinar%20Slides.pdf

2 Solvay, Q&R AGA 2021 https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend221/files/2021-05/2021.05.11%20-%20AGM%20-%20Q%26A%20%28May%2025%2C%202021%29.pdf3 https://www.dropbox.com/sh/9v78t7qaim50i2s/AAADQ-CZApx-C9EpGXhoAlQwa?dl=04 https://www.dropbox.com/s/lbztzui0a1xcelj/%20Solvay%27s%20Letter%20to%20Bluebell%20Capital%20Partners%20%2811%20June%202021%29%20.pdf?dl=05 https://www.dropbox.com/s/r951l2q2i118i9q/%20Bluebell%20Capital%20Partners%20Letter%20to%20Solvay%20%20%284%20June%202021%29.pdf?dl=06 https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend221/files/2022-01/Solvay%20Rosignano%20presentation.pdf7 http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/rapporti-balneazione/il-controllo-delle-acque-di-balneazione-stagione-20208 http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/stato-chimico-ed-ecologico-delle-acque-marino-costiere-della-toscana and then: http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-delle-acque-marino-costiere-in-toscana-anno-20209 Basé sur une classification de système double : BON ou PAS BON

10 Source : Solvay, Q&R AGA 2021 https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend221/files/2021-05/2021.05.11%20-%20AGM%20-%20Q%26A%20%28May%2025%2C%202021%29.pdf11 Source: Solvay, Q&A AGM 2021 https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend221/files/2021-05/2021.05.11%20-%20AGM%20-%20Q%26A%20%28May%2025%2C%202021%29.pdf12 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000611_IT.pdf13 http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/crt/interrogazioni/11/MOZ0221.pdf14 http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/crt/interrogazioni/11/IS0439.pdf15 https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=118884716 https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/08095&ramo=CAMERA&leg=1817 https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/09957&ramo=CAMERA&leg=1818https://collaborate.unpri.org/group/8626/stream or https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUy2NoUF-ofL0Yvv21S4wBnmtyTtogk4nMXxzKG94tadqV1w/viewform19 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27957&LangID=E20 Solvay, Q&R AGA 2021 https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend221/files/2021-05/2021.05.11%20-%20AGM%20-%20Q%26A%20%28May%2025%2C%202021%29.pdf21 https://www.tiktok.com/@ciaosasha/video/6985158797295701254?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=698179618897189427722 https://www.dropbox.com/s/sicdbcn0sli0lfi/Letter%20from%20the%20Italian%20Ministrry%20of%20Environment%20%2813%20October%202020%29%20.pdf?dl=023 https://www.dropbox.com/s/zir5jnzdcrnfdj1/Letter%20from%20the%20Italian%20Ministtry%20of%20Environment%20%20%2815%20July%202021%29.pdf?dl=024 https://www.mite.gov.it/comunicati/comunicato-aia-2022-solvay25 https://www.leonardo.com/en/press-release-detail/-/detail//02-02-2021-leonardo-e-solvay-nasce-il-laboratorio-di-ricerca-congiunto-sui-materiali-compositi-termoplastici26 https://www.solvay.com/en/press-release/solvay-and-leonardo-launch-joint-research-lab-for-thermoplastic-composites27 https://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/crt/interrogazioni/11/IS0680.pdf28 https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=133161929 https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=133204330 https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/11348&ramo=CAMERA&leg=1831 https://www.vogue.it/news/article/update-from-vogue-italia-september-cover

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ef48761a-197d-4b9c-b0f2-a54757f2a44b