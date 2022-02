Converge Technology Solutions annonce de solides résultats préliminaires pour le quatrième trimestre 2021

TORONTO et GATINEAU, Québec, 18 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « Société ») (TSX :CTS) (FSE :0ZB) (OTCQX :CTSDF) a le plaisir d'annoncer les résultats préliminaires non audités de son chiffre d'affaires net, de son bénéfice brut et de son BAIIA ajusté1 pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2021.



Résultats préliminaires du quatrième trimestre 2021 et de l'exercice 2021

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2021 (le « T4 2021 ») et l'ensemble de l'exercice 2021 (l'« exercice 2021 »), sur une base préliminaire non auditée (comme indiqué plus en détail ci-dessous), la direction annonce les faits saillants suivants :

Chiffre d'affaires net de 497,5 millions de dollars pour atteindre 504,5 millions de dollars pour le T4 2021, comparativement à 289,6 millions de dollars pour le même trimestre de 2020 (« T4 2020 »), en hausse de 73 % 4 , et de 1 520,4 millions de dollars pour atteindre 1 527,4 millions de dollars pour l'exercice 2021, comparativement à 948,8 millions de dollars l'année dernière (« exercice 2020 »), en hausse de 61 % 4

, et de 1 520,4 millions de dollars pour atteindre 1 527,4 millions de dollars pour l'exercice 2021, comparativement à 948,8 millions de dollars l'année dernière (« exercice 2020 »), en hausse de 61 % Bénéfice brut de 114,0 millions de dollars pour atteindre 116,0 millions de dollars au T4 2021, en hausse de 62 % 4 par rapport au T4 2020, et bénéfice brut de 343,8 millions de dollars pour atteindre 345,8 millions de dollars, comparativement à 233,0 millions de dollars pour l'exercice 2020, soit une augmentation de 48 % 4

par rapport au T4 2020, et bénéfice brut de 343,8 millions de dollars pour atteindre 345,8 millions de dollars, comparativement à 233,0 millions de dollars pour l'exercice 2020, soit une augmentation de 48 % Le BAIIA ajusté 1 de 32,1 millions de dollars pour atteindre 34,8 millions de dollars, en hausse par rapport aux 23,4 millions de dollars du T4 2020 ou 43 % 4 , et le BAIIA ajusté 1 de 91,4 millions de dollars pour atteindre 94,1 millions de dollars pour l'exercice 2021, comparativement à 60,5 millions de dollars pour l'exercice 2020, soit une augmentation de 53 % 4

de 32,1 millions de dollars pour atteindre 34,8 millions de dollars, en hausse par rapport aux 23,4 millions de dollars du T4 2020 ou 43 % , et le BAIIA ajusté de 91,4 millions de dollars pour atteindre 94,1 millions de dollars pour l'exercice 2021, comparativement à 60,5 millions de dollars pour l'exercice 2020, soit une augmentation de 53 % La Société a généré environ 17,8 millions de dollars en flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation pour le T4 2021 et 86,9 millions de dollars pour l'année

Situation de trésorerie d'environ 248 millions de dollars au 31 décembre 2021, avec 300 millions de dollars de capacité disponibles dans le cadre de la facilité de crédit ABL de la Société

Les arriérés de commandes 3 ont augmenté pour atteindre environ 350 millions de dollars au T4 2021, comparativement à 250 millions de dollars au T3 2021

ont augmenté pour atteindre environ 350 millions de dollars au T4 2021, comparativement à 250 millions de dollars au T3 2021 La croissance organique2 pour l'exercice 2021 par rapport à l'exercice 2020 s'est élevée à environ 9,6 %



Mise à jour des opérations

À la fin de l'exercice 2021, nous avions intégré plus de 70 % de nos entreprises sur notre plateforme et continuons d'intégrer notre organisation commerciale région par région et de construire notre plateforme nationale de plus de 700 ressources techniques afin de mieux servir nos clients dans les domaines de l'analyse avancée, de la cybersécurité, du cloud et des services gérés.

En réponse à la demande de nos clients, nous avons étendu nos capacités en matière de cybersécurité dans les domaines de la protection de l'identité et des données, des risques et de la conformité, des renseignements et analyses de sécurité et des évaluations des menaces en partenariat avec quelques-uns de nos principaux partenaires stratégiques.

Grâce à l'acquisition de CarpeDatum et LPA, nous avons renforcé nos compétences et ajouté des capacités en matière d'analyse avancée, d'intelligence artificielle, d'informatique décisionnelle, d'entreposage de données et de gestion de la performance financière.

Nous avons étendu nos offres de services gérés et de cloud avec notre solution Google Cloud Marketplace récemment annoncée, Converge Enterprise Cloud – IBM Power pour Google Cloud (IP4G).

Nous continuons de connaître des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, avec nos arriérés de commandes à la fin du quatrième trimestre 2021 s'élevant à environ 350 millions de dollars. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs et nos clients pour y remédier et nous nous attendons à ce que ces commandes soient honorées au cours des prochains trimestres.



Après le trimestre

Annonce de l'acquisition de PDS Holding Company, une société du Delaware, et de ses filiales en propriété exclusive, dont Paragon Development Systems, Inc. (PDS), une organisation basée dans le Wisconsin axée sur le développement de la transformation numérique, avec une expertise dans la prise en charge des solutions d'entreprise, des services gérés et des plateformes de travail véritablement numériques.

Annonce de l'acquisition de Visucom GmbH, un fournisseur de confiance basé en Allemagne de produits et services audiovisuels auprès du secteur public et de l'enseignement allemand, qui, avec REDNET GmbH, acquise en 2021, renforcera la capacité de la Société à fournir une large gamme de produits et de services à ses clients à travers l'Allemagne.

Nomination dans la liste des 500 fournisseurs de services gérés (MSP) de CRN dans la catégorie Elite 150 pour 2022.



« Nous sommes extrêmement fiers des performances exceptionnelles de notre organisation en 2021 et sommes impatients d'approfondir nos relations avec nos clients et de poursuivre notre expansion en 2022 », a déclaré Shaun Maine, PDG de Converge. « Le fait que nous ayons enregistré une croissance aussi forte malgré les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui se sont faits ressentir à l'échelle de l'industrie tout au long de l'année 2021 est de très bonne augure pour 2022, d'autant plus que nous avons un arriéré de plus de 350 millions de dollars. »

La Société met en garde contre le fait que les résultats présentés ci-dessus sont de nature préliminaire et non audités, car l'audit de la Société pour l'exercice 2021 n'a pas encore été achevé. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ces estimations en raison de l'achèvement des procédures de clôture financière de la Société, des ajustements finaux, de l'examen par les auditeurs de la Société et d'autres développements pouvant survenir entre maintenant et le moment où les résultats financiers seront finalisés. Ces estimations ne constituent pas une déclaration exhaustive des résultats financiers de la Société pour le T4 2021 et l'exercice 2021 et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux états financiers complets préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS), et ces estimations ne sont pas nécessairement indicatives des résultats qui seront atteints au T4 2021 et à l'exercice 2021. Les résultats préliminaires fournis dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes. Veuillez consulter la section ci-dessous intitulée « Déclarations prospectives ». Les résultats préliminaires ont été préparés par, et relèvent de la responsabilité de la direction de la Société. Le cabinet d'expertise comptable agréé indépendant de la Société, Ernst & Young LLP, n'a pas examiné les résultats préliminaires. Ni Ernst & Young LLP, ni aucun autre comptable indépendant n'exprime une opinion ou toute autre forme d'assurance concernant les résultats préliminaires.

La Société fournira des discussions et des analyses supplémentaires concernant son chiffre d'affaires, son bénéfice brut et son BAIIA ajusté du quatrième trimestre lorsque la Société publiera ses résultats trimestriels et complets pour l'exercice 2021 le 22 mars 2022, après la clôture des marchés.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques et cloud compatibles avec les logiciels, axé sur la fourniture de solutions et de services à la pointe de l'industrie. Les organisations de services et de ventes régionales de Converge fournissent des analyses avancées, du cloud et des offres de cybersécurité à des clients dans divers secteurs. La Société prend en charge ces solutions grâce à des offres de services gérés, d'infrastructure numérique et d'expertise en talents à travers tous les principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche multi-facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : convergetp.com.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :



Converge Technology Solutions Corp.

E-mail : investors@convergetp.com

Tél. : 416-360-1495

Mesures financières non conformes aux normes IFRS

Le présent communiqué de presse fait référence à certains indicateurs de performance, tels que le BAIIA ajusté, qui n'ont aucune des significations standardisées prescrites par les normes IFRS, et qui peuvent ne pas être comparés à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La direction estime que ces mesures sont utiles à la plupart des actionnaires, créanciers et autres parties prenantes dans l'analyse des résultats de la Société. Ces mesures financières non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une alternative au bénéfice (perte) consolidé(e) ou à toute autre mesure de la performance en vertu des IFRS.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté représente une perte ou un bénéfice net ajusté(e) pour exclure l'amortissement, la dépréciation, les intérêts débiteurs et coûts financiers, les gains et pertes de change, la charge d'impôt sur le résultat et les frais spéciaux. Les frais spéciaux consistent principalement en des frais de restructuration liés au départ d'employés, aux résiliations de baux et à la restructuration des sociétés acquises, ainsi que certains frais de justice ou dispositions liés aux sociétés acquises. De temps à autre, ils peuvent également inclure des ajustements de la juste valeur de la contrepartie éventuelle, ainsi que d'autres coûts non récurrents liés à la restructuration, au financement et aux acquisitions. La Société utilise le BAIIA ajusté pour fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire de ses performances d'exploitation et ainsi mettre en évidence les tendances de ses activités principales qui pourraient ne pas être autrement manifestes lorsqu'elle s'appuie uniquement sur des mesures financières conformes aux IFRS. La Société estime que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS dans l'évaluation des émetteurs. La direction utilise également des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter les comparaisons de performance d'exploitation d'une période à l'autre, établir des budgets d'exploitation annuels et évaluer la capacité de répondre aux dépenses en capital et aux besoins en fonds de roulement.

Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue, définie ou normalisée au titre des IFRS. La définition du BAIIA ajusté par la Société variera probablement de celle utilisée par d'autres sociétés et, par conséquent, la comparabilité pourrait être limitée. Le BAIIA ajusté ne doit pas être considéré comme un substitut ou isolément aux mesures préparées conformément aux IFRS. Les investisseurs sont encouragés à examiner l'intégralité des états financiers et des informations de la Société et sont invités à ne pas se fier indûment aux mesures non conformes aux IFRS et à les visualiser en conjonction avec les mesures financières IFRS les plus comparables.

Pour le T4 2021, la Société prévoit de rapporter entre 32,1 millions de dollars et 34,8 millions de dollars de BAIIA ajusté et a fourni un rapprochement avec la mesure financière IFRS la plus comparable, comme suit :

Q4-2021 Q4-2020 Net income (loss) before taxes $ 5,278 $ 7,970 $ 3,895 Finance expense 2,120 2,120 3,719 Share-based compensation expense 1,130 1,130 - Depreciation and amortization 12,590 12,590 6,320 Foreign exchange loss (gain) 5,670 5,670 3,486 PPP loan forgiveness - - (1,194 ) Special charges 5,290 5,290 7,149 Adjusted EBITDA $ 32,078 $ 34,770 $ 23,375

Pour l'exercice 2021, la Société prévoit de rapporter entre 91,4 et 94,1 millions de dollars de BAIIA ajusté et a fourni un rapprochement avec la mesure financière IFRS la plus comparable, comme suit :

FY21 FY20 Net income (loss) before taxes $ 18,686 $ 21,378 $ (2,501 ) Finance expense 7,795 7,795 19,672 Share-based compensation expense 2,323 2,323 - Depreciation and amortization 39,581 39,581 26.575 Foreign exchange loss (gain) 645 645 2,878 PPP loan forgiveness - - (1,194 ) Special charges 22,397 22,397 15,063 Adjusted EBITDA $ 91,427 $ 94,119 $ 60,493

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable concernant Converge et ses activités. Toute déclaration impliquant des discussions concernant les prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses, événements ou performances futurs (souvent mais pas toujours via des expressions telles que « s'attend à », ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « plans », « budget », « programmé », « prévisions », « estimations », « croit » ou « a l'intention de » ou des variantes de ces mots et expressions, ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient » se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables, sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives de convictions, d'opinions, de projections ou d'autres facteurs, en cas de changement. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Pour une description détaillée des risques et incertitudes auxquels la Société et ses activités et affaires sont confrontées, les lecteurs doivent se référer aux déclarations déposées par la Société disponibles sur le SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com, y compris son formulaire d'information annuel le plus récent, son rapport de gestion et ses états financiers annuels et trimestriels.

1 Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS et non une mesure reconnue, définie ou normalisée au titre des IFRS. Cette mesure rapportée par la Société est définie dans la section « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent communiqué de presse.

2 La croissance organique est basée sur les revenus facturés et inclut des sociétés détenues par Converge depuis au moins 3 mois

3 L'arriéré de commandes est calculé en fonction des bons de commande reçus des clients qui n'ont pas encore été livrés à la fin de l'exercice

4 La variation en pourcentage est estimée au point médian de la plage indiquée