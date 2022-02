Ehitusleping Eestis (Liivalaia kvartal, Tallinn)

English Estonian

18. veebruaril 2022 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti ja AS Kapitel gruppi kuuluv OÜ Tiigiveski Arendus lepingu Liivalaia kvartali, uue nimega Arter kvartali maapealse osa ehitustöödeks aadressil Liivalaia tn 34 ja 36, Tallinn.

Merko Ehitus Eesti alustas 2021. aasta veebruaris kvartali nulltsükli ehitustöid ning maapealse osa ehituslepingu alusel jätkab kolme hoone ning neid ühendava keskhoone ja parkimismaja rajamisega. Lepingu maksumus on ligikaudu 116 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Kogu kvartal valmib 2024. aasta kolmandas kvartalis.

Arter kvartal koosneb 28-, 15- ja 9-korruselisest hoonest ning neid ühendavast keskhoonest koos parkimismajaga. Kokku 38 000 m² üüripinnaga kvartalisse tuleb 29 000 m² kõrgekvaliteedilist büroopinda, 6000 m² erinevaid toitlustus- ja teeninduspindu ning 3000 m² üürikortereid. Kahekorruselisse maa-alusesse parklasse ja parkimismajja tuleb kokku 470 parkimiskohta ning Eesti suurim jalgrataste siseparkla.

Liginullenergiahooned on projekteeritud ja ehitatakse vastavalt rahvusvahelise jätkusuutlikkuse standardi BREEAM Excellent tasemele. Kvartali osana valmib kaks uut tänavat ning linnapark kunagise Härjapea jõesängi alal.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid ning arendab elukondlikku kinnisvara. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

AS Kapitel ( kapitel.ee ) on Baltikumi suurimaid kinnisvaraettevõtteid, mis arendab ja juhib kaubanduskeskusi, hotelle ja büroohooneid. Grupi kinnisvaraportfellis on üle 244 000 m² üüritavat pinda.

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuste osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2021. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 672 inimesele ning ettevõtte 2021. aasta müügitulu oli 339 miljonit eurot.

