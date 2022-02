Neue Standards für das Koloniemanagement im modernen Labor: Taconic Biosciences® bringt Cage+™ auf den Markt

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

RENSSELAER, N.Y., Feb. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führender Anbieter von Tiermodelllösungen für die Wirkstoffforschung, hat Cage+ auf den Markt gebracht, einen ganzheitlichen, innovativen Ansatz für murine Vertragszüchtungsdienste. Cage+ ermöglicht die vollständige Verwaltung von Projekten von Anfang bis Ende, sodass sich die Forscher auf die Forschung konzentrieren können – mit der Gewissheit, dass die Bereitstellung von Tiermodellen zuverlässig, in höchster Qualität und budgetgerecht erfolgt.



Die biomedizinische und pharmazeutische Forschung hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten grundlegend verändert. Der Studienablauf ist heute moderner und schneller – dies verkürzt die Zeit für die Gewinnung experimenteller Daten, die zur Unterstützung fundierter Entscheidungen erforderlich sind. Die neuartigen Tiermodelle, die für die Durchführung dieser fortgeschrittenen Studien generiert wurden, sind komplexer und präziser geworden. Doch während die Vertragsforschungsdienstleistungsbranche mit den Fortschritten in der biomedizinischen Forschung Schritt gehalten hat, ist die Vertragszüchtungsbranche seit den frühen 1990er Jahren weitgehend unverändert geblieben. Die meisten Anbieter bürden die Projektplanung und -verwaltung weiterhin den Forschern auf, die weder die Zeit noch das Fachwissen haben, um Dienstanbieter anzuweisen, wie die maßstabsgetreue Produktion komplexer Tiermodelle am besten entworfen und verwaltet werden kann.

Die Cage+ Koloniemanagementlösungen von Taconic schließen die Lücke zwischen den Anforderungen biomedizinischer Forschungsprogramme und dem antiquierten Ansatz, der von vielen Vertragszüchtungsdiensten angeboten wird. Cage+ verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der Standardelemente der Tierzucht und -haltung mit umfassender Expertise in puncto Zuchtdesign, projektspezifische Methodik zur Sicherstellung des Tierwohls, Budgetüberwachung, proaktives Projektmanagement und Kommunikation kombiniert. Darüber hinaus erweitert dieses allumfassende Programm die Zuchtproduktion durch von Experten geleitete embryologische Methoden schnell, liefert international harmonisierte Tiergesundheitsstandards und umfasst das webbasiertes Projektmanagement-Tool eTACONIC®, das Benutzern rund um die Uhr Zugriff auf Kolonieinformationen bietet.

Cage+ ermöglicht es Forschern, bewährtes Fachwissen in der Gestaltung und Züchtung komplexer Modelle voll auszuschöpfen, um Forschungsprogramme voranzutreiben. Wenn die Cage+ Koloniemanagementlösungen gemeinsam mit den kundenspezifischen Modellgenerierungslösungen von Taconic genutzt werden, bieten sie einen umfassenden und nahtlosen „Design to Management“-Service, der es Kunden ermöglicht, die komplexesten gentechnisch veränderten Modelle vom ersten Design bis hin zur skalierten Produktion von Studienkohorten zu nutzen.

„Forscher sollten mehr von Vertragszuchtdienstleistern verlangen, und diese Ansicht ist der treibende Faktor hinter unserem Stewardship-basierten Ansatz für Koloniemanagementlösungen, Cage+“, so Dr. John Couse, Vice President, Scientific Services. „Mit Cage+ werden Forscher Taconic als Erweiterung ihres Teams betrachten und die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Experten nutzen. Unser Ansatz ermöglicht es Forschern, ihre Zeit, Energie und Ressourcen auf die Forschung zu konzentrieren, während sie Taconic ihre kundenspezifische Modelltierentwicklung und -produktion anvertrauen.“

Sie möchten mehr darüber erfahren, wie Cage+ Ihre Koloniemanagementerfahrung und -ergebnisse verbessern kann? Kontaktieren Sie uns jederzeit unter 1-888-TACONIC (1-888-822-6642) in den USA bzw. unter +45 70 23 04 05 in Europa, oder senden Sie eine E-Mail an info@taconic.com .

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein vollständig lizenzierter, weltweit führender Anbieter von genetisch veränderten Nagetiermodellen und zugehörigen Dienstleistungen. Taconic wurde 1952 gegründet und bietet optimale Tiermodellösungen. Im Rahmen des breiten Servicespektrums können Kunden wertvolle Forschungsmodelle erwerben, anwendungsspezifisch generieren, züchten, vorkonditionieren, testen und weltweit beziehen. Als Spezialist für genetisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mikrobiome, Mausmodelle für die Immunonkologie sowie integrierte Modelldesign- und Züchtungsdienstleistungen betreibt Taconic Labore und Züchtungseinrichtungen in den USA und Europa. Das Unternehmen unterhält außerdem Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über weltweite Versandkapazitäten, mit denen es Tiermodelle nahezu überall auf der Welt bereitstellen kann.

Medienkontakt:

Aidan Bouchelle

Associate Director, Marketing Operations

1-518-949-7598

Aidan.Bouchelle@taconic.com