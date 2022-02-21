Taconic Biosciences®推出Cage+™，为现代实验室重新定义动物群管理解决方案

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纽约州伦斯勒, Feb. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供药物发现动物模型解决方案的全球领先企业Taconic Biosciences推出了鼠类合同育种服务整体创新方法Cage+。Cage+提供从开始到结束的项目全程管理，让研究人员确信提供的动物模型符合可靠、高质量和预算内的要求，能够专心开展研究。



生物医学和药物研究在过去二十年中发生了深刻的变化。研究发展得更加先进、节奏更快，压缩了产生实验数据以支持明智决策所需的时间。产生全新的动物模型以支持这些先进的研究已变得更加复杂和精确。然而，尽管合同研究服务行业一直与生物医学研究的进步保持同步，但合同育种行业自上世纪90年代初以来在很大程度上保持不变。大多数提供商继续把项目规划和管理的重担放在研究人员身上，而研究人员既没有时间也没有专业知识来指导服务提供商如何最好地设计和管理复杂动物模型的规模化生产。

Taconic的Cage+动物群管理解决方案 缩小了生物医学研究项目的需求与许多合同育种服务提供的过时方法之间的差距。Cage+采用了一种整体方法，将标准动物育种和畜牧业元素与综合性育种设计专业知识和项目专项方法相结合，以减少对动物福利问题、预算监控、主动项目管理和沟通方面的工作。此外，这一涵盖一切的计划可通过专家主导的胚胎学方法迅速扩大育种生产，提供国际统一的动物健康标准，并包括eTACONIC®基于网络的项目管理工具，从而可让用户24小时全天候访问动物群的信息。

Cage+允许研究人员充分利用经过验证的复杂模型设计和育种方面的专业知识来推进研究项目。结合 Taconic的定制模型生成解决方案 ，Cage+动物群管理解决方案可提供全面和无缝的“设计到管理”服务，从而可让客户利用最复杂的基因工程模型，进行从初始设计到研究组规模化生产的工作。

科研服务副总裁John Couse博士表示：“研究人员应该对合同育种服务提供商提出更高的要求，这一观点是我们采用基于Cage+的管理方法来实现动物群管理解决方案背后的驱动因素。通过Cage+，研究人员将把Taconic视为他们团队的延伸，以利用科学家和专家的合作。我们的方法让研究人员对Taconic的定制动物模型开发和生产充满信心，进而将时间、精力和资源专注于研究。”

要了解有关Cage+如何能改善动物群管理体验和结果的相关信息，请致电：1-888-TACONIC（1-888-822-6642）（美国），+45 70 23 04 05（欧洲），或发送电子邮件至 info@taconic.com 。

关于Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences是基因工程啮齿动物模型和服务领域一家获得全面授权的全球领先企业。Taconic成立于1952年。公司提供最佳的动物解决方案，让客户能够在全球范围内获取、定制生成、培育、预处理、测试和分发重要的研究模型。Taconic是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物群系、免疫肿瘤学小鼠模型以及综合模型设计和育种服务方面的专家，在美国和欧洲运营实验室和育种设施，在亚洲拥有长期经销商，并拥有全球范围的运送能力，可以为世界上几乎任何地方提供动物模型。

媒体联系人：

Aidan Bouchelle

营销运营副总裁

1-518-949-7598

Aidan.Bouchelle@taconic.com