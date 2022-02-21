Taconic Biosciences® 推出 Cage+™，為現代實驗室重新定義群體管理解決方案

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紐約州倫斯勒, Feb. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供藥物發現動物模型解決方案的全球領導者 Taconic Biosciences 推出的 Cage+，一種全面、創新的鼠類合約繁殖服務方法。Cage+ 提供從開始到完成項目的完全管理，讓研究人員能夠專注於研究，並確信動物模型供應可靠、具備最高質素且符合預算。



生物醫學與藥物研究在過去二十年內發生了深遠的變化。研究是更先進及節奏更快，正在壓縮支援明智決策所需的實驗數據時間。為了支援這些先進研究而產生的新型動物模型變得更複雜及精確。然而，儘管合約研究服務行業與生物醫學研究的進步方面保持同步，但自 1990 年代初以來，合約繁殖行業仍是基本保持不變。大多數供應商仍繼續將項目規劃和管理負擔放在調查人員身上，但他們既沒有時間也沒有專業知識來指導服務供應商，該如何最妥善設計及管理複雜動物模型的大規模生產。

Taconic 的 Cage+ Colony Management Solutions (群體管理解決方案) 縮小了生物醫學研究計劃需求與許多合約繁殖服務提供的過時方法之間的差距。Cage+ 採用全面的方法，將標準的動物繁殖和畜牧業要素與綜合繁殖設計專業知識、項目特定的方法來減少動物福祉問題、預算監控以及積極的項目管理及通訊結合起來。此外，這項涵蓋全方位的計劃透過以專家為主導的胚胎學方法迅速擴大繁殖生產，提供國際協調的動物健康標準，並包括 eTACONIC® 基於網絡的項目管理工具，為使用者提供全天候的群體資訊存取。

Cage+ 讓研究人員充分利用複雜模型設計和繁殖方面的成熟專業知識以推進研究計劃。當結合了 Taconic 定制模型生成解決方案時 ，Cage+ 群體管理解決方案帶來全面且無縫的「由設計至管理」一條龍服務，讓客戶能夠利用最複雜的基因工程模型，從最初的設計到研究組的大規模生產。

科技服務副總裁 John Couse 博士說：「研究人員應對合約繁殖服務供應商的需求更高，這觀點是我們對群體管理解決方案背後的推動因素。借助 Cage+，研究人員將 Taconic 視為他們團隊的延伸，並利用科學家和專家的合作。我們的方法允許研究人員能夠將他們的時間、精力和資源集中在研究上，同時將他們的定制模型動物開發和生產委託給 Taconic。」

如欲了解有關 Cage+ 如何改善您的群體管理經驗和結果的更多資訊，請致電 1-888-TACONIC (1-888-822-6642)（美國）+45 70 23 04 05（歐洲），或傳送電郵至 info@taconic.com 。

關於 Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences 是基因工程囓齒動物模型和服務完全持牌的全球領導者。Taconic 於 1952 年成立，提供最佳的動物解決方案，讓客戶得以在全球內獲取、自訂生殖、繁殖、預先處理、測試及分發重要的研究模型。Taconic 是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物組、免疫腫瘤小鼠模型及綜合模型設計和繁殖服務的專家企業，在美國和歐洲經營實驗室及繁殖設施，在亞洲與經銷商建立合作關係，並可將動物模型運送至全球幾乎任何地方。

傳媒聯絡人：

Aidan Bouchelle

市場營運副總監

｜電話：1-518-949-7598

｜電郵：Aidan.Bouchelle@taconic.com