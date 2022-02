MEDDELELSE NR. 221

21. februar 2022

Meddelelse om ledende medarbejders aktiekøb

ChemoMetec A/S skal hermed i medfør af kapitalmarkedslovens § 30 oplyse, at Hans Martin Glensbjerg, næstformand for bestyrelsen, har meddelt, at han den 17. februar 2022 gennem HMG Technology ApS har erhvervet nominelt 83.500 kr. aktier i ChemoMetec Holding A/S, hvorved han har forøget sin indirekte aktiebesiddelse i ChemoMetec A/S med 30.650 aktier.

Hans Martin Glensbjerg ejer herefter indirekte 630.650 aktier i ChemoMetec A/S.

Adm. direktør (CEO) Steen Søndergaard, ChemoMetec A/S

Telefon (+45) 4813 1020

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Se også www.chemometec.com.

