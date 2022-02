French English





Safe Orthopaedics annonce la signature d’un accord avec la société Brainlab pour le développement de la navigation des instruments Safe Orthopaedics



Rendre les instruments Safe Orthopaedics navigables avec l’écosystème Brainlab

Sécurisation de la chirurgie mini-invasive

Éragny-sur-Oise, le 21 février 2022 à 17h45 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce la signature d’un accord de développement avec la société Brainlab pour rendre les instruments Safe Orthopaedics navigables.

Brainlab est un acteur de référence mondiale en navigation médicale, particulièrement pour la chirurgie du dos. La navigation rachidienne Brainlab permet un positionnement précis des vis pédiculaires et une réduction considérable de l’exposition aux rayons X. Cette technologie permet de planifier plus précisément les incisions et les trajectoires avec n’importe quel instrument et aide le positionnement des implants, notamment dans les zones critiques sur le plan anatomique pour la chirurgie mini-invasive. Puisqu’elle nécessite moins d’images de vérification eu égard à un suivi précis des instruments, la navigation rachidienne Brainlab permet une exposition moindre aux rayons X pour l’équipe chirurgicale et le patient.

La collaboration envisagée entre les deux sociétés consiste à rendre compatible les technologies prêtes-à-l’emploi de Safe Orthopaedics et la technologie de navigation rachis et trauma 3D de Brainlab notamment.

La chirurgie naviguée est d’une grande précision et demande une instrumentation associée robuste et ne tolérant aucun jeu mécanique qui nuirait à la précision de la chirurgie. C’est pourquoi les instruments Safe Orthopaedics, toujours neufs et toujours stériles, apporteront un degré de précision et de fiabilité supplémentaire au chirurgien lors de chirurgies naviguées.

« La stratégie de collaboration de Safe avec des acteurs de premier plan comme Brainlab, permet de démultiplier l’impact de notre technologie et de conforter notre position de leader du prêt-à l’emploi. La comptabilité de SteriSpinePS 2ième génération, initiée depuis plus d’un an, avec la navigation Brainlab permettra de sécuriser l’acte mini-invasif et une récupération rapide du patient » commente Thomas Droulout, Directeur technique et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « Cette nouvelle technique de chirurgie est aujourd’hui utilisée par plusieurs centaines d’hôpitaux dans le monde en Europe et aux Etats-Unis principalement, ce qui confirme la tendance de conversion du marché mondial. Au-delà des produits récemment annoncés comme Hickory ou Sycamore qui impacteront durablement la croissance de Safe Orthopaedics, nous préparons avec ce partenariat les relais de croissance futurs ».

À propos de Safe group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise (Fleurieux-sur-l’Arbresle).

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com





Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́ investit dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

