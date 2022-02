UPP Olaines OÜ teavitab investoreid ISIN EE3300111350 võlakirjade ennetähtaegsest lunastamisest

English Estonian

UPP Olaines OÜ (Emitent) on emiteerinud 6 215 allutatud tagatud võlakirja (ISIN EE3300111350) (Võlakirad) "Terms and Conditions of UPP Olaines OÜ Subordinated Note Issue dated 31st October 2017" (Tingimused) tingimuste raames. Emiteeritud võlakirjad on võetud kauplemisele Balti reguleeritud turul Ettevõtete võlakirjade nimekirjas.

Käesolevaga teavitab Emitent kõiki investoreid ning tagatisagenti (Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Bitans) Võlakirjade ennetähtaegsest lunastamisest.

Ennetähtaegse lunastamise kuupäev on 12. märts 2022, mil Emitent lunastab ennetähtaegselt kõik Võlakirjad. Kuna 12. märts 2022 ei ole pangapäev, arveldatakse kõik ennetähtaegse lunastuse maksed ennetähtaegse lunastamise kuupäevale järgneval esimesel pangapäeval.

Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise hind on 1 005,83 eurot (üks tuhat viis eurot ja kaheksakümmend kolm senti), ennetähtaegse lunastamise hinnast moodustab 1 000 EUR Võlakirja nominaalväärtus ning 5,83 EUR Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise kuupäevani akumuleerunud intress.

Vastavalt Tingimuste p. 14.5 tehakse ennetähtaegse lunastamise makse neile investoritele, kes registri kohaselt omavad võlakirju arveldussüsteemi tööpäeva lõpus mis eelneb neli pangapäeva ennetähtaegse lunastamise kuupäevale.

UNITED PARTNERS

Siim Sild

Managing Director

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee