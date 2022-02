EDENRED : EDENRED RENFORCE SON OFFRE BEYOND FUEL AVEC L’ACQUISITION DE GREENPASS, EMETTEUR DE SOLUTIONS DE TELEPEAGE AU BRESIL

English French

Communiqué de presse

22 février 2022

EDENRED RENFORCE SON OFFRE BEYOND FUEL AVEC L’ACQUISITION DE GREENPASS, EMETTEUR DE SOLUTIONS DE TELEPEAGE AU BRESIL

Edenred, la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail, et leader des solutions de mobilité professionnelle en Amérique latine, annonce avoir acquis une participation majoritaire dans la société Greenpass, émetteur de solutions de télépéage au Brésil. Edenred renforce de cette manière sa position dans cette activité ainsi que ses capacités technologiques et commerciales sur un marché attractif et qui représente un potentiel significatif de cross-selling auprès de sa base client. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans sa stratégie Beyond Fuel visant à développer de nouveaux services de mobilité professionnelle non liés à l’énergie afin d’enrichir la proposition de valeur pour les gestionnaires de flottes et d’étendre son marché adressable.

Edenred, annonce aujourd’hui l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de Greenpass via sa filiale brésilienne Ticket Log. Fondée en 2017, Greenpass conçoit, opère et commercialise une solution digitale de péage routier basée sur la technologie RFID1 qui offre à ses utilisateurs une expérience de paiement fluidifiée. Ils jouissent ainsi d’un moyen de paiement digital et simple pour l’ensemble des péages du pays, utilisable également dans un réseau de près de 130 parkings.

Edenred s’est engagé depuis plusieurs années dans sa stratégie Beyond Fuel qui vise à couvrir une part croissante de la gestion des coûts liés aux flottes de véhicules professionnels, au-delà des frais d’énergie, avec des services additionnels couvrant le paiement des péages, la maintenance ou le remboursement de taxes. Accessibles via des solutions multi-services et connectées, ces services sont des relais de croissance importants, qui renforcent l’attractivité de son offre en Europe comme en Amérique latine. Ils ouvrent des opportunités de revenus additionnels auprès de la base de clients existante tout en augmentant leur rétention et constituent de nouveaux débouchés pour le Groupe.

En particulier, le péage, qui représente environ 10% des coûts liés à la flotte de véhicules, apparaît aujourd’hui comme un service fortement complémentaire à l’offre d’achat d’énergie. Au Brésil, malgré la standardisation des technologies et la recherche croissante d’une expérience de paiement rapide, fluide et sans contact ce marché demeure aujourd’hui peu pénétré, particulièrement sur le segment des entreprises, avec un seul véhicule professionnel sur 10 équipé d’une telle solution à ce jour.

En 2021, Greenpass équipait au Brésil près de 500 000 véhicules avec sa solution. En capitalisant sur la qualité de son offre, son portefeuille clients et son savoir-faire commercial, Edenred entend multiplier ce nombre par plus de cinq d’ici 2025. Grâce à ses capacités de connexions digitales par API et une infrastructure cloud, la plateforme de Greenpass s’intégrera facilement à la plateforme Ticket Log, et enrichira les données accessibles dans cette dernière pour renforcer la gestion complète des flottes de véhicules.

Jean-Urbain Hubau, Directeur Général Solutions de Mobilité Professionnelle d’Edenred, déclare : « Nous sommes fiers d’accueillir les équipes de Greenpass au sein d’Edenred et d’intégrer leur offre à notre écosystème multiservices à destination des gestionnaires de flottes. Greenpass a su développer une offre technologique pertinente sur un marché en pleine digitalisation et au potentiel de croissance important. Avec Greenpass, nous augmentons considérablement notre capacité à adresser ce marché à fort potentiel et nous renforçons la valeur apportée à nos clients existants au travers d’une expérience simple, centralisée, avec un accès en temps réel aux données liées aux véhicules. »

Joao Cumerlato, Directeur Général de Greenpass, déclare : « Nous sommes ravis de rejoindre Edenred, le leader des solutions de mobilité professionnelle en Amérique latine. Cette opération nous permettra de coupler la puissance commerciale de Ticket Log au savoir-faire technologique de nos équipes, et d’intégrer pleinement son écosystème de services connectés pour continuer à développer et enrichir notre offre innovante sur le marché dynamique du péage au Brésil. »

L’opération se compose d’un premier décaissement d’environ 80 millions de réal brésilien correspondant à 51% des parts de Greenpass et de plusieurs options d’achat pour accroître ultérieurement la participation d’Edenred au capital de la société.

▬▬

À propos d’Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers d’environ 900 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2021, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

▬▬

CONTACTS

Direction de la communication







Emmanuelle Châtelain

+33 (0)1 86 67 24 36 emmanuelle.chatelain@edenred.com







Relations presse







Matthieu Santalucia

+33 (0)1 86 67 22 63

matthieu.santalucia@edenred.com Relations investisseurs







Cédric Appert

+33 (0)1 86 67 24 99

cedric.appert@edenred.com







Loïc Da Silva

+33 (0)1 86 67 20 67

loic.dasilva@edenred.com







Baptiste Fournier

+33 (0)1 86 67 20 73

baptiste.fournier@edenred.com







Relations actionnaires individuels







Elisabeth Pascal

(numéro vert gratuit) : 0 805 652 662

relations.actionnaires@edenred.com













1 Radio Frequency Identification : technologie d’identification par radiofréquences permettant d’identifier des objets lorsqu’ils passent à proximité d’un détecteur

Pièce jointe