Communiqué de presse

Nicox : Délivrance d’un nouveau brevet au Japon pour le NCX 4251



Ce nouveau brevet délivré étend la couverture du NCX 4251 au Japon jusqu'en 2040

Il s ’ajoute à la récente délivrance d’un brevet européen

Une demande de brevet de la même famille a été déposée aux États-Unis 22 février 2022 – diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Paris : FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui la délivrance par l’Office Japonais des Brevets d’un nouveau brevet qui couvre le candidat-médicament de Nicox, NCX 4251, au Japon jusqu’en 2040. Le brevet JP.7021301 couvre les suspensions ophtalmiques comprenant une forme spécifique de nanocristaux de propionate de fluticasone ainsi que le procédé de fabrication des suspensions ophtalmiques. Ce brevet vient s’ajouter à un brevet européen de la même famille récemment délivré. Des demandes de brevet de cette même famille sont en cours d'examen aux États-Unis, en Chine et dans d'autres territoires.



“L’étendue de la protection de nos brevets et leur couverture géographique sont très importantes pour la potentielle valeur future du NCX 4251 que nous prévoyons de développer dans le traitement de la sécheresse oculaire. Nous disposons d’une couverture solide grâce aux brevets délivrés en Europe et au Japon ; un brevet ayant été déposé aux États-Unis. Nous prévoyons de licencier le NCX 4251 au Japon au moment opportun. La délivrance de ce brevet prolonge la période pendant laquelle nous sommes éligibles à recevoir potentiellement des redevances sur les ventes au Japon” a déclaré Gavin Spencer, Chief Business Officer de Nicox.



Le NCX 4251 est déjà couvert jusqu'en 2033 par des brevets d’une autre famille délivrés dans divers territoires dont les États-Unis, l'Europe, la Chine et le Japon. NCX 4251 est actuellement en développement pour le traitement de la sécheresse oculaire aux Etats-Unis.

A propos de Nicox



Nicox S.A. est une société internationale spécialisée en ophtalmologie développant des solutions innovantes visant au maintien de la vision et à l’amélioration de la santé oculaire. Le principal programme en développement clinique de la Société est le NCX 470, un nouvel analogue de prostaglandine donneur d’oxyde nitrique, pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Nicox développe également le NCX 4251, une formulation brevetée de la fluticasone, pour la sécheresse oculaire. Nicox génère des revenus provenant de VYZULTA® dans le glaucome, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb et de ZERVIATE® dans la conjonctivite allergique. ZERVIATE est licencié dans plusieurs territoires, notamment à Eyevance Pharmaceuticals, LLC, pour les Etats-Unis et à Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois et de la grande majorité d’Asie du Sud-Est.



Nicox, dont le siège social est à Sophia Antipolis (France), est cotée sur Euronext Paris (Compartiment C : Mid Caps ; Mnémo : COX) et fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio et Next 150.



Pour plus d’informations sur Nicox, ses produits ou son portefeuille : www.nicox.com.





Couverture par les analystes

Bryan, Garnier & Co Victor Floc’h Paris, France

Edison Investment Research Pooya Hemami Londres, Royaume-Uni H.C. Wainwright & Co Yi Chen New York, Etats-Unis

Kepler Cheuvreux Damien Choplain France, Etats-Unis

Les positions exprimées par les analystes dans leurs notes sur Nicox leurs sont propres et ne reflètent pas celles de la Société. De plus, les informations contenues dans leurs rapports peuvent ne pas être correctes ou à jour. Nicox s’affranchit de toute obligation de corriger ou de mettre à jour les informations contenues dans les rapports des analystes.

Contacts



Nicox

Gavin Spencer

Executive Vice President, Chief Business Officer

& Head of Corporate Development

T +33 (0)4 97 24 53 00

communications@nicox.com



Relations Investisseurs et Media

Etats-Unis & Europe

LifeSci Advisors, LLC

Sandya von der Weid

T +41 78 680 05 38

svonderweid@lifesciadvisors.com

Enoncés prospectifs

Les informations contenues dans le présent document pourront être modifiées sans préavis. Ces informations contiennent des déclarations prospectives, lesquelles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures. Ces déclarations sont fondées sur les anticipations et les convictions actuelles de l’équipe dirigeante de Nicox S.A. et sont tributaires d’un certain nombre de facteurs et d’incertitudes en conséquence desquels les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations prospectives. Nicox S.A. et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, employés, conseils ou mandataires ne prennent pas l’engagement et ne sont pas tenus de publier des mises à jour d’une quelconque déclaration prospective ou de réviser une quelconque déclaration prospective.



Les facteurs de risque susceptibles d’avoir des répercussions significatives sur l’activité de Nicox S.A. sont exposés au chapitre 3 du Document d’enregistrement universel, rapport annuel et rapport de gestion 2020 qui a été déposé auprès de l'AMF le 1er mars 2021 et au chapitre 2 de l’amendement au Document d’enregistrement universel 2020 qui a été déposé auprès de l’AMF le 9 décembre 2021 disponibles sur le site de Nicox (www.nicox.com).