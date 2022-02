ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 22.2.2022 KLO 8:40





ELECSTER-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2021

Elecsterillä viimeinen vuosineljännes pettymys, yrityskauppa kohensi tulosta

Yhteenveto luvuista (jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä)

Tammi-joulukuu:

Liikevaihto 35,1 MEUR (1-12/2020: 39,4 MEUR)

Liikevoitto 3,4 MEUR (3,9 MEUR)

Tulos ennen veroja 2,9 MEUR (3,8 MEUR)

Tulos/osake 0,69 EUR (0,73 EUR)

Osinkoehdotus 0,29 euroa (0,28 euroa)

Yhteenveto luvuista (jatkuvat toiminnot)

Loka-joulukuu:

Liikevaihto 8,3 MEUR (10–12/2020: 9,7 MEUR)

Liikevoitto -1,1 MEUR (0,7 MEUR)

Tulos ennen veroja -1,2 MEUR (0,4 MEUR)

Tulos/osake -0,36 EUR (0,02 EUR)

Tammi-joulukuu:

Liikevaihto 32,5 MEUR (1-12/2020: 36,7 MEUR)

Liikevoitto 0,3 MEUR (3,9 MEUR)

Tulos ennen veroja -0,2 MEUR (3,8 MEUR)

Tulos/osake -0,16 EUR (0,73 EUR)

Oma pääoma/osake 7,10 euroa (6,41 euroa)

Omavaraisuusaste 55,0 % (54,0 %)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Eurojärjestelmän asiantuntijoiden joulukuun 2021 kokonaistaloudellisten arvioiden mukaan maailmantalous on pysynyt elpymisuralla, vaikka tarjontakapeikkoihin,raaka-aineiden kallistumiseen ja koronaviruksen omikronmuunnoksen leviämiseen liittyvät haittavaikutukset varjostavat edelleen lyhyen aikavälin kasvunäkymiä. Kyselytutkimusten perusteella talouskasvu oli viimeisen vuosineljänneksen alussa yhä heikkoa erityisesti tarjontakapeikoista kärsivässä tehdasteollisuudessa. Tarjontakapeikkojen odotetaan helpottavan vuoden 2022 toisella neljänneksellä ja purkautuvan kokonaan vuonna 2023.

Euroalueen kilpailijoiden arvioituja vientihintoja on korotettu vuosiksi 2021 ja 2022 raaka-aineiden hintojen nousun, tarjontakapeikkojen ja kysynnän elpymisen myötä. Pandemian tuleva kehitys on perusskenaarion keskeisin maailmantalouden kehitykseen kohdistuva riski. Muiden kasvunäkymiin kohdistuvien riskien arvioidaan painottuvan odotettua heikomman kasvun suuntaan, kun taas inflaatioriskien painotus on epävarmempi.

Elecster-konsernin neljäs vuosineljännes oli selkeä pettymys suhteellisen hyvin sujuneen kolmannen neljänneksen jälkeen. Kysyntä sekä pakkausmateriaalien että meijerikoneiden osalta oli verrattain heikkoa ja erityisesti pakkausmateriaalien raaka-aineiden edelleen jatkunut epäsuotuisa hintakehitys heikensi vuosineljänneksen tulosta edelliseen vuosineljännekseen nähden huomattavasti. Muoviraaka-aineiden tarjontakapeikosta johtuvien saatavuusongelmien vuoksi varastotasot olivat normaalia alemmalla tasolla ja tästä johtuen ostohintojen nousu vaikutti nopeasti myyntikatteisiin.

Jälleen uuden, nopeasti leviävän koronavariantin ilmaantuminen hermostutti rahoitusmarkkinoita ja vaikeutti asiakkaidemme konekauppojen rahoitusmahdollisuuksia. Laimean kysynnän ja kohonneiden raaka-ainekustannusten lisäksi toimintaamme hankaloittivat tiettyjen raaka-aineiden ja komponettien saatavuuteen ja toimitusaikoihin liittyvät ongelmat sekä erityisesti merikuljetusten aikataulujen viivästymiset. Varsinkin Kenian tehtaamme joutui ajoittain vaikeisiin tilanteisiin toimitusviivästysten vuoksi.

Toiminnallisen tuloksenteon kannalta vaikean vuoden valopikkuna voidaan pitää sitä, että henkilöstömme kaikissa yksiköissämme on pysynyt verrattain terveenä, emmekä siltä osin ole joutuneet merkittävästi kärsimään pandemian aiheuttamista sairauspoissaoloista. Asennuksiin ja huoltoihin sekä myyntiin liittyvä matkustaminen on edelleen ollut erittäin hankalaa – jossain tapauksissa lähes mahdotonta.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Vuosineljänneksen lopulla toteutuneesta A/S Eesti Elecsterin osakkeiden myynnistä syntyi voittoa, joka paransi merkittävästi konsernin tulosta sekä viimeisellä vuosineljänneksellä että koko vuoden osalta. Elecster-konsernin osuus myyntihinnasta oli 4.2 miljoonaa euroa ja kaupan vaikutus konsernin liiketulokseen oli 3.3 miljoonaa euroa.

Elecster-konsernin talousraportoinnissa Eesti Elecster on muodostanut Muut-segmentin, joka kaupan myötä poistuu konsernin talousraportoinnista. Tässä tiedotteessa Eesti Elecsterin luvut raportoidaan lopetettuina toimintoina. Jatkossa Elecster-konsernin talousraportointi koostuu Teollisuustuotteet- ja Kuluttajatuotteet- segmenteistä (tässä tiedotteessa nämä segmentit muodostavat jatkuvat toiminnot).

Loka-joulukuu

Konsernin neljännen kvartaalin liikevaihto oli jatkuvien toimintojen osalta 8,3 milj. euroa (9,7 milj. euroa). Tässä oli laskua 16,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liiketappio oli -1,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli -1,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa).

Tammi-joulukuu

Jatkuvien toimintojen koko vuoden liikevaihto oli 32,5 milj. euroa (36,7 milj. euroa). Laskua edellisvuoteen nähden oli 12,7 %. Liikevoitto oli 0,3 milj. euroa (3,9 milj. euroa) eli 0,8 % (10,6 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli -0,2 milj. euroa (3,8 milj. euroa).

SEGMENTTIEN TULOS

Päättyneella tilikaudella teollisuustuotesegmentin liikevaihto pieneni 13,6 % ja oli 28,6 milj. euroa (32,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (3,9 milj. euroa) eli 2,2 % (12,0 % ).

Teollisuustuotesegmentissä maidon prosessointi- ja pakkauslinjatoimitusten määrä putosi selvästi vertailuvuoteen nähden sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että koko vuotena. Muovikalvojen osalta toimitusmäärät olivat hienoisesti alemmalla tasolla kuin edellisvuonna.

Kuluttajatuotesegmentissä vuoden 2021 liikevaihto oli 4,0 milj euroa (4,2 milj. euroa). Pudotusta oli 4,6 %. Segmentin tulos oli tappiollinen. Toimenpiteet sekä liikevaihdon kasvattamiseksi että tuloksen parantamiseksi jatkuvat.

Lopetettujen liiketoimintojen liikevaihto oli 2,5 milj. euroa, jossa pudotusta edelliseen vuoteen (2,7 milj. euroa) oli 7,7 %. Liikevoitto painui vuoden 2021 aikana negatiiviseksi.

A/S Eesti Elecsterin yrityskaupasta kirjattu 3,3 milj. euron myyntivoitto on segmenttilaskennassa esitetty kohdassa Kohdistamaton.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin



Liikevaihto (1000 €) 1-12/2021 1-12/2020 Teollisuustuotteet 28.561 32.450 Kuluttajatuotteet 4.030 4.216 Segmenttien välinen -49 0 Lopetetut toiminnot 2.541 2.736 Konserni yhteensä 35.083 39.401

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €) 1-12/2021 1-12/2020 Teollisuustuotteet 485 3.876 Kuluttajatuotteet -222 9 Segmenttien välinen -10 19 Kohdistamaton 3.276 Lopetetut toiminnot -176 16 Konserni yhteensä 3.353 3.920

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €) 1-12/2021 1-12/2020 Teollisuustuotteet 33.267 32.215 Kuluttajatuotteet 4.561 4.407 Segmenttien välinen -19 -6 Kohdistamaton 11.094 8.298 Lopetetut toiminnot 2.894 Konserni yhteensä 48.903 47.806

TALOUDELLINEN ASEMA

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,3 milj.).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 273 (292), josta ulkomailla 148 (164). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 226 (284). Vuoden lopussa henkilöstön keskimääräinen ikä oli 44 vuotta.

YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2021. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta on julkaistu 27.4.2021 päivätyssä pörssitiedotteessa.

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 31.12.2021 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 11,20 euroa ja alin 7,50 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 8,32 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 269 349 kpl (14,8 % A-osakkeiden määrästä).

Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiön saamista liputusilmoituksista on julkaistu pörssitiedotteet 30.3.2021 ja 9.9.2021.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2021 oli 9.875.869 euroa,

josta tilikauden voitto oli 4.487.645 euroa. Elecster Oyj:n hallitus esittää 21.4.2022 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,29 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, eli yhteensä 1.086.954 euroa ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Teknologiateollisuuden laatimassa talouskatsauksessa mainitaan, että yritysten tilauskertymä on erinomainen, mutta toimintaympäristöön liittyy myös merkittäviä ja osin vaikeasti ennakoitavia riskejä. Niitä ovat mm. toimitusketjujen ongelmat, inflaatio, pelätty palkkainflaatio ja keskuspankkien reaktiot talouskehitykseen. Myös geopoliittiset riskit ovat poikkeuksellisen suuret. Heikkojen signaalien mukaan toimitusketjujen ongelmat voisivat kuitenkin jonkin verran helpottua alkuvuoden aikana, mutta tilanne voi taas pahentua nopeastikin.

Elecsterillä meijerikoneiden tilauskanta vuoden vaihteessa ja alkuvuonna on kehittynyt myönteisesti. Päättyneen tilikauden viimeisen vuosineljänneksen hidasteet joidenkin asiakkaidemme rahoituspäätöksissä on saatu ratkaistua ja näiden siirtyneiden toimitusten lisäksi olemme solmineet myös uusia kauppoja. Odotamme, että viime vuoden heikko myynti synnytti patoutumia asiakkaidemme investointitarpeissa ja odotamme selvää kasvua meijerikoneiden toimituksissa vuonna 2022.

Pakkausmateriaalien osalta raaka-aineiden hintojen kehitys ja saatavuus on avainkysymys kannattavuuden osalta. Odotamme, että hinnat kääntyvät hitaasti lasku-uralle ja vuoden toisella puolikkaalla tilanne alkaa normalisoitua myös kannattavuuden näkökulmasta.

Tämän vuoden merkittävin investointi on Reisjärven tehtaamme kalvolinjojen modernisointi, jolla mahdollistamme monipuolistuvan raaka-ainetarjoaman hyödyntämisen pakkausmateriaalituotannossamme.

Taloudellinen ohjeistus

Konsernin liikevaihdon arvioidaan jatkuvien liiketoimintojen osalta kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 LIIKEVAIHTO 8.296 9.661 32.542 36.665 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos 597 -608 1.430 -848 Valmistus omaan käyttöön 100 0 105 65 Liiketoiminnan muut tuotot 279 11 396 214 Materiaalit ja palvelut -5.800 -4.600 -19.799 -17.328 Henkilöstökulut -2.072 -1.998 -7.557 -7.541 Poistot ja arvonalentumiset -344 -359 -1.321 -1.850 Liiketoiminnan muut kulut -2.177 -1.448 -5.543 -5.473 LIIKEVOITTO -1.121 659 254 3.904 Rahoitustuotot ja – kulut -107 -302 -463 -108 TULOS ENNEN VEROJA -1.227 357 -210 3.797 Tuloverot -110 -275 -381 -1.050 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, jatkuvat toiminnot -1.338 82 -590 2.746 Tilikauden voitto/tappio, lopetetut toiminnot 3.215 -28 3.087 4 Tilikauden voitto/tappio, yhteensä 1.877 54 2.497 2.750 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 1.912 67 2.588 2.748 Määräysvallattomille omistajille -35 -14 -91 3 Tulos/osake, yhteensä 0,51 0,02 0,69 0,73 Tulos/osake, jatkuvat -0,36 0,02 -0,16 0,73 Tulos/osake, lopetetut 0,87 0,00 0,85 0,00





LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS YHTEENSÄ 1.877 54 2.497 2.750 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -24 44 1.270 -3.311 Rahavirran suojaus 0 0 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1.853 97 3.767 -561 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 1.888 111 3.857 -561 Määräysvallattomille omistajille -35 -14 -91 0

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat oikeudet 162 163 Aineelliset hyödykkeet 11.028 10.827 Muut osakkeet ja osuudet 81 420 Pitkäaikaiset saamiset 1.376 1.861 Laskennalliset verosaamiset 434 431 Pitkäaikaiset varat yhteensä 13.081 13.702 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 18.280 16.306 Myyntisaamiset ja muut saamiset 6.965 7.416 Tuloverosaaminen 151 151 Rahavarat 10.427 7.339 Lyhytaikaiset varat yhteensä 35.822 31.211 Lopetetut toiminnot 2.893 VASTAAVAA 48.903 47.806 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 Muut rahastot 100 90 Muuntoerot 652 -209 Kertyneet voittovarat 18.469 15.741 Määräysvallattomat omistajat 9 8 Oma pääoma yhteensä 26.621 23.021 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 256 367 Pitkäaikainen vieras pääoma 11.687 11.461 Lyhytaikainen vieras pääoma 10.338 10.039 Lopetetut toiminnot 2.919 VASTATTAVAA 48.903 47.806

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Jatkuvat toiminnot

Tuhatta euroa 1-12/2021 1-12/2020 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto/tappio -590 2.746 Oikaisut tilikauden tulokseen -860 3.176 Käyttöpääoman muutos -506 401 Maksetut korot ja muut rahoituserät -404 -499 Saadut korot 76 59 Maksetut verot -576 -1.007 Liiketoiminnan rahavirta lopetetut toiminnot 3.436 236 Liiketoiminnan rahavirta 576 5.112 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1.114 -1.045 Käyttöomaisuuden myynti 17 58 Tytäryhtiön myynti 4.284 Pitkäaikaisten saamisten muutos 10 15 Investointien rahavirta lopetetut toiminnot -60 -476 Investointien rahavirta yhteensä 3.136 -1.448 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos 192 -352 Lyhytaikaisten lainojen muutos 61 -955 Maksetut osingot -1.048 -861 Rahoituksen rahavirta lopetetut toiminnot -102 240 Rahoituksen rahavirta -897 -1.928 Rahavarojen muutos 2.814 1.736 Rahavarat kauden alussa 7.339 6.279 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 275 -676 Rahavarat kauden lopussa 10.427 7.339





LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Muuntoerot Voittovarat Yhteensä Vähemmistöosuus Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2021 3.152 4.239 90 -209 15.741 23.013 8 23.021 Osingonjako -1.049 -1.049 -1.049 Kokonaistulos 10 861 2.987 3.857 -91 3.767 Muut muutokset 791 791 92 883 OMA PÄÄOMA



31.12.2021 3.152 4.239 100 652 18.469 26.612 9 26.621

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2020 3.152 4.239 95 169 17.792 25.446 1.022 26.468 Osingonjako -862 -862 -862 Kokonaistulos -3 -377 -181 -561 0 -561 Muut muutokset -1 -1.008 -1.010 -1.015 -2.024 OMA PÄÄOMA



31.12.2020 3.152 4.239 90 -209 15.741 23.013 8 23.021

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (jatkuvat toiminnot)

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 Vakuudeksi annetut Kiinteistökiinnitykset 2.558 3.703 Yrityskiinnitykset 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT(jatkuvat toiminnot)

Tuhatta euroa 1-12/2021 1-12/2020 Liikevaihto 32.542 36.665 Liikevaihdon kasvu, % -11,2 0,0 Liikevoitto 254 3.904 % liikevaihdosta 0,8 10,6 Tulos ennen veroja -210 3.797 % liikevaihdosta -0,6 10,4 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) -591 2.746 % liikevaihdosta -1,8 7,5 Oman pääoman tuotto, % -2,4 11,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,6 12,2 Korollinen vieras pääoma 17.667 17.259 Rahavarat 10.427 7.339 Nettovelkaantumisaste, % 27,2 41,3 Omavaraisuusaste, % 55,0 54,0 Taseen loppusumma 48.903 44.913 Bruttoinvestoinnit 1.117 1.274 Tilauskanta 6.874 4.513 Tulos/osake, euroa -0,16 0,73 Oma Pääoma/osake, euroa 7,10 6,41 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 13.859 15.004

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)

Tuhatta euroa Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20 Liikevaihto 8.979 9.721 8.445 7.938 10.349 8.925 10.892 9.236 Liikevoitto 2.097 1.128 -376 504 635 1.169 1.340 776 Liikevoitto, % 23,3 11,6 4,4 6,3 6,1 13,1 12,3 8,4 Kauden tulos 1.912 764 -415 327 67 998 718 964 Tulos/osake, euroa 0,51 0,20 -0,11 0,09 0,02 0,27 0,19 0,26

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT:

Oman pääoman tuotto, %

Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja

- tilikauden verot

---------------------------------------------------- * 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja +

korko- ja muut rahoituskulut

---------------------------------------------------- * 100

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma + vähemmistöosuus

---------------------------------- * 100

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %

Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit

--------------------------------------------------------------- *100

Oma pääoma + vähemmistöosuus

Tulos / osake

Tulos ennen satunnaisia eriä - verot +/- vähemmistöosuus

------------------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden

aikana

Oma pääoma / osake

Oma pääoma

---------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Hinta / voittosuhde (P/E)

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

----------------------------------------------------------

Tulos / osake

Efektiivinen osinkotuotto, %

Osinko / osake

---------------------------------------------------------- * 100

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin vaatimusten mukaisesti. Tässä pörssitiedotteessa esitetyt taloustiedot perustuvat Elecsterin tilintarkastettuun tilinpäätökseen, joka on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan.

Tilintarkastuskertomus on annettu 21.2.2022.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 21.4.2022.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.4.2022 ja osinko ehdotetaan maksettavaksi 2.5.2022.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 31.3.2022 julkaistaan 12.5.2022.

Vuosikooste vuoden 2020 julkaistuista tiedotteista on luettavissa yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.elecster.fi . Vuoden 2021 tiedotteiden sisältö saattaa olla osittain vanhentunutta.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus

