Le transporteur canadien Purolator s’équipe de consignes intelligentes Parcel Pending de Quadient pour améliorer l'expérience client et répondre aux volumes accrus de colis

Paris, le 22 février 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et opérateur majeur mondial de consignes colis connectées, a annoncé aujourd'hui que Purolator, l'un des principaux fournisseurs de solutions intégrées de fret, de colis et de logistique au Canada, a installé plus de 20 consignes intelligentes Parcel Pending de Quadient dans ses terminaux les plus fréquentés. Ces systèmes intelligents et automatisés procurent aux clients de Purolator un service pratique et sécurisé de récupération de leurs colis, à toute heure du jour et de la nuit.

Ces nouveaux dispositifs font partie des investissements actuels de Purolator pour améliorer l'expérience de ses clients tout en faisant face à l'augmentation du volume de colis e-commerce. Les consignes colis intelligentes s'imposent comme une solution logistique qui réduit les délais de distribution, améliore l'expérience de livraison et le suivis des colis. Les systèmes intelligents Parcel Pending de Quadient ont aidé Purolator à traverser la période très active des fêtes de fin d'année 2021, au cours de laquelle plus de 12 000 colis ont pu être protégés des intempéries et du vol. Il fallait environ 15 secondes aux clients pour récupérer leurs colis.

« Nous sommes toujours à l'écoute de nos clients et nous investissons continuellement dans notre réseau afin d'offrir aux Canadiens des moyens plus sûrs et plus pratiques pour expédier et recevoir leurs colis », a expliqué Laurie Weston, Directrice Principale Retail de Purolator. « Les consignes colis Parcel Pending de Quadient nous aident à répondre aux besoins des consommateurs, émergeant des nouvelles habitudes d'achat en ligne ».

Les clients peuvent récupérer leur colis dans un des casiers à l’aide d’un code PIN ou d’un code-barres à usage unique, reçus par e-mail, SMS ou via l’application mobile. L’outil de traçabilité Parcel Pending est interfacé au système opérationnel de Purolator, ce qui permet aux clients de recevoir des communications sur le statut de livraison de leurs colis.

« Nous sommes honorés et enthousiastes à l'idée de travailler avec Purolator pour offrir une expérience exceptionnelle de livraison de colis à leurs clients », a déclaré Daniel Malouf, Directeur Solutions Consignes Colis Automatiques de Quadient. « Nos efforts en innovation nous permettent d'offrir à Purolator la technologie la plus avancée en matière de consignes colis intelligentes, modulaire, sans contact et sécurisée, afin d'améliorer l'expérience client et d'accroître l'efficacité des livraisons ».

Quadient compte plus de 15 100 consignes colis installées dans le monde, auprès des transporteurs, enseignes de distribution, universités, immeubles résidentiels et de bureaux.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

