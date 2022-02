AS-i Tallink Grupp 2021 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud IV kvartali vahearuanne

English Estonian

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2021. aasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) kokku 1 122 892 reisijat, mida on 660 tuhande reisija võrra rohkem kui eelmise aasta neljandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes eelmise aastaga võrreldes 24% võrra. Kontserni auditeerimata müügitulu suurenes 110,1% ehk 87,3 miljoni euro võrra 166,6 miljoni euroni. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 25,1 miljonit eurot (2020. aasta IV kvartalis 1,2 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 3,3 miljonit eurot (2020. aasta IV kvartali puhaskahjum oli 26,9 miljonit eurot). Teise poolaasta puhaskasum ulatus 2,2 miljoni euroni (2020. aasta teise poolaasta puhaskahjum oli 50,7 miljonit eurot).

COVID-19 tingitud olukord avaldas jätkuvalt ulatuslikku mõju kontserni tegevustele ja tulemustele IV kvartalis. Kvartali alguses, eriti oktoobris ja novembris, oli nõudlus reisimise järgi leevenenud piirangute tõttu tugev, mis võimaldas äritaastumist ja avaldas positiivset mõju tulemustele. Uue COVID-19 tüve tekkega oli nõudlus reisimise järgi negatiivselt mõjutatud ning kvartali lõpuks kehtestati kontserni koduturgudel Soomes ja Rootsis täiendavad reisipiirangud. Tulemusi mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

kvartali jooksul opereerisid 2 shuttle-laeva, 3 kaubalaeva, 6 kruiisilaeva ja 3 hotelli;

Silja Europa ja Romantika lühiajaline prahtimine;

ülemaailmse kütusehinna märkimisväärne tõus;

kulude kokkuhoid varasemalt rakendatud meetmetest.

Reisimise hõlbustamiseks ja COVID-19 kriisi lahendamisele kaasaaitamiseks pakkus kontsern alates juunist reisijatele võimalust teha COVID-19 antigeeni teste ja saada vaktsineeritud Tallinn-Helsingi shuttle-laevade pardal.

Esimese poolaasta tulemused olid tugevalt mõjutatud laevade piiratud opereerimisest ning madalast reisinõudlusest, mis olid tingitud ulatuslikest reisipiirangutest kontserni koduturgudel. Vaatamata jätkuvale negatiivsele mõjule tingitud COVID-19-st, toetusmeetmete ja valitsusepoolse abi väiksemale mõjule ning kallinenud kütusehindadele, suutis kontsern opereerida teisel poolaastal kasumlikult alates COVID-19 pandeemia algusest. Lisaks panustas tulemustesse ka Tallinn-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi liinide taasavamine teisel poolaastal. Tulemit toetas osaline reisipiirangute leevendamine, kulude kokkuhoid varasemalt rakendatud meetmetest ja laevade lühiajaline prahtimine.

Tegevused kvartali jooksul

Arvestades ebakindlust kriisi kestuse ja kriisijärgse taastumise osas ning vaktsineerimiste arenguid, on ettevõtluskeskkond endiselt keeruline. Praeguses olukorras keskendub kontsern jätkuvalt kulude ja rahavoogude juhtimisele ning oma põhitegevuse jätkusuutlikkuse tagamisele.

Kruiisilaev Baltic Queen opereeris neljandas kvartalis Tallinn-Stockholm liinil. Kruiisilaev Victoria I tegi 3 edasi-tagasi reisi Tallinn-Helsingi liinil asendades kruiisilaeva Silja Europa. Kruiisilaevad Silja Europa ja Romantika olid lühiajaliselt välja prahitud oktoobri keskpaigast novembri keskpaigani.

Riia-Stockholmi liini opereerimine oli kvartali jooksul peatatud.

Tallink City Hotel, Tallink Spa & Conference Hotel ja Tallink Express Hotel opereerisid kõik neljandas kvartalis. Tallink Hotel Riga oli alates 2020. aasta oktoobrist kuni 2021. aasta lõpuni suletud.

Eesti-Soome liinide shuttle-laevad Megastar ja Star, kaubalaev Sea Wind, Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaevad Regal Star ja Sailor ning neli Soome-Rootsi liinide kruiisilaeva jätkasid opereerimist tavapäraselt läbivalt terves kvartalis.

Müügitulu ja segmendid

2021. aasta neljandas kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 87,3 miljoni euro võrra 166,6 miljoni euroni. 2020. aasta neljandas kvartalis oli kogu müügitulu 79,3 miljonit eurot ja 2019. aastal 226,4 miljonit eurot.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 71,4 miljoni euro võrra 139,2 miljoni euroni. Reisijateveole ja kõikide liinide segmendi tulemile avaldas märkimisväärset mõju jätkuv COVID-19 viirusest tulenev olukord ning kehtestatud reisipiirangud.

Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 70,9% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht suurenes 19,6% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 18,1 miljoni euro või 48,3% võrra ja oli 55,5 miljonit eurot. Segmendi tulem suurenes 7,4 miljoni euro võrra 6,6 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab sisuliselt kahe shuttle-laeva, ühe kruiisilaeva ning ühe kaubalaeva opereerimist.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 283,1% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes 34,4% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 42,4 miljoni euro võrra ning oli 64,2 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 20,2 miljoni euro võrra 2,9 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab Turu-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi liini opereerimist.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel suurenes veetud reisijate arv 104 tuhande võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes 40,8% võrra. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 12,0 miljoni euro võrra 19,4 miljoni euroni ning segmendi tulem paranes 3,7 miljoni euro võrra -1,1 miljoni euroni. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimine, lisaks kruiisilaeva Victoria I seisukulud.

Läti-Rootsi liini opereerimine neljandas kvartalis oli peatatud. Segmendi tulem oli -3,6 miljonit eurot, mis kajastab kruiisilaevade Isabelle ja Romantika seisukulusid peale prahtimisperioodi lõppu.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 16,4 miljoni euro võrra ja oli 27,9 miljonit eurot. Kasvu tingisid peamiselt prahtimisega seotud tulu, vähemal määral majutustulu ning erinevad jaemüügitegevused.

Kasum

Kontserni neljanda kvartali brutokasum suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 38,4 miljoni euro võrra ja oli 20,0 miljonit eurot. EBITDA suurenes 23,9 miljoni euro võrra ja moodustas 25,1 miljonit eurot.

Neljandas kvartalis moodustasid erinevad kontserni koduturgudelt saadud toetused netosummas kokku 1,4 miljonit eurot (14,7 miljonit eurot 2020. aasta neljandas kvartalis). Kvartali jooksul kehtis Eestis soodustus laevade veeteetasu maksmisel, mille mõju oli 0,6 miljonit eurot (1,1 miljonit eurot 2020. aasta neljandas kvartalis).

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,1 miljoni euro võrra ja oli 24,2 miljonit eurot.

Tulenevalt intressikandvate võlakohustuste suurenemisest, suurenesid netofinantskulud eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes 0,9 miljoni euro võrra.

Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2021. aasta neljandas kvartalis 3,3 miljonit eurot ehk 0,004 eurot aktsia kohta. 2020. aasta samal perioodil oli puhaskahjum 26,9 miljonit eurot ehk 0,040 eurot aktsia kohta ning 2019. aasta neljandas kvartalis oli puhaskasum 5,5 miljonit eurot ehk 0,008 eurot aktsia kohta.

2021. majandusaasta 12 kuu tulemused

2021. majandusaastal (1. jaanuar – 31. detsember) vedas kontsern kokku 2 961 975 reisijat, mida on 21% võrra vähem kui 2020. majandusaastal. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes 2,6% võrreldes eelmise majandusaastaga.

Kontserni auditeerimata müügitulu oli 476,9 miljonit eurot (2020: 442,9 miljonit eurot). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 58,3 miljonit eurot (2020: 8,0 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 56,6 miljonit eurot või 0,08 eurot aktsia kohta (2020: 108,3 miljonit eurot või 0,16 eurot aktsia kohta).

2021. majandusaasta finantstulemust mõjutasid laevade ja hotellide tegevuse peatamine COVID-19 olukorra ning reisipiirangute tõttu kui ka globaalsete kütusehindade tõus.

Esimese poolaasta tulemused olid tugevalt mõjutatud madalhooajast ning madalast reisinõudlusest, mis tulenes ulatuslikest reisipiirangutest ning reisimist mittesoosivast kommunikatsioonist. Vaatamata pandeemia jätkuvale mõjule, panustasid Tallinn-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi liinide taasavamine aasta teises pooles ning tulu laevade prahtimisest tulemustesse ning kontsern teenis teisel poolaastal puhaskasumit.

Investeeringud

2021. aasta neljandas kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 9,2 miljonit eurot.

Tulenevalt muutunud majanduslikust olukorrast ning laevade operatsioonide peatamisest olid laevadega seotud investeeringud viidud miinimumini ning teostati vältimatuid hooldus- ja remonditöid.

Lisaks tehti investeeringuid veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning teiste administratiivsüsteemide arendamisse. Samuti seoses Burger King restoranide avamisega.

Dividendid

Tulenevalt halvenenud tegevuskeskkonnast ning kontserni pikaajalisi huve silmas pidades tegi aktsionäride üldkoosolek otsuse 2020. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

Finantsseisund

COVID-19 olukorra põhjustatud likviidsusprobleemide leevendamiseks lubati kontserni ettevõtetel 2020. ja 2021. aasta maksude tasumist ajatada. Kvartali lõpu seisuga ulatusid ajatatud maksukohustused 1,8 miljoni euroni, mis tasutakse vastavalt kokkulepitud tähtaegadele järgnevate aastate jooksul.

Teise kvartali lõpuks leppis kontsern laenuandjatega kokku laenude eritingimuste muutmise ja nende ajutise tühistamise pikendamise ja olemasolevate laenulepingute põhiosamaksete edasilükkamise. Alates 2021. aasta teisest kvartalist kuni 2022. aasta esimese kvartali lõpuni planeeritud graafikujärgsed laenude põhiosa tagasimaksed, kokku summas 82,1 miljonit eurot liidetakse iga vastava laenu viimasele maksele. Edasi lükatud maksete summa 2021. majandusaastal on 67,4 miljonit eurot.

Kontserni netovõlg vähenes neljandas kvartalis 24,9 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli kokku 652,4 miljonit eurot.

Seisuga 31. detsember 2021 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 127,6 miljonit eurot (31. detsembril 2020 27,8 miljonit eurot) ja kasutamata arvelduskrediiti 134,8 miljonit eurot (31. detsembril 2020 119,3 miljonit eurot). Neljanda kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 262,4 miljonit eurot (31. detsembril 2020 147,1 miljonit eurot). Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 91,7 miljoni euroni (31. detsembril 2020 73,5 miljonit eurot).

Majanduskeskkond

Kontsern peab oma koduturgudeks Soomet, Rootsit, Eestit ja Lätit. Kontsern on kõige tundlikum Soome majandusolude arengute suhtes. Kontserni mõjutavad olulisel määral ka arengud Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas. 2021. aasta neljandas kvartalis domineeris majanduskeskkonda COVID-19 pandeemia ning piirangud rahvusvahelisele reisimisele, kuigi võrreldes varasemate perioodidega vähemal määral.

Vaatamata mõningasele langusele kvartali jooksul, püsis Soome, Rootsi ja Eesti tarbijate kindlustunne kõrge. Üldist nõudlust reisijateveo osas mõjutasid COVID-19 tingitud tegurid jätkuvalt negatiivselt, eriti kvartali lõpus Soome ja Rootsi turgudel.

Neljandas kvartalis püsis kaubaveoäri stabiilsena, mida toetas ettevõtete jätkuvalt tugev kindlustunne kõikidel koduturgudel. Siiski osutas kaubaveoturul valitsev tihe hinnakonkurents rohkelt väljakutseid.

2021. aasta neljandas kvartalis suurenes eurodes mõõdetud ja kontserni tarbimismahtudega kaalutud kütuse hind aastatagusega võrreldes keskmiselt 138%. Sama perioodiga võrreldes tõusis kontserni kütusekulu 132%, mis oli tingitud peamiselt kütuse hindade tõusust.

Vaktsineerituse kõrge tase Soomes ja Rootsis suurendas tarbijate kindlustunnet reisimise vastu, mis avaldus ka neljanda kvartali esimestel kuudel. Arengud seoses uue COVID-19 tüvega mõjutasid detsembri nõudlust negatiivselt. Kvartali lõpus kasvas nakatumisemäär kiiresti kõigil koduturgudel ning Soomes ja Rootsis kehtestati täiendavad piirangud, mis omakorda vähendas nõudlust reisimise järgi. Vaktsineerimiskiirus Lätis ja eriti Eestis jäi kesiseks ning elanikkonna keskmisest madalam vakstineerituse tase aitas kaasa teiste koduturgudega võrreldes kõrgemale nakatumiste ja haiglaravile sattumiste arvule elanike kohta.

Lähitulevikus on peamised riskid seotud eelkõige COVID-19 olukorra globaalsete ja piirkondlike arengutega, sellega seotult vaktsineerimise edenemine, reisimise ja muu majandusliku tegevuse piirangutega, majandusliku kahju ning negatiivse mõju ulatusega kohalikule ja rahvusvahelisele kaubandusele.

Sündmused IV kvartalis

Silja Europa ja Romantika lühiajalised prahilepingud

Kruiisilaevad Silja Europa ja Romantika olid välja prahitud oktoobri keskpaigast kuni novembri keskpaigani Šotimaale, Glasgows toimunud COP26 üritusele majutuslaevadeks.

Burger King restoranide avamine

Detsembris 2021 avati kolm uut Burger King restorani Leedus. Aasta lõpuks opereeris kontsern 14 Burger King restorani Baltikumis.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade

Burger King restoranide avamine

Jaanuaris 2022 avati üks uus Burger King restoran Lätis. Kontsern jätkab ettevalmistustega uute Burger Kingi restoranide avamiseks 2022. aastal.

Reisipiirangute leevenemine kontserni koduturgudel

Alates 2022. aasta veebruarist leevendati reisipiiranguid kontserni koduturgudel Soomes ja Rootsis, mis aitas kaasa uute broneeringute arvu kasvule.

Kompromiss AS-iga Tallinna Sadam kohtuvaidluse lõpetamiseks

AS Tallink Grupp ja AS Tallinna Sadam sõlmisid 11. veebruaril 2022 kompromissi, mille kohtulikul kinnitamisel lõpetatakse pooltevaheline Vanasadamas reisilaevadele pakutavate sadamateenuste tasusid puudutav kohtuvaidlus, AS Tallink Grupp loobub kõikidest kohtuvaidluses esitatud nõuetest AS-i Tallinna Sadama vastu ning AS Tallinna Sadam muudab tulevikus Vanasadamat külastavatele regulaarliine sõitvatele reisilaevadele kohaldatavaid sadamatasusid.

Uue LNG kiirlaeva MyStar valmimine

Rauma laevatehases valmiva uue LNG kiirlaeva MyStar oodatav tarne on 2022. aasta kevadel. MyStar hakkab sõitma Tallinn-Helsingi liinil, oodatavalt alates 2022. aasta juunikuust.

Tulud

Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini). Käesoleval aastal, sõltuvalt riikide vahelise reisimise olukorrast ja erinevate koduturu riikide vaktsineerimiskiirusest, pikenes see periood sügiseni.

COVID-19 pandeemia jätkumise tõttu on tulude teenimise väljavaade ebakindel ning sõltub endiselt suuresti välistest teguritest nagu vaktsineerimise edenemine ja olukord uute COVID-19 tüvedega, riikide otsused reisipiirangute leevendamise või kehtestamise osas ja reisiliikluse lubamise kohta, reisijate reisivalmidus kui ka turu taastumiseks kuluv aeg. Kontserni juhatus on veendunud, et reisiliiklus Eesti ja Soome vahel taastub kiiremini 2022. aasta teisest kvartalist, kui eelduslikult on suurem immuunsus saavutatud enamikul rahvastikust kontserni koduturgudel ning haiglate koormus on langustrendis.

Uurimis- ja arendusprojektid

Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.

Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijateala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO-2 jalajälje vähendamise lahendustele.

Riskid

Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele:

COVID-19-st põhjustatud olukord ja arengud;

õnnetused, katastroofid;

makromajanduslikud ja tööturu sündmused;

õigusaktide muudatused;

suhted ametiühingutega;

kütusehindade ja intressimäärade tõus;

turu- ja kliendikäitumine.

Põhinäitajad

Perioodi kohta IV KV 2021 IV KV 2020 Muutus % Müügitulu (miljonites eurodes) 166.6 79.3 110.1% Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) 20.0 -18.4 209.1% EBITDA¹ (miljonites eurodes) 25.1 1.2 2019.3% EBIT¹ (miljonites eurodes) 0.9 -24.2 103.6% Aruandeperioodi puhaskahjum (miljonites eurodes) -3.3 -26.9 87.6% Amortisatsioon (miljonites eurodes) 24.2 25.4 -4.5% Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) 9.2 4.8 91.0% Aktsiate kaalutud keskmine arv 743,569,064 669,882,040 11.0% Kasum/kahjum aktsia kohta¹ -0.004 -0.040 88.8% Reisijate arv 1,122,892 462,859 142.6% Kaubaveoühikute arv 101,486 81,861 24.0% Keskmine töötajate arv 4,743 4,707 0.8% Perioodi lõpu seisuga 31.12.2021 30.09.2021 Muutus % Varad kokku (miljonites eurodes) 1,585.9 1,616.7 -1.9% Kohustused kokku (miljonites eurodes) 893.4 920.8 -3.0% Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) 779.9 802.8 -2.8% Netovõlg¹ (miljonites eurodes) 652.4 659.7 -1.1% Netovõla ja EBITDA suhe¹ 11.2 19.2 -41.7% Omakapital kokku (miljonites eurodes) 692.5 695.9 -0.5% Omakapitali määr¹ (%) 44% 43% Lihtaktsiate arv 743,569,064 743,569,064 0.0% Omakapital aktsia kohta¹ 0.93 0.94 -0.5% Suhtarvud¹ IV KV 2021 IV KV 2020 Brutokasumi/-kahjumi marginaal (%) 12.0% -23.2% EBITDA marginaal (%) 15.1% 1.5% EBIT marginaal (%) 0.5% -30.5% Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) -2.0% -33.9% ROA (%) -2.4% -6.1% ROE (%) -8.2% -14.1% ROCE (%) -2.8% -7.2%

1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.

2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum

EBIT: kasum äritegevusest

Aktsiakasum: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv

Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv

Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu

Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused

ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara

ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital

ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum/(koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))

Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid

Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes IV KV 2021 IV KV 2020 12K

2021 12K

2020 Müügitulu (lisa 3) 166,618 79,295 476,937 442,934 Müüdud kaupade ja teenuste kulud -146,593 -97,658 -455,282 -486,388 Brutokahjum/- kasum 20,025 -18,363 21,655 -43,454 Müügi- ja turunduskulud -9,008 -7,289 -29,262 -37,817 Üldhalduskulud -13,460 -13,301 -45,732 -48,391 Muud äritulud 3,334 14,974 16,336 37,339 Muud ärikulud -11 -205 -28 -298 Kahjum/ kasum äritegevusest 880 -24,184 -37,031 -92,621 Finantstulud (lisa 4) -37 0 34 1 Finantskulud (lisa 4) -5,867 -4,983 -21,921 -17,843 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum -80 -158 -80 -158 Kahjum/ kasum enne tulumaksu -5,104 -29,325 -58,998 -110,621 Tulumaks 1,766 2,474 2,422 2,313 Aruandeperioodi puhaskahjum/ -kasum -3,338 -26,851 -56,576 -108,308 Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskahjum/ -kasum -3,338 -26,851 -56,576 -108,308 Muu koondkasum Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed -13 -320 123 -193 Perioodi muu koondkasum kokku -13 -320 123 -193 Perioodi koondkahjum/ -kasum kokku -3,351 -27,171 -56,453 -108,501 Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkahjum/ -kasum kokku -3,351 -27,171 -56,453 -108,501 Kahjum aktsia kohta (eurodes, lisa 5) -0.004 -0.040 -0.081 -0.162

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes 31.12.2021 31.12.2020 VARAD Raha ja raha ekvivalendid 127,556 27,834 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 29,298 25,463 Ettemaksed 11,924 7,216 Varud 34,631 28,707 Käibevara 203,409 89,220 Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 165 245 Muud finantsvarad ja ettemaksed 555 2,233 Edasilükkunud tulumaksu vara 21,840 20,270 Kinnisvarainvesteeringud 300 300 Materiaalne põhivara (lisa 6) 1,323,353 1,363,485 Immateriaalne vara (lisa 7) 36,293 40,448 Põhivara 1,382,506 1,426,981 VARAD KOKKU 1,585,915 1,516,201 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad võlakohustused (lisa 8) 244,436 111,601 Võlad tarnijatele ja muud võlad 91,687 73,477 Võlad omanikele 6 6 Tulumaksukohustus 47 10 Ettemakstud tulud 21,734 23,253 Lühiajalised kohustused 357,910 208,347 Intressikandvad võlakohustused (lisa 8) 535,489 593,518 Pikaajalised kohustused 535,489 593,518 Kohustused kokku 893,399 801,865 Aktsiakapital (lisa 9) 349,477 314,844 Ülekurss 663 663 Reservid 67,930 69,854 Jaotamata kasum 274,446 328,975 Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital 692,516 714,336 Omakapital kokku 692,516 714,336 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1,585,915 1,516,201

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes IV KV 2021 IV KV 2020 12K

2021 12K

2020 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST Aruandeperioodi puhaskahjum -3,338 -26,851 -56,576 -108,308 Korrigeerimised 29,973 29,188 116,083 117,305 Muutused: Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes 6,446 2,950 -6,925 10,822 Varudes 560 3,799 -6,513 8,548 Äritegevusega seotud kohustustes -6,045 -21,343 13,447 -35,307 Muutused varades ja kohustustes 961 -14,594 9 -15,937 Äritegevusest teenitud raha 27,596 -12,257 59,516 -6,940 Saadud/makstud tulumaks -20 -21 -137 -107 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 27,576 -12,278 59,379 -7,047 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7) -9,191 -17,163 -20,192 -100,024 Laekumised materiaalse põhivara müügist 26 37 816 115 Saadud intressid 1 0 3 1 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -9,164 -17,126 -19,373 -99,908 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST Saadud laenud (lisa 8) 0 70,000 90,000 125,000 Laenude tagasimaksed (lisa 8) 0 0 -14,667 -14,667 Arvelduskrediidi muutus (lisa 8) -25,482 -34,937 -15,556 15,736 Rendimaksete tasumine (lisa 8) -4,159 -3,704 -14,903 -12,565 Makstud intressid -4,328 -4,122 -19,296 -16,290 Laenudega seotud tehingukulude tasumine 0 -670 -495 -1,302 Aktsiakapitali suurendamine (lisa 9) 0 0 34,633 0 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -33,969 26,567 59,716 95,912 RAHAVOOD KOKKU -15,557 -2,837 99,722 -11,043 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 143,113 30,671 27,834 38,877 Raha ja raha ekvivalentide muutus -15,557 -2,837 99,722 -11,043 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 127,556 27,834 127,556 27,834

