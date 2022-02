Nopeampi laajakaistayhteys SATOkoteihin - SATOn ja Telian yhteistyö tiivistyy

English Finnish

SATO Oyj

Lehdistötiedote 22.2.2022 klo 11.00



Laajakaistayhteydet nopeutuvat SATOn vuokrakodeissa* kevään 2022 aikana ja vuokraan sisältyvän laajakaistayhteyden nopeus nousee 50 megaan. Osaan SATOn vuokrakodeista on saatavissa maksutta jopa 100 megan taloyhtiölaajakaista.

Suomen yksi suurimmista vuokranantajista SATO ja Telia ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2005 asti ja yritykset tarjoavat yhdessä asukkaiden arkea sujuvoittavia palveluita. SATOn noin 24 000 vuokra-asunnossa, jotka sijaitsevat Telian valokuituverkkoon kytketyissä kiinteistöissä, on tällä hetkellä käytössä asukkaille veloitukseton Telian 10/10 megan laajakaistayhteys sekä kaapeli-tv-palvelu. Kevään aikana laajakaistayhteydet nopeutuvat näissä SATOkodeissa.



”Tarjoamme asukkaillemme helppoa ja vaivatonta vuokra-asumista kaupungissa. Haluamme, että asukkaamme viihtyvät SATOkodeissa: nopea ja toimintavarma laajakaistayhteys mahdollistaa kotona sujuvan työskentelyn tai opiskelun sekä viihdesisällöistä nauttimisen. Nopean laajakaistayhteyden merkitys monille asukkaillemme on erityisesti korostunut koronapandemian aikana, kun kotona on vietetty enemmän aikaa. Tuomme asukkaillemme nopeamman ja maksuttoman laajakaistayhteyden yhdessä Telian kanssa”, kertoo SATOn kaupallinen johtaja Janne Ojalehto.



”Moderni ja nopea nettiyhteys on monelle tärkeä asunnon valintakriteeri. Olen iloinen, että pystymme SATOn ja Telian pitkäaikaisen yhteistyön seuraavana askeleena tarjoamaan SATOkotien asukkaille entistä parempia laajakaistapalveluita, ja sen myötä entistä parempaa asumisviihtyvyyttä. Uskon, että monipuoliset netti- ja viihdepalvelumme tekevät SATOkodeista houkuttelevan asumisvaihtoehdon monenlaisille asukasryhmille,” kertoo laajakaistaliiketoiminnan johtaja Petteri Hernelahti Telialta.



Laajakaistayhteyden perusnopeuden muutokset tehdään kohde kerrallaan ja ensimmäisiin koteihin nopeampi laajakaista asennetaan jo alkuvuodesta. Kaikissa Telian valokuituverkkoon kytketyissä SATOn vuokrakodeissa on käytössä 31.5. mennessä asukkaille veloitukseton 50 megan laajakaistayhteys. SATOn ja Telian yhteistyö mahdollistaa SATOn asiakkaille edulliset hinnat lisänopeuksille ja -palveluille. Osaan vuokrakodeista on saatavissa jopa 1 000 M taloyhtiölaajakaista.



Seuraaviin SATOn vuokrakoteihin asennetaan kevään 2022 aikana asukkaille vuokraan sisältyvä 100 megan laajakaistayhteys: Atlantinkatu 12, Jätkäsaari Helsinki; Juhani Ahon tie 12-14, Eira Helsinki sekä Tahkonkuja 1 E, Kupittaa Turku.



SATOn asukkaat saavat ohjeet nopeamman laajakaistayhteyden käyttöönotosta, kun se on saatavilla omassa kotitalossa.



*SATOn yli 50-prosenttisesti omistamissa yli 24 000 vuokrakodissa, jotka sijaitsevat Telian valokuituverkkoon kytketyissä kiinteistöissä



Lisätietoja medialle:



SATO Oyj, kaupallinen johtaja Janne Ojalehto, p. 050 5004310, janne.ojalehto@sato.fi

Telian viestintä, p. 02040 54000, communications-fi@telia.fi

Telia, laajakaistaliiketoiminnan johtaja Petteri Hernelahti, p. 040 3026 666 petteri.hernelahti@teliacompany.com





SATO Oyj



SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä lähes 27 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 298,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 304,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 259,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa.

Telia

Telia on viime vuosina kasvanut perinteisestä teleoperaattorista nykyaikaiseksi teknologia- ja mediayhtiöksi, joka tarjoaa laajan kirjon tietoliikenne-, it- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkailleen. Telialla on Suomessa 4100 työntekijää ja yli neljä miljoonaa liittymäasiakasta. Tietoliikenneverkkoja Telia rakentaa Suomeen joka vuosi noin 200 miljoonalla eurolla.

Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2021 oli 8,7 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut olemaan päästötön ja jätteetön koko arvoketjussaan tavarantoimittajista asiakkaisiin vuoteen 2030 mennessä. Katso, millainen yhtiö Telia on tänään Suomessa ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa @teliafinland.