AgriRÉCUP renforce son équipe au Québec afin d’y accélérer le recyclage des plastiques agricoles

ST. BRUNO, Québec, 22 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin d’accélérer le déploiement au Québec de programmes de récupération et de recyclage des emballages et des contenants de plastique utilisés en agriculture, dont les enrobages de balles de foin, AgriRÉCUP a récemment recruté Francis Gauthier, un spécialiste du développement durable et de la gestion des matières résiduelles qui compte plus de 20 années d’expérience dans les secteurs publics et privés.



Le rôle premier de M. Gauthier, qui est basé à Victoriaville, est de mettre sur pied et de gérer des programmes qui visent à aider le secteur agricole à réduire à zéro ses déchets plastiques. Il est principalement responsable des régions du centre et de l’est du Québec. Afin d’assurer le succès de ces programmes, M. Gauthier établira d’étroites collaborations avec les différents acteurs de chaque milieu, y compris les administrations régionales et municipales, les regroupements de producteurs et les fermiers eux-mêmes. Il participera aussi à la gestion d’autres programmes de récupération d’AgriRÉCUP, comme ceux visant les sacs de semences, de fertilisants et de pesticides.

Avant de rejoindre AgriRÉCUP, M. Gauthier, qui est par ailleurs comptable professionnel agréé (CPA), était directeur de projets chez Gesterra, l’entreprise de gestion des matières résiduelles de la MRC d’Arthabaska issue d’un partenariat entre l’administration régionale et Gaudreau Environnement. À l’emploi de Gesterra, M. Gauthier a notamment conçu le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC et orchestré la mise en place sur le territoire d’une récupération des plastiques agricoles similaire à celles d’AgriRÉCUP aujourd’hui.

« Le Québec est un chef de file en matière de recyclage dans le secteur agricole. AgriRÉCUP est fière de travailler avec les parties prenantes de chaque région afin de développer des programmes pour recycler davantage de matières résiduelles issues de l’agriculture et ainsi soutenir les objectifs du projet de règlement provincial sur la responsabilité élargie des producteurs de produits agricoles, déclare Barry Friesen, directeur général d’AgriRÉCUP. En se joignant à l’équipe, Francis nous permet de remplir encore plus efficacement notre mission dans la province. »

M. Gauthier, dont le titre est coordonnateur principal, se rapporte à la directrice d’AgriRÉCUP pour l’Est du Canada, Christine Lajeunesse. « En plus de posséder une forte connaissance de la gestion des matières résiduelles et du secteur agricole, Francis est très à l’aise avec les mondes municipal et régional avec lesquels tous nos projets s’élaborent, précise madame Lajeunesse. Étant comptable professionnel agréé, il est également bien équipé pour calculer et démontrer l’impact monétaire des projets en plus de leurs impacts environnementaux de même que pour leur donner de solides bases financières. »

« L’élargissement de la collecte et du recyclage des plastiques agricoles au Québec soutenu par le Gouvernement du Québec et mis en œuvre par AgriRÉCUP témoigne d’une vision d’envergure à laquelle je serai particulièrement fier de contribuer, affirme Francis Gauthier. Depuis que je travaille avec le milieu agricole, j’ai constaté à quel point les producteurs ont des valeurs de préservation de l’environnement bien ancrées et sont réceptifs à des solutions qui font une réelle différence. J’ai très hâte de m’asseoir avec eux et toutes les autres parties prenantes pour que nous puissions travailler ensemble à générer des résultats concrets. »

On peut joindre Francis Gauthier au 514-473-2145 ou à gauthierf@agrirecup.ca

Au sujet d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est une organisation nationale sans but lucratif financée par l’industrie. Elle offre au secteur agricole partout au Canada des programmes de gestion de produits et d’emballages arrivés en fin de vie. AgriRÉCUP travaille en collaboration avec plus de 75 membres de différents secteurs (pesticides, fertilisants, semences, plastiques agricoles et médicaments pour la santé animale), ainsi qu’avec des agences partenaires et des gouvernements. Ensemble, il s’agit de s’assurer que les agriculteurs canadiens peuvent contribuer activement à un environnement sain et à un avenir durable.

AgriRÉCUP possède plus de dix ans d’expérience dans l’identification de marchés de plastiques agricoles en Amérique du Nord et dans l’aide à leur développement. Elle y parvient grâce à la conception et à la gestion continue de programmes de recyclage axés sur les besoins des agriculteurs. AgriRÉCUP compte des employés à Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan), à Etobicoke (Ontario) et à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec). Pour en savoir plus sur AgriRÉCUP, visitez agrirecup.ca

Christine Lajeunesse, Directrice régionale, est du Canada, 450-804-4460, lajeunessec@agrirecup.ca

