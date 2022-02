RAPPEL/Avis aux médias : Le secrétaire parlementaire Andy Fillmore annoncera le financement d’infrastructures de recherche dans des universités et collèges canadiens

English French

Fondation canadienne pour l'innovation



Au nom de l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, le secrétaire parlementaire Andy Fillmore annoncera un important financement de la science et de la recherche au Canada, par l’intermédiaire du Fonds des leaders John-R.-Evans (FLJE) et du Fonds collège-industrie pour l’innovation (FCII). Le gouvernement du Canada reconnaît ainsi le rôle essentiel que joue la communauté universitaire et collégiale canadienne dans le fait de stimuler l’innovation, enrichir la société canadienne, contribuer à la croissance de l’économie et accompagner la prochaine génération qui montrera le chemin au moyen de son expertise.

M. Fillmore participera également à une causerie avec Roseann O’Reilly Runte, présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l’innovation, ainsi qu’avec Kerry Black, de l’Université de Calgary, et Valério Izquierdo, au Cégep de Saint-Hyacinthe.

Date : 22 février 2022 Heure : 13 h (Heure Normale de l’Est) Lieu : En ligne (cliquez ici)

