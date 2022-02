Bombardier nomme Christophe Degoumois conseiller de la haute-direction

English French

MONTRÉAL, 22 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est heureuse d’annoncer la nomination de Christophe Degoumois, ancien vice-président du service Ventes, au poste de conseiller de la haute-direction pour aider les hauts-dirigeants de l’entreprise dans des projets stratégiques.



M. Degoumois, jusqu’à tout récemment vice-président, Ventes internationales de Bombardier, compte plus de 17 années d’expérience au sein de l’entreprise, et il a grandement contribué à y insuffler une culture centrée sur le client.

« Le secteur de l’aviation d’affaires continue de connaître de bons résultats et de susciter un intérêt dans le monde entier, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Christophe apportera son inestimable vision stratégique à notre équipe de haute-direction alors que Bombardier met en œuvre son plan visant à atteindre ses objectifs de croissance pour 2025 dans ce nouveau chapitre où l’entreprise est axée sur la conception et la livraison des meilleurs avions d’affaires au monde ainsi que sur la prestation de services connexes. »

Le portefeuille de biréacteurs d’affaires à l’avant-garde de l’industrie Challenger et Global de Bombardier place l’entreprise en bonne position pour satisfaire l’intérêt croissant pour l’aviation d’affaires. Les avions Bombardier sont recherchés à l’échelle mondiale pour leurs performances, l’expérience inégalée qu’ils offrent en cabine et la douceur de leurs vols.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la fabrication d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, ainsi que de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance de Bombardier sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Challenger et Global sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

