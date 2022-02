Selskabsmeddelelse nr. 2022/02

Sydbank A/S har meddelt, at selskabet har erhvervet aktier, således at selskabet nu ejer 1.154.229 stk. aktier, svarende til 15,23% af aktiekapitalen i Fynske Bank A/S.

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Petter Blondeau, tlf. 6217 6501 eller 6168 0501.





Fynske Bank A/S





