Athenex 宣佈委任財務總監

紐約水牛城, Feb. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc.(NASDAQ: ATNX) 是一家致力於研究、開發及將治療癌症與相關疾病新療法商業化的全球生物製藥公司，今天宣佈 Joe Annoni 先生將加入 Athenex 擔任新的財務總監兼公司行政官，且即時生效。



Annoni 先生是一位成功的金融專業人士，並在私募股權、投資銀行和 Big4 Advisory (四大會計師行) 方面享有多方面的職業生涯，以及擁有 20 多年的企業財務經驗。

Athenex 行政總裁 Johnson Lau表示：「我與董事會一同歡迎 Joe 加入成為新的財務總監。Joe 的任命將為 Athenex 提供在財務方面豐富的領導經驗，幫助我們執行公司的目標。我們期待他為公司未來的成功作出的貢獻。」

財務總監 Annoni 先生表示：「我很榮幸能在如此關鍵的時刻加入 Athenex 的領導團隊，並在我們重聚焦於公司，努力釋放股東價值之時，領導財務部門。我們致力於改善癌症患者的生活，這是整個組織的核心，而我的目標是在我們努力實現目標的同時鞏固公司的財務基礎。」

在加入 Athenex 之前，Annoni 先生曾在一家精品顧問公司 GFW Partners 擔任執行董事。在加入 GFW 之前，Joe 是 NHA Capital 的創辦成員，曾領導私募股權及風險投資活動。在共同創辦 NHA 之前，他是投資銀行公司 Roth Capital 的副總裁，曾領導併購 (M&A) 和資本市場顧問業務。在職業生涯早期，Joe 曾受僱於 PricewaterhouseCoopers (PwC) 為財富 100 強的客戶提供廣泛的顧問服務，包括策略、收購、資產剝離、重組及營運改進。

Joe 從維珍尼亞大學獲得學士學位，擁有 卡尼基美隆大學工商管理碩士，並且是 特許財務分析師 (CFA) 資格持有人。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年，Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及將下一代癌症治療藥物商業化的領導者。Athenex 設有三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台及全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列主要源自以下核心科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑及 (3) 細胞療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療以改善癌症病人的生活。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的聲明、期望及假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常通過諸如「預料」、「相信」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「應會」、「計劃」、「潛在」、「預計」、「初步」、「或許」、「策劃」、「承諾」、「尋求」、「應該」、「將願」、「將會」及類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們是否完成出售我們在鄧寇克製造工廠的權益並與 ImmunityBio 簽訂首選合約製造協議，我們的主要臨床候選藥物（包括 NKT 細胞療法）的開發階段以及涉及藥物開發、臨床試驗、監管的相關風險，監管審查和批准的不確定性；我們調整業務並為鄧寇克製造廠房的產能尋找新用途的能力，一旦投入營運，我們為目前和未來獲得批准的產品擴展製造和商業供應的業務能力，以及一旦獲得批准就能夠將我們的產品商業化；能夠成功證明其候選藥物的安全性和有效性，並及時獲得其候選藥物的批准（如果有的話）的能力；候選藥物的臨床前和臨床結果，可能不支援此類候選藥物的進一步開發；與我們將 Kuur 的業務成功整合到我們現有業務中的能力相關的風險，包括維持與客戶、供應商和員工關係相關的不確定性，以及可能延遲成功整合和我們在營運、文化和管理理念的差異，支援 Kuur 業務的額外成本負擔的能力；與交易對手表現相關的風險，包括我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；我們的經營虧損歷史以及我們籌集額外資金以繼續經營的需要和能力；由於我們無法滿足現有融資協議下的融資條件及根據該協議獲得資金，因此我們簽訂新融資協議的能力存在不確定性；訴訟中固有的風險和不確定性，包括所謂的股東集體訴訟；與 2019 冠狀病毒病疫情相關的風險和不確定性及其對我們的營運、供應鏈、現金流和財務狀況的持續影響；競爭；知識產權風險；我們能否及時、以經濟高效方法成功整合收購和合併的業務以及實現協同效應的能力存在不確定性；與在國際和中國開展業務相關的風險；我們的製造設施的開發、營運延遲、生產放緩或停工或其他中斷的風險，以及我們尋找替代供應來源以滿足我們的義務和要求的能力；以及我們在美國證券交易委員會 (SEC) 文件中不時列出的其他風險因素，其副本可在我們網站的投資者關係部分免費獲得，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec ，或向我們投資者關係部門要求索取。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

Athenex 聯絡人

投資者

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc.

｜電郵： danlang@athenex.com