Uponor Oyj Pörssitiedote 22.2.2022 15.15

Uponor Oyj:n vuosikatsaus 2021 julkaistu

Uponor Oyj:n vuosikatsaus 2021 on julkaistu tänään.

Vuosikatsaus sisältää tietoa osakkeenomistajille, hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Uponor julkaisee vuosikatsauksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Uponorin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Vuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä XHTML- että PDF-muodossa. Molemmat tiedostomuodot löytyvät myös yhtiön verkkosivuilta www.uponorgroup.com > Media > Raportit ja esitykset. Lisäksi Uponor julkaisee erillisen kestävän kehityksen katsauksen viikolla 9, ja sen voi lukea myös samasta paikasta yhtiön verkkosivuilta.

Uponor lyhyesti

Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com

