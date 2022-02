Passez au Niveau suivant! avec Skills/Compétences Canada dans le cadre d’une journée captivante d’exploration virtuelle des carrières

English French

OTTAWA, 22 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC) tient l’événement interactif GRATUIT d’une journée d’exploration virtuelle des carrières Niveau suivant! avec Compétences Canada, qui s’adresse aux élèves, au personnel enseignant, aux parents, aux apprentis et apprenties et aux chercheurs et chercheuses d’emploi intéressés à en apprendre un peu plus sur les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies. L’événement Niveau suivant! avec Compétences Canada se tiendra le 24 février 2022, de 9 h à 16 h HNE sur une plateforme virtuelle.



Au cours de cet événement, Skills/Compétences Canada proposera, en compagnie de ses 13 organisations membres, ses partenaires de l’industrie et du domaine de l’éducation et d’autres intervenants de partout au pays, un environnement stimulant dans lequel les participants pourront se livrer à des activités d’exploration virtuelle des carrières leur permettant de découvrir les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies. Durant l’événement Niveau suivant! avec Compétences Canada, les visiteurs peuvent regarder du contenu vidéo captivant, y compris des activités à faire en classe ou à la maison, une vidéo visant à mettre fin aux préjugés entourant les métiers spécialisés (#EndSkilledTradesStigma) mettant en vedette le Groupe Holmes, et interagir avec plus de 40 experts de l’industrie et partenaires du domaine de l’éducation grâce aux fonctions de clavardage. Ils peuvent également participer à une chasse au trésor virtuelle accompagnée d’un jeu-questionnaire et courir la chance de remporter de superbes prix, y compris un ensemble console de jeu Nintendo Switch Mario Kart et télé, un kit de robotique Lego Code and Control et une trousse de cuisine. Les visiteurs auront aussi l’occasion de rencontrer leur organisation membre de SCC provinciale ou territoriale, de découvrir l’importance des neuf plus une Compétences pour réussir (CPR) et assister à une séance en direct portant sur l’accessibilité aux CPR et l’inclusion en compagnie de Marco Pasqua, intitulée Five Surprisingly Easy Changes to Make Your Workplace More Accessible (Cinq changement étonnamment faciles à apporter pour rendre votre lieu de travail plus accessible).



« Des événements comme Niveau suivant! avec Compétences Canada offrent une plateforme sur laquelle les jeunes Canadiens et Canadiennes peuvent explorer et découvrir les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies par le biais d’activités virtuelles. L’événement permet également d’accroître le niveau de sensibilisation à ces carrières importantes et intéressantes pour les personnes qui composeront notre main-d’œuvre de demain », déclare Shaun Thorson, directeur général de SCC.

Inscrivez-vous à l’événement Niveau suivant! avec Compétences Canada et gardez un œil sur le site Web de SCC pour obtenir des renseignements supplémentaires, y compris le programme de l’événement. Identiquetez Skills/Compétences Canada tout en utilisant le mot-clic #LevelUpWithSkills pour figurer sur notre mur des médias sociaux modéré. La plateforme virtuelle Niveau suivant! avec Compétences Canada pourra être consultée jusqu’au 24 mai.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est un organisme national sans but lucratif qui, de concert avec ses organisations membres représentant tous les territoires et provinces du Canada, fait la promotion des emplois dans les métiers et les technologies auprès des jeunes du pays en collaborant avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements. Grâce aux liens uniques qu’il entretient avec ses partenaires des secteurs privé et public, SCC est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée, tout en aidant les jeunes à découvrir des carrières gratifiantes. SCC offre à des centaines de milliers de jeunes des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des concours de compétences régionaux, provinciaux et territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de Skills/Compétences Canada représentant officiel du pays au sein de WorldSkills International, est situé à Ottawa, en Ontario. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le www.skillscompetencescanada.com.

