Statistiques mensuelles de l’IFIC sur les fonds d’investissement – Janvier 2022

TORONTO, 22 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a annoncé aujourd’hui les ventes nettes et l’actif net des fonds d’investissement pour janvier 2022.



L’actif investi dans des fonds communs de placement s’élevait à 2 021 mille milliards de dollars à la fin du mois de janvier 2022. L’actif a diminué de 55,3 milliards de dollars, ou 2,7 %, comparativement à décembre 2021. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 7,2 milliards de dollars en janvier 2022.

L’actif des FNB a atteint 342,5 milliards de dollars à la fin du mois de janvier 2022. L’actif a diminué de 4,6 milliards de dollars, ou 1,3 %, comparativement à décembre 2021. Les FNB ont affiché des ventes nettes de 5,1 milliards de dollars en janvier 2022.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars) *

Catégorie d’actif Janv. 2022 Déc. 2021 Janv. 2021 Fonds à long terme Équilibrés 3 080 1 549 4 980 Actions 2 921 422 4 218 Obligations 349 (1 381 ) 3 096 Spécialisés 627 160 768 Total des fonds à long terme 6 977 750 13 061 Total des fonds du marché monétaire 178 185 (1 485 ) Total 7 155 935 11 576

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars) *

Catégorie d’actif Janv. 2022 Déc. 2021 Janv. 2021 Fonds à long terme Équilibrés 997,8 1 022,6 874,9 Actions 719,1 745,1 588,5 Obligations 255,8 260,9 245,4 Spécialisés 22,1 21,9 34,8 Total des fonds à long terme 1 994,9 2 050,4 1 743,6 Total des fonds du marché monétaire 26,6 26,4 32,4 Total 2 021,5 2 076,8 1 775,9

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars) *

Catégorie d’actif Janv. 2022 Déc. 2021 Janv. 2021 Fonds à long terme Équilibrés 301 296 495 Actions 4 677 3 326 2 178 Obligations (150 ) 1 208 1 309 Spécialisés 137 520 58 Total des fonds à long terme 4 964 5 350 4 040 Total des fonds du marché monétaire 178 276 (25 ) Total 5 142 5 626 4 014

Actif net des FNB (en milliards de dollars) *

Catégorie d’actif Janv. 2022 Déc. 2021 Janv. 2021 Fonds à long terme Équilibrés 12,1 12,1 7,7 Actions 223,9 225,2 159,5 Obligations 87,2 89,6 80,1 Spécialisés 12,4 13,6 5,2 Total des fonds à long terme 335,7 340,5 252,6 Total des fonds du marché monétaire 6,8 6,6 7,2 Total 342,5 347,1 259,8

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l’IFIC (qui comptent pour environ 91 % de l’actif total du secteur des fonds communs de placement) sont complétées par des données d’Investor Economics en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

L’IFIC s’efforce d’assurer l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de l’information, mais ne peut garantir, déclarer, ni affirmer que l’information communiquée est valable, exacte ou à jour.

* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d’investissement :

Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d’autres fonds communs de placement. Les données sur les FNB ne sont pas ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB qui investissent dans d’autres FNB. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d’actions et d’obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d’autres fonds. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d’investisseurs particuliers canadiens. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d’investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.



À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois. Pour en savoir plus au sujet de l’IFIC, rendez-vous au www.ific.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Pira Kumarasamy

Conseillère principale, Communications et Affaires publiques

pkumarasamy@ific.ca

416 309-2317