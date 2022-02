L’accent mis sur le bien-être des employés permet à Sodexo de remporter le titre de meilleur employeur de l’année à Montréal

MONTRÉAL, 22 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sodexo remporte le titre d’Employeur de l’année à Montréal pour 2022.



Cette désignation spéciale reconnaît les employeurs du Grand Montréal qui sont à la tête de leurs industries respectives en offrant des lieux de travail exceptionnels.

« Ce prix représente beaucoup pour nous; c’est un témoignage de nos nombreuses années à prioriser le bien-être de nos employés », a déclaré Suzanne Bergeron, présidente de Sodexo Canada. « Le bien-être, c’est plus que la santé physique de nos employés; c’est aussi la santé émotionnelle, l’aide communautaire, le développement professionnel et un lieu de travail inclusif. L’ensemble de tous ces éléments définit le bien-être chez Sodexo. »

Au-delà du bien-être, Sodexo soutient le développement continu des employés en subventionnant les frais de scolarité pour des cours dans des institutions externes. De même, Sodexo gère une variété d’initiatives de formation interne, y compris des programmes spécialisés pour les membres de l’équipe à tous les niveaux.

À propos de Sodexo

Sodexo propose une large gamme de solutions personnalisées, conçues pour optimiser les environnements de travail et de vie. Sodexo fournit des services de gestion des aliments et des installations au Canada depuis plus de 40 ans, en mettant l’accent sur l’amélioration de la sécurité, des processus de travail et du bien-être. Sodexo est un leader du marché au Canada et reconnu comme l’un des meilleurs employeurs depuis sept années consécutives. L’entreprise est fière d’avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, une organisation caritative indépendante qui a amassé plus de trois millions de dollars pour lutter contre la faim et fait don de plus d’un million de repas à des jeunes à risque à travers le Canada depuis 2007. Sodexo fait partie des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Suivez nous : ca.sodexo.com

Chiffres clés

10 000 employés

Lauréat du prix 2021 de l’employeur

le plus vert du Canada Lauréat du prix 2021 du meilleur employeur canadien en matière de diversité et d’inclusion

100 million de consommateurs servis chaque jour à un niveau mondial

1 million de consommateurs servis chaque jour au Canada

Contact