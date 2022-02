Transcontinental inc. – Assemblée générale annuelle des actionnaires, diffusion des résultats du 1er trimestre de 2022 et conférence téléphonique

English French

MONTRÉAL, 22 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

Transcontinental inc. tiendra virtuellement son assemblée générale annuelle des actionnaires le mardi 8 mars 2022 à 14 h 30. Pour les personnes qui ne seront pas en mesure de participer à cet événement, un enregistrement de l’assemblée sera accessible à partir du 9 mars 2022 dans la page « Présentations et événements » de la section Investisseurs du site Internet de la Société www.tc.tc

Transcontinental inc. dévoilera ses résultats financiers du premier trimestre de 2022, le mardi 8 mars prochain et tiendra une conférence téléphonique pour la communauté financière à 16 h 15. La conférence sera diffusée simultanément (audio seulement) sur Internet à partir de la page d’accueil de la section Investisseurs du site Internet de la Société www.tc.tc et sera archivée pour une période de 30 jours. L’annonce des résultats financiers se fera par l’entremise d’un communiqué qui sera diffusé sur fil de presse avant la conférence téléphonique et du rapport de gestion qui seront disponibles sur le site Internet de la Société.

Conférence téléphonique pour les résultats du T1-2022 Date : Le mardi 8 mars 2022 Heure : 16 h 15 Numéros de téléphone : 1 438 793-6811 ou 1 888 440-2149 Diffusion audio simultanée : www.tc.tc/investisseurs Écoute ultérieure Date de disponibilité : Du 8 mars (19 h 30) au 22 mars (23 h 59) Numéro de téléphone : 1 647 362-9199 ou 1 800 770-2030 Code d’accès : 1967132 Calendrier 2022 – Prochains résultats trimestriels 2e trimestre : Le mercredi 8 juin 2022 3e trimestre : Le mercredi 7 septembre 2022 4e trimestre : Le mardi 13 décembre 2022

Pour plus de renseignements :



Yan Lapointe

Directeur, Relations avec les investisseurs

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-3574

yan.lapointe@tc.tc