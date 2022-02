DGNV N.V. i.l . (“DGNV”) , verzet tegen rekening & verantwoording

DGNV N.V. in liquidatie (DGNV) maakt bekend dat door Recalcico Beheer B.V. en een aan haar gelieerde natuurlijke persoon (de Verzoekers) bij de Rechtbank Amsterdam verzet is aangetekend tegen de door DGNV op 4 januari 2022 gepubliceerde rekening & verantwoording en het plan van verdeling (R&V). De Verzoekers hebben aanpassing van de R&V verzocht, alsmede het ontslag van de vereffenaar. DGNV is het oneens met de stellingen en verzoeken van de Verzoekers. Zij zal daartegen verweer voeren.

DGNV verkeert sinds haar ontbinding op 21 september 2021 in liquidatie. Als onderdeel daarvan heeft zij Euronext verzocht haar beursnotering te beëindigen. Na verkoop van haar onderneming en uitkering van de opbrengst aan de aandeelhouders vertegenwoordigen de aandelen in DGNV geen onderliggende waarde meer.

DGNV N.V. in liquidatie,

FCA Liquidator B.V., vereffenaar



Voor meer informatie

Voor meer informatie over de in dit persbericht omschreven vereffening wordt verwezen naar het biedingsbericht van New Horizons Holding B.V. en TBL Investments B.V. van 2 juni 2021, de standpuntbepaling van DGNV van 2 juni 2021, de persberichten omtrent de BAVA van 16 juli, 19 oktober 2021 en 30 november 2021, alsmede de persberichten van DGNV van 21 september en 12 oktober 2021, 4 januari 2022 en 3 en 10 februari 2022. Deze documenten zijn te vinden op de website www.dgnv.nl.

Disclaimer

Dit persbericht bevat mogelijk voorwetenschap zoals bedoeld in de Europese Verordening Marktmisbruik (596/2014).