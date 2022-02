Admiral Markets AS: Finantsinspektsiooni otsusest Admiral Markets AS suhtes

Estonian English

Eesti Finantsinspektsioon on edastanud Admiral Markets AS- le väärteo otsuse, mille kohaselt on ettevõte rikkunud väärtpaberituru seadusest ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 648/2012 (edaspidi EMIR) tulenevat õigeaegset tehnilist raporteerimiskohustust ning ettevõttele on määratud rahatrahv kakskümmend tuhat eurot. Admiral Markets AS leiab, et on teinud endast kõik oleneva kohustuse nõuetekohaseks täitmiseks.



Admiral Markets AS kasutas raporteerimisel turul tunnustatud, kvalifitseeritud ja professionaalsete teenusepakkujate abi. Raporteerimisteenuse edasiandmine on tavapärane turupraktika, mistõttu ei ole ettevõte tahtlikult eiranud nõuetekohast EMIR raporteerimiskohustust ega suhtunud oma kohustuste täitmisesse hooletult.



Lisaks asus Admiral Markets AS raporteerimisega seotud vigade tuvastamisel neid koheselt parandama, kuid tehniliselt ei olnud see raporteerimiseks ettenähtud aja jooksul võimalik, mis tõi ka kaasa tehingute hilinenud raporteerimise. Ettevõte on teinud kõik endast oleneva, et aruandekohustust nõuetekohaselt täita ja koostöös teenusepakkujaga tuvastatud vead parandada.



Admiral Markets AS on oluliselt panustanud raporteerimise kvaliteedi tagamisse nii täiendavaid inimesi kaasates kui mahukate rahaliste investeeringutega. Lisaks on Admiral Markets AS otsustanud vahetada raporteerimisteenuse pakkujat.



Euroopa Väärtpaberijärelevalve hinnangul on olukord õigeaegse tehnilise raporteerimiskohustuse osas ühetaoline Euroopa- üleselt. Seetõttu on Admiral Markets-i AS tegevus ja investeeringud aruandekohustuse kvaliteedi nõuetekohaseks täitmiseks ja tõstmiseks pigem teedrajavad ning eeskujuks kogu sektorile.



Lisainfo:



Kaia Gil

Admiral Markets AS kommunikatsioonijuht

kaia.gil@admiralmarkets.com

+372 53 413 764