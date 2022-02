English French

Le Conseil d’administration de Sanofi propose la nomination de Carole Ferrand, Emile Voest et Antoine Yver en qualité d’administrateurs indépendants

Paris, le 22 février 2022. Lors de sa séance du 22 février 2022, le Conseil d’administration de Sanofi a décidé de proposer, dans le cadre de la prochaine Assemblée générale des actionnaires prévue le 3 mai 2022, le renouvellement des mandats de Paul Hudson, Christophe Babule, Patrick Kron et Gilles Schnepp et la nomination de Carole Ferrand, Emile Voest et Antoine Yver en qualité d’administrateurs indépendants. Melanie Lee et Carole Piwnica quittent le Conseil. Le Président a remercié Carole Piwnica pour sa contribution à la transformation du groupe au cours de ses presque 12 années de mandat, et Melanie Lee pour sa contribution à la réorientation scientifique du groupe et à la création du Comité Scientifique.

Carole Ferrand est actuellement Directrice financière du groupe Capgemini et administrateur de Fnac Darty. Elle débute sa carrière en 1992 chez PricewaterhouseCoopers où elle exerce des fonctions d'audit puis de conseil financier. Après dix ans passés chez Sony France en tant que Directrice financière (2000-2002), puis de Secrétaire général, elle est nommée Directrice financière du groupe Europacorp en 2011. En 2013, Carole Ferrand est nommée Directrice des financements du groupe Artémis. Elle siège ensuite au conseil d’administration de Capgemini pendant deux ans (2016-2018) avant d’être nommée à son poste actuel de Directrice financière du groupe.

Carole Ferrand est diplômée de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC Paris).

Emile Voest est actuellement administrateur du Cancer Core Europe, une collaboration entre sept centres de cancérologie polyvalents de premier plan en Europe, et a été Directeur médical exécutif de l’Institut néerlandais du cancer (NKI) jusqu’en 2021. Il est Professeur en oncologie médicale à l’Université d'Utrecht (UMC) depuis 1999 et dirige un groupe de recherche au NKI et à l’Institut Oncode. Il a fondé et dirige plusieurs projets innovants en oncologie de précision. Il est cofondateur et membre non exécutif du Conseil d'administration de la Hartwig Medical Foundation (spécialisée dans l’analyse d'ADN à grande échelle), membre du Conseil d'administration du Center for Personalized Cancer Treatment et dirige plusieurs essais cliniques innovants en oncologie de précision. Au cours des dernières années, il a également occupé diverses fonctions de direction dans des organisations médicales telles que l'ESMO et l'ASCO.

Emile Voest est titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université d'Utrecht.

Antoine Yver est en charge depuis 2021 du développement de Centessa Pharmaceuticals, Inc.. Il débute sa carrière en oncologie chez Rhône Poulenc Rorer Inc. en 1990. En 1999, il intègre le groupe Aventis en tant que Directeur principal du développement clinique mondial en oncologie. En 2005, il est nommé Directeur principal du développement en oncologie de Johnson & Johnson puis, en 2006, Directeur exécutif du département oncologie de Schering-Plough. De 2009 à 2016, il dirige le développement mondial en oncologie d’AstraZeneca et développe notamment les traitements TAGRISSO et LYNPARZA. En particulier, il occupe la fonction de Vice-président senior en charge de l'oncologie et du développement Chine d’AstraZeneca de 2013-2016. Par la suite, il est nommé Vice-président exécutif de la recherche et du développement en oncologie de Daiichi Sankyo, et développe notamment le traitement ENHERTU.

Antoine Yver, ancien interne en médecine des Hôpitaux de Paris (AAIHP) et ancien chef de clinique assistant de Paris, est diplômé en médecine et pédiatrie de l'Université Paris-Saclay. Il est également titulaire d'un Master en immunologie de l'Université de Paris.

Serge Weinberg

Président du Conseil d’administration

“Ces évolutions correspondent à la volonté du Conseil de renforcer les compétences scientifiques, en particulier en oncologie, et financières du Conseil, tout en maintenant la taille du Conseil à 16 membres ( y compris les 2 administrateurs salariés).”

La composition des comités spécialisés du Conseil sera revue à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires prévue le 3 mai 2022.

