TORONTO, 22 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- True Exposure Investments, Inc. (TruX) annonce la mise en œuvre d'un « programme de transfert automatique » à l'égard des parts des séries F, P et O du Portefeuille de Risque Exogène TruX (le Portefeuille). Le Portefeuille offre des parts des séries F, P et O, chacune avec un niveau d'actif minimum progressivement plus élevé et un taux de frais de gestion réduit. TruX a modifié les modalités de la déclaration de fiducie du Portefeuille pour qu'à la fin de chaque mois, les parts soient automatiquement converties dans la série de frais de gestion la moins élevée à laquelle ce niveau d'actif est admissible. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec TruX ou consulter la modification du prospectus simplifié du Portefeuille.



