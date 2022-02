Soutenir les travaux de recherche qui importent à la population canadienne

English French

OTTAWA, 22 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les chercheuses et chercheurs canadiens jouent un rôle crucial dans l’évolution de notre société. Qu’il s’agisse de s’attaquer aux nombreux aspects de la crise climatique mondiale, de mettre au point de nouvelles générations de matériaux hautement performants ou d’innover dans le secteur alimentaire, les brillants esprits des universités, des collèges, des cégeps et des écoles polytechniques du Canada stimulent l’innovation au pays et sur la scène mondiale.



Au nom de l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, le secrétaire parlementaire Andy Fillmore a annoncé aujourd’hui un financement de près de 45 millions de dollars du gouvernement du Canada par l’entremise de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), afin de veiller à ce que les chercheurs et chercheuses disposent des laboratoires et du matériel nécessaires pour réaliser des projets de recherche et de développement technologique de calibre mondial.

Ce financement soutiendra 150 projets dans 43 établissements de partout au pays :

Plus de 30 millions de dollars seront alloués à 136 projets d’infrastructure de recherche dans 31 universités par l’intermédiaire du Fonds des leaders John-R.-Evans (FLJE), ce qui aidera les établissements à attirer et à retenir parmi les meilleurs chercheurs et chercheuses d’aujourd’hui et de demain;

Plus de 14 millions de dollars seront alloués à 14 projets dans 12 collèges, cégeps et écoles polytechniques par l’entremise du Fonds collège-industrie pour l’innovation (FCII). Ceci aidera les établissements à soutenir l’innovation en fournissant aux chercheurs et chercheuses une infrastructure de recherche à la fine pointe de la technologie et pertinente pour le secteur industriel afin qu’ils puissent trouver des solutions novatrices qui permettront aux entreprises canadiennes de rester concurrentielles à l’échelle internationale.

Voici quelques exemples de projets soutenus par ces deux programmes de financement :

Utilisation d’une lumière ultrarapide pour créer de nouvelles sources d’énergie

Les matières synthétiques joueront un rôle de plus en plus important au Canada alors que l’on recherche des solutions de rechange aux combustibles fossiles. À l’aide d’un laser ultrarapide nouvellement financé, Julianne Gibbs, de l’Université de l’Alberta, caractérisera ces matériaux à l’échelle moléculaire afin d’optimiser leur performance pour produire de l’énergie solaire, et convertir la lumière solaire en un carburant, comme le méthanol à partir de CO 2 ou d’autres sources de carbone vert;

Formation de la prochaine génération d’hydrométéorologues dans un monde en évolution rapide

Le centre-ouest de la Colombie-Britannique est l’une des régions les plus humides de la planète; les précipitations y sont abondantes et le givre fréquent. Pourtant, les sécheresses estivales, les orages intenses et les vents violents provoquent et alimentent des feux de forêt destructeurs. Stephen Dery, de l’Université du Nord de la Colombie-Britannique, met actuellement sur pied un observatoire de surveillance des phénomènes climatiques et hydrométéorologiques extrêmes (Monitoring Extreme Climate and Hydrometeorological Events – MECHE). Cet observatoire servira à former la prochaine génération d’hydrométéorologues sur des équipements de surveillance de pointe dans un contexte où le réchauffement climatique a des répercussions sur les personnes, les écosystèmes, les infrastructures et les activités socioéconomiques;

Innovation pour le secteur des produits marins et alimentaires

Afin de mieux répondre aux besoins d’analyse de l’industrie de la transformation des produits marins, le Cégep de la Gaspésie et des Îles et son centre collégial de transfert de technologie (CCTT) se dotent d’équipements pour caractériser les propriétés chimiques des produits marins et alimentaires. Grâce à ces nouveaux outils de pointe, la chercheuse Marie-Gil Fortin et ses collègues seront en mesure de promouvoir l’innovation afin d’accroître la création d’emplois et les retombées pour les entreprises de ce secteur;

L’énergie électrique mène la charge dans l’industrie minière

Bien que la transition du carburant diesel à l’électricité soit déjà bien engagée, il reste beaucoup de travail à faire avant que l’industrie minière soit en mesure de passer entièrement à l’électricité. En créant un laboratoire des véhicules électriques à batterie, le Collège Cambrian et son directeur de la recherche appliquée et de l’innovation, Michael Commito, espèrent encourager ce secteur à adopter des véhicules et de l’équipement électriques à batterie. À terme, ce projet permettra aux entreprises de réduire leurs coûts d’exploitation, d’améliorer la santé et la sécurité de la main-d’œuvre et de contribuer à la lutte contre les changements climatiques.

« Au cours des sept dernières années, notre gouvernement a pris des mesures concrètes pour rétablir le rôle de la science, tout comme celui des chercheurs et des chercheuses. Nous continuerons à appuyer ce secteur par d’autres actions dans le but d’attirer et retenir les meilleurs talents canadiens et les esprits les plus brillants dans les établissements de tout le pays. Les investissements annoncés aujourd’hui permettront d’offrir aux chercheurs et chercheuses de nos collèges et universités, l’équipement et les espaces dont ils ont besoin pour s’épanouir et relever nos défis les plus pressants, comme ceux des changements climatiques, des soins de santé et de la sécurité économique. Félicitations aux bénéficiaires du financement! Je suis impatient de voir où nous mèneront leurs idées audacieuses et visionnaires dans les années à venir. »

– L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

« L’innovation repose sur de nouvelles idées et de nouvelles découvertes. Celles-ci peuvent être mises en œuvre, non seulement pour permettre des avancées scientifiques importantes mais aussi pour améliorer la vie de toute la population canadienne. Grâce aux projets soutenus aujourd’hui par la FCI et grâce à plus de collaborations entre les milieux de l’enseignement et de l’entrepreneuriat, la société bénéficie d’améliorations tangibles qui contribueront à faire du Canada, un pays encore plus prospère. »

– Roseann O’Reilly Runte, présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l’innovation



Faits en bref

Le financement fourni par le FLJE aide les établissements à attirer et à retenir des chercheuses et chercheurs exceptionnels. Il permet également d’acquérir des outils nécessaires à l’accomplissement de travaux novateurs en plus d’offrir une infrastructure de recherche qui, combinée au soutien de partenaires, crée un environnement hautement concurrentiel susceptible d’attirer plus de personnes de talent;

L’investissement de 30 millions de dollars provenant du FLJE comprend 7 035 833 dollars octroyés au titre du Fonds d’exploitation des infrastructures (FEI) de la FCI. Celui-ci est un mécanisme qui aide les établissements à soutenir les coûts croissants de l’exploitation et de l’entretien des nouvelles infrastructures;

Le FCII soutient des projets d’infrastructure de recherche qui renforcent la capacité de recherche appliquée et de développement technologique des collèges et leur permettent de répondre à d’importants besoins du secteur industriel;

L’investissement de 14 millions de dollars provenant du FCII comprend 3 322 219 dollars octroyés au titre du FEI.

