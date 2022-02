CNH Industrial ha presentato il rinnovato piano strategico per il 2024

English Italian

Priorità strategiche incentrate su innovazione ispirata dal cliente, leadership tecnologica, forza dei brand e dei concessionari, eccellenza operativa e impegno per la sostenibilità

Presentazione del purpose aziendale: Breaking New Ground – Innovation Sustainability Productivity

Rinnovati obiettivi di sostenibilità, inclusa la nostra adesione all’iniziativa per i Science Based Targets (SBTi)

Presentazione degli obiettivi finanziari triennali, tra cui: Ricavi netti delle Attività Industriali proiettati verso una crescita fino a 20-22 miliardi di dollari entro il 2024 con un tasso medio annuale di crescita (CAGR) del 6% circa Margine EBIT adjusted delle Attività Industriali 2024 tra 12% e 13% circa, aumento di oltre 200 punti base rispetto al 2021 Margine EBIT per il segmento Agriculture tra 14,5% e 15,5% entro il 2024 Utile netto per azione (diluted EPS) superiore a 1,70 dollari entro il 2024 ROIC (ritorno sul capitale investito) delle Attività Industriali al 19% circa, con una crescita di tre punti percentuali durante il periodo del piano Free Cash Flow cumulato 2022-2024 delle Attività Industriali previsto oltre i 4,4 miliardi di dollari



Londra, 22 febbraio 2022

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi il suo piano industriale strategico rinnovato per il 2024 in occasione del Capital Markets Day tenutosi a Miami, in Florida (USA).

Scott W. Wine, CEO di CNH Industrial, ha presentato la nuova Società e ne ha definito le priorità strategiche, tra cui l'innovazione ispirata dal cliente, la leadership tecnologica, la forza dei brand e dei concessionari, l’eccellenza operativa e l’impegno per la sostenibilità.

Altri membri del top management hanno presentato le strategie in tecnologia di precisione, agricoltura, costruzioni, elettrificazione e combustibili alternativi, sostenibilità e gli obiettivi finanziari triennali.

“Oggi, io e i miei colleghi abbiamo avuto il privilegio di poter svelare la nuova CNH Industrial e la nostra strategia a lungo termine per una maggiore crescita ispirata ai clienti nonché un ulteriore miglioramento della performance finanziaria. Siamo fiduciosi che il piano che abbiamo presentato in dettaglio oggi sia una solida base per avanzare con determinazione e velocità", ha affermato Scott W. Wine, Chief Executive Officer di CNH Industrial. “Le potenziate capacità dei nostri business dedicati a Agriculture e Construction faranno leva sui nostri punti di forza competitivi e sulle risorse acquisite. Tutto questo è supportato da un team di vasta esperienza, unito da obiettivi comuni, che sarà capace di compiere azioni audaci in tutta l'organizzazione per i nostri stakeholder. Ispirato in ogni fase del processo dai nostri clienti, il piano consentirà a CNH Industrial di continuare a fornire prodotti con tecnologia leader a livello globale agli agricoltori e ai professionisti delle costruzioni di tutto il mondo".

Breaking New Ground: Innovation Sustainability Productivity

Alla base di questo piano strategico per il 2024, c'è il nuovo purpose aziendale: Breaking New Ground, che evoca la spinta di CNH Industrial ad aprire nuovi orizzonti, giungendo per prima là dove gli altri potranno seguirla e cercare continuamente soluzioni migliori e idee rivoluzionarie. Il nuovo purpose è incentrato su Innovazione, Sostenibilità e Produttività per accelerare la capacità di CNH Industrial di supportare le comunità impegnate nei settori agricolo e delle costruzioni ad affrontare l'enorme sfida di nutrire e sostenere la popolazione in crescita.

Una strategia finanziaria rigorosa

Oddone Incisa, Chief Financial Officer, ha presentato il piano finanziario della Società aggiornato per il 2024. Attraverso investimenti disciplinati i prodotti, tecnologie e capacità, CNH Industrial continuerà a garantire una crescita organica, perseguendo al contempo opportunità di crescita inorganica per aumentare le capacità e accelerare un aumento del profitto. La neocostituita CNH Industrial Ventures, che raccoglie insieme le partnership esistenti ed esplora nuove possibilità di collaborazione con promettenti start-up digitali e tecnologiche che operano in ambito Agriculture o Construction, si dedicherà alla crescita inorganica. Gli investimenti Capex aumenteranno durante il periodo del piano per accelerare la crescita organica, migliorare le esperienze dei clienti e prepararsi per un futuro sostenibile.

CNH Industrial rispetta il suo impegno per una solida struttura di bilancio e di liquidità e a mantenere e migliorare il rating di credito investment grade. La Società conferma la sua intenzione di essere esente da debiti netti entro il 2023. Ulteriori dettagli del piano finanziario includono:

Margine lordo superiore al 24% entro il 2024, in aumento di oltre 300 punti base rispetto al 2021

Investimenti in R&S focalizzati su nuovi prodotti e nuove tecnologie di precisione per circa 2,6 miliardi di dollari nei tre anni, salendo quindi fino al 4,5% dei ricavi netti nel 2024.

Il rinnovato piano finanziario 2022-2024 si impegna inoltre a una politica dei dividendi coerente e conferma la capacità della Società di esercitare eventuali riacquisti di azioni proprie (buy-back).

Tecnologia di precisione: puntare alla leadership digitale

Il fulcro della nuova strategia di CNH Industrial è l'attenzione alla leadership tecnologica nell'automazione e il suo impegno a fornire un ciclo agricolo completamente autonomo, estendendo sempre più questa esperienza per migliorare le capacità del segmento Construction.

Parag Garg, Chief Digital Officer, ha illustrato come l'Azienda stia lavorando per migliorare la produttività e la resa delle aziende agricole. Grazie alla tecnologia di precisione acquisita da Raven e promuovendo automazione e autonomia plug and play insieme a una suite completa di servizi digitali, l'Azienda fornisce apparecchiature sempre più intelligenti che risolvono le sfide dei clienti e ne semplificano il lavoro. Le solide capacità di CNH Industrial sono notevolmente migliorate da Raven Industries, consentendo la rapida adozione di ulteriori soluzioni best-in-class per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti.

A sostenere gli impegni di cui sopra sono i pilastri della strategia aziendale per la tecnologia di precisione:

Forte attenzione al cliente, progettando le soluzioni tecnologiche progettate con una maggiore consapevolezza delle esigenze dei clienti

Cultura tecnologica, un approccio al lavoro e al risultato snello e in linea con i nuovi trend, che ottimizza l'esecuzione

Tech Stack, un'infrastruttura tecnologica flessibile e robusta che guida questo percorso verso l'automazione e l'autonomia

Ecosistema di partner solido e favorevole che promuove la collaborazione aperta per superare le sfide tecnologiche

Il segmento Agriculture: macchinari leader del settore (Great Iron) con tecnologia all'avanguardia (Great Tech)

Derek Neilson, President Agriculture, ha parlato del segmento Agriculture dell'Azienda. Presente in circa 200 paesi, fornisce una gamma completa di macchinari attraverso brand, prodotti e reti di distribuzione dedicati. Il piano prevede che gli investimenti dei tre anni in R&S e Capex quasi raddoppino fino a raggiungere i 4 miliardi di dollari, con focus su innovazioni incentrate sul cliente in termini di automazione e autonomia, ecosistemi di macchine connesse e trazioni alternative. Si prevede che i margini del segmento Agriculture raggiungeranno il 14,5 – 15,5% entro il 2024.

CNH Industrial investirà in un percorso verso l'eccellenza nella soddisfazione di clienti e concessionari, fondamentali per il successo futuro dell'Azienda. Il portafoglio di macchine agricole all'avanguardia in grado di aumentare la produttività subirà un'espansione significativa, con 150 nuovi lanci previsti dal piano, a sostegno del posizionamento differenziato dei brand Case IH e New Holland Agriculture.

Il segmento Construction: crescita profittevole

Stefano Pampalone, President Construction, ha spiegato come la trasformazione di questo business abbia posto le basi per una futura crescita redditizia. L’acquisizione dell’azienda italiana Sampierana è un fattore chiave, che apporta ulteriori competenze tecnologiche in-house e un portafoglio esteso di mini e midi escavatori, inclusi i modelli elettrici. Il segmento Construction di CNH Industrial offrirà nuove soluzioni rivolte ai clienti per una maggiore produttività, sicurezza e sostenibilità. Il segmento continuerà a perseguire una strategia multi-brand attraverso CASE, New Holland Construction (appoggiandosi alla propria rete di concessionari agricoli e alle sue applicazioni) ed Eurocomach (brand di Sampierana SpA da poco acquisita).

Ulteriori investimenti in ambito elettrificazione e combustibili alternativi

Con la crescente spinta globale a ridurre a zero le emissioni, CNH Industrial continuerà a rafforzare la sua posizione di leader nella propulsione alternativa (grazie a oltre 15 anni di R&S e prodotti già in commercio). Ciò consentirà ai suoi clienti di ottenere risultati impareggiabili e una maggiore produttività con un'esperienza migliorata per l’utente, aprendo contemporaneamente nuovi casi d'uso e applicazioni, facendo anche del bene al pianeta.

Selin Tur, Vice President of Advanced Technologies and Innovations, ha presentato la strategia dell'Azienda per l'elettrificazione e i combustibili alternativi. A questo proposito è prevista una grande varietà di soluzioni con sinergie sull’innovazione applicabili a tutte le linee di prodotti per entrambi i segmenti. Attraverso partnership strategiche, l'Azienda accresce le sue competenze attuali ed estende le conoscenze sulla piattaforma di prodotto alla propria rete di fornitori.

Un impegno attento per la sostenibilità

La nuova CNH Industrial prosegue il suo lungo percorso di eccellenza in ambito di sostenibilità, un impegno riconosciuto dagli enti certificatori più prestigiosi. Kelly Manley, Chief Diversity & Inclusion, Sustainability and Transformation Officer, ha illustrato la strategia di sostenibilità dell'Azienda, che include:

Carbon Footprint, piena adesione all’iniziativa per i Science Based Targets (SBTi) come naturale evoluzione dell’impegno sostenuto da CNH Industrial in materia di clima e ambiente

Circolarità ed efficienza ecologica, per garantire il ciclo di vita sostenibile dei propri prodotti unitamente all'ottimizzazione del consumo dell'acqua e della gestione dei rifiuti negli stabilimenti aziendali

Inclusione, equità e coinvolgimento, con cui la Società si impegna a costruire un capitale umano equo, a trasformare la propria cultura e a sostenere in modo significativo le comunità in cui opera

Governance e impegno, in cui CNH Industrial sta implementando metriche più efficaci per misurare la propria performance di sostenibilità. Tutte queste iniziative sono finalizzate a garantire il proseguimento della leadership di CNH Industrial in materia di sostenibilità nei suoi ambiti di business e a rafforzare la sua immagine di Employer of Choice.

“Questo piano è una chiara dimostrazione della significativa trasformazione che CNH Industrial sta intraprendendo. Viviamo in un mondo dinamico e operiamo in settori competitivi, ma io ho fiducia nel nostro team e nella nostra strategia", ha affermato Suzanne Heywood, Presidente di CNH Industrial. "Il Consiglio di Amministrazione e io appoggiamo totalmente il piano presentato qui oggi e sosteniamo l'impegno del Senior Leadership Team orientato a una crescita ispirata ai clienti, alla sostenibilità e al miglioramento continuo della cultura aziendale, che porterà risultati per tutti gli stakeholder coinvolti".

I materiali presentati oggi al Capital Markets Day sono disponibili tramite il sito corporate di CNH Industrial.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi.

Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi cinque brand principali: Case IH, New Holland Agriculture e STEYR, che forniscono applicazioni per il settore agricolo a 360°, dai macchinari alle attrezzature, fino alle tecnologie digitali per migliorarli; e CASE e New Holland Construction Equipment, che offrono una linea completa di soluzioni per migliorare la produttività del settore delle costruzioni. Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 35.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

Per maggiori informazioni e per consultare gli ultimi report finanziari e sulla sostenibilità, visita: cnhindustrial.com

Per le ultime notizie da CNH Industrial e dai suoi brand, vai sul sito: media.cnhindustrial.com

