Juniper Systems Limited lance le logiciel Uinta pour les appareils équipés du système d'exploitation Android

Le logiciel de collecte de données et de cartographie Uinta de Juniper Systems Limited s'exécute désormais sur les appareils Android ; il reste disponible pour les appareils équipés du système d'exploitation Windows de Microsoft.



BIRMINGHAM, Royaume-Uni, 22 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Limited, fabricant d'ordinateurs portables et de récepteurs GNSS renforcés, a annoncé aujourd'hui que son logiciel de collecte de données et de cartographie Uinta™ est désormais disponible pour les appareils tournant sous le système d'exploitation Android™. Ceci s'avère particulièrement précieux pour les utilisateurs qui préfèrent avoir recours à une tablette ou un smartphone Android comme collecteur de données.

Le logiciel de collecte de données très apprécié par les utilisateurs d'appareils Microsoft® Windows est désormais disponible pour les appareils Android. L'aspect intuitif et personnalisable du flux de travail utilisateur d'Uinta facilite la mesure des terres et la cartographie des actifs pour la collecte de données sur le terrain. Uinta peut désormais être utilisé sur une variété de smartphones et de tablettes, y compris les tablettes renforcées Cedar™ CT8X2 et Mesa® 3 de Juniper Systems Limited fonctionnant sous Android.

« Le logiciel Uinta fonctionnant sous Windows connaît un vif succès pour un large éventail d'applications client », a déclaré M. Simon Bowe, directeur général de Juniper Systems Limited, basé près de Birmingham, au Royaume-Uni. « Nous sommes heureux que ce logiciel intuitif fonctionne désormais sur les appareils Android, car cela permet un nombre considérable d'options en termes d'appareils mobiles. Bon nombre de nos clients utilisent désormais Uinta Windows au bureau, sur un ordinateur portable ou non, et Uinta Android lorsqu'ils sont sur le terrain, sur leur tablette ou leur smartphone Android. »

Les licences logicielles Uinta sont désormais interchangeables, elles fonctionnent sur les appareils Windows et sur les appareils Android.

En outre, le récepteur GNSS Geode™ de Juniper Systems Limited est couramment utilisé avec Uinta. Lorsqu'ils utilisent le Geode et exécutent Uinta sur un téléphone ou une tablette Android, les utilisateurs créent une solution de cartographie complète : collecte de données GNSS de haute précision sur le Geode, enregistrement des données dans le logiciel Uinta et visualisation des données sur un smartphone ou une tablette.

« Chez Juniper Systems Limited, nous sommes passionnés par la collecte de données dans des environnements exigeants et par la manière dont nos clients utilisent nos produits », a déclaré M. Bowe. « Uinta est déjà utilisé dans une large gamme de secteurs d'activités, et nous sommes certains que celle-ci va s'étoffer maintenant que ce logiciel fonctionne sur les appareils Android ».

Uinta pour Android ou Windows s'utilise de manière intuitive et s'installe rapidement, ce qui facilite la cartographie et la collecte de données. Ce logiciel inclut des modèles de projet que l'utilisateur peut modifier pour répondre à ses besoins spécifiques. Uinta est couramment utilisé dans toute une gamme d'applications portant sur des données de terrain, notamment pour la cartographie des services publics, l'irrigation commerciale et agricole ainsi que les inspections et le suivi des actifs industriels, et pour de nombreuses sciences de l'environnement dans les domaines de la foresterie, des zones humides, de la faune sauvage et de la cartographie de la végétation, entre autres. Juniper Systems fournit également à tous les utilisateurs un soutien technique en direct, une formation, et une assistance le cas échéant.

À propos de Juniper Systems Limited

Basé à Logan, dans l'Utah, aux États-Unis, et à Birmingham, au Royaume-Uni, Juniper Systems (https://junipersys.com) est un leader mondial de la conception et de la fabrication d'ordinateurs de poche ultra-renforcés, de récepteurs GNSS et de logiciels de cartographie, créant des solutions de collecte de données sur le terrain pour une utilisation dans des environnements extrêmes. Depuis 1993, les professionnels utilisent la technologie mobile innovante de Juniper Systems dans les domaines de la géomatique, de l'industrie, des sciences environnementales, de l'exploitation minière, des applications militaires, des applications ferroviaires, des réseaux d'approvisionnement et des services publics.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c47a04f7-edbf-4fb0-89ce-a7186cdb9508