Nouvelle option d’achat en $ US disponible pour les séries FNB du Fonds énergie Ninepoint

TORONTO, 22 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint ») est heureuse d’offrir une option d’achat en dollars américains (symbole : NNRG.U) pour les parts de la série FNB du Fonds énergie Ninepoint (le « Fonds ») à la NEO Bourse dès l’ouverture des marchés le 25 février 2022. Les parts de série FNB du Fonds continueront d’être disponibles à l’achat en dollars canadiens (symbole : NNRG) à la Bourse NEO.



Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et dans des titres apparentés de sociétés qui participent directement ou indirectement à l’exploration, l’exploitation, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon ou d’uranium, ainsi qu’à d’autres activités liées au secteur de l’énergie et des ressources.

À propos de Partenaires Ninepoint



Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions nord-américaines, des actions mondiales, des actifs réels et des revenus alternatifs. Groupe des actifs numériques Ninepoint est une division de Partenaires Ninepoint.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/, ou pour toute question concernant le placement, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Demandes de renseignements des médias :

Joanne Kearney

Smithcom Ltd.

416 804-5949

joanne.kearney@smithcom.ca

Questions relatives aux ventes :

Neil Ross

Partenaires Ninepoint

416 945-6227

nross@ninepoint.com