Dante Labs geht Partnerschaft mit The Renato Dulbecco Foundation ein, um die personalisierte Medizin für Krebs, COVID-19 und seltene Krankheiten voranzubringen

NEW YORK, Feb. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Genomik und Präzisionsmedizin, hat heute bekannt gegeben, dass es eine Partnerschaft mit The Renato Dulbecco Foundation eingegangen ist, um stärker personalisierte Therapien bei seltenen Krankheiten, Krebserkrankungen und COVID-19 anzubieten. Protelica, das bahnbrechende US-amerikanische Biotechnologieunternehmen, hat seine Bibliothek aus Milliarden von Pronectin-Nanoantikörpern und ein Portfolio aus 12 Patenten an The Renato Dulbecco Foundation lizenziert. Im Rahmen der Partnerschaft zur Arzneimittelforschung wird The Renato Dulbecco Foundation die Dante-Plattform nutzen, um Nanoantikörper und deren Wirksamkeit für ein großes Spektrum an Anwendungen zu identifizieren, unter anderem für die experimentelle Behandlung von COVID-19 und all seiner gegen klassische Therapien resistenten Varianten sowie von seltenen Krankheiten. Weitere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten werden an Twist Biosciences ausgelagert.



„Die personalisierte Medizin erfordert personalisierte Daten. Dank Partnerschaften wie der unseren mit The Renato Dulbecco Foundation können wir die Stärke genomischer Informationen für die Behandlung von Krankheiten nutzen und letztendlich bessere gesundheitliche Ergebnisse für die Patienten erzielen“, so Andrea Riposati, CEO von Dante Labs.

„Ich bin davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit zur Entdeckung neuer Pronectin-Moleküle führen wird, die als Medizin der nächsten Generation erachtet werden müssen und den Weg für die Behandlung von bislang noch unheilbaren Krankheiten ebnen werden“, sagte Prof. Giuseppe Nisticò, Leiter der Renato Dulbecco Foundation und ehemaliges Mitglied des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und des EMA-Vorstands.

Die Partnerschaft wurde von Dr. Roberto Crea, dem wissenschaftlichen Direktor der Renato Dulbecco Foundation, dem berühmten Wissenschaftler, Biotechnologiepionier und frühen Mitarbeiter von Genentech, enthusiastisch begrüßt.

The Renato Dulbecco Foundation wurde für den Erhalt staatlicher Fördermittel in Höhe von rund 30 Mio. USD (ca. 27 Mio. Euro) ausgewählt, und wird mindestens 100 Personen, darunter Forschende, Mitwirkende und Angestellte, beschäftigen. Das Institut wurde nach dem Nobelpreisträger Renato Dulbecco benannt, dem berühmten italienisch-amerikanischen Molekularbiologen und Virologen, der 1975 den Nobelpreis für Physiologie und Medizin für seine Arbeit zu Onkoviren und Krebs erhielt. Er gilt als der Vater der Entschlüsselung des menschlichen Genoms.

Über Dante Labs

Dante Labs ist ein globales Unternehmen im Bereich der Genomsequenzierung und Genomdatenanalyse, das eine neue Klasse transformativer Anwendungen für Gesundheit und lange Lebensdauer auf Grundlage von Gesamtgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Zu unseren Vermögenswerten gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, eine proprietäre Softwareplattform für den skalierten Einsatz von Genomdaten sowie proprietäre Prozesse für die industrielle Genomsequenzierung.

