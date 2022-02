Dante Labs s'associe à la Fondation Renato Dulbecco pour faire progresser les médicaments personnalisés contre le cancer, la COVID-19 et les maladies rares

Dutch French German Italian Russian Spanish

NEW YORK, 23 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec la Fondation Renato Dulbeccopour fournir des thérapies plus personnalisées dans les maladies rares, l'oncologie et la COVID-19. Protelica, société de biotechnologie américaine révolutionnaire, a cédé sous licence sa bibliothèque de milliards de nanoanticorps anti-pronectines et un portefeuille de 12 brevets à la Fondation Renato Dulbecco. Dans le cadre du partenariat dédié à la découverte de médicaments, la Fondation Renato Dulbecco tirera parti de la plateforme Dante pour identifier les nanoanticorps et leur efficacité pour un large éventail d'applications, y compris pour le traitement expérimental de la COVID-19 et de tous ses variants résistants aux thérapies traditionnelles et aux maladies orphelines. Des activités de R&D supplémentaires seront sous-traitées à Twist Biosciences.



« La médecine personnalisée a besoin de données personnalisées, et c'est grâce à des partenariats comme le nôtre avec la Fondation Renato Dulbecco que nous pouvons utiliser la puissance des informations génomiques pour traiter les maladies et, en fin de compte, offrir de meilleurs résultats de santé aux patients », a commenté Andrea Riposati, PDG de Dante Labs.

« Je suis fermement convaincu que cette collaboration conduira à la découverte de nouvelles pronectines qui doivent être considérées comme un médicament de nouvelle génération, et que ceci ouvrira la voie au traitement de maladies encore incurables », a annoncé le professeur Giuseppe Nisticò, chef de la Fondation Renato Dulbecco et ancien membre de l'Agence européenne des médicaments (EMA) CHMP (Comité des produits médicaux humains) et du conseil d'administration de l'EMOA.

Ce partenariat a reçu le soutien enthousiaste du Dr Roberto Crea, directeur scientifique de la Fondation Renato Dulbecco, le célèbre scientifique, pionnier de la biotechnologie et premier employé de Genentech.

La Fondation Renato Dulbecco a été sélectionnée pour recevoir des fonds publics d'environ 30 millions USD (environ 27 millions d'euros) et aura un impact sur l'emploi d'au moins 100 personnes, y compris des chercheurs, des collaborateurs et des employés. L'institut porte son nom et célèbre le lauréat du prix Nobel Renato Dulbecco, le célèbre biologiste moléculaire et virologue italo-américain qui a reçu le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1975 pour son travail sur les oncovirus et le cancer. Il est considéré comme le père du décodage du génome humain.

À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les données génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. Nos actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

