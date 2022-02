Dante Labs in collaborazione con la Fondazione Renato Dulbecco per far progredire i farmaci personalizzati per cancro, COVID-19 e malattie rare

Dutch French German Italian Russian Spanish

NEW YORK, Feb. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , leader globale nella genomica e nella medicina di precisione, ha annunciato oggi di aver stretto una collaborazione con la Fondazione Renato Dulbecco per fornire terapie più personalizzate per malattie rare, oncologia e COVID-19. Protelica, l'innovativa azienda biotecnologica statunitense, ha dato in licenza la sua libreria di miliardi di nanoanticorpi pronectine e un portafoglio di 12 brevetti alla Fondazione Renato Dulbecco. Come parte della collaborazione di ricerca farmaceutica, la Fondazione Renato Dulbecco sfrutterà la Piattaforma Dante per identificare i nanoanticorpi e la loro efficacia per una vasta gamma di applicazioni, tra cui per il trattamento sperimentale della COVID-19 e tutte le sue varianti resistenti alle terapie tradizionali e malattie orfane. Ulteriori attività di R&S saranno esternalizzate a Twist Biosciences.



"La medicina personalizzata necessita di dati personalizzati, ed è attraverso collaborazioni come la nostra con la Fondazione Renato Dulbecco che possiamo utilizzare il potere delle informazioni genomiche per trattare le malattie e, in ultima analisi, fornire migliori risultati sul piano sanitario per i pazienti", ha dichiarato Andrea Riposati, CEO di Dante Labs.

"Sono fermamente convinto che questa collaborazione porterà alla scoperta di nuove pronectine che devono essere considerate una medicina di nuova generazione e aprirà le strade per il trattamento di malattie ancora incurabili", ha affermato il Prof. Giuseppe Nisticò, leader della Fondazione Renato Dulbecco ed ex membro del CHMP (Comitato per i medicinali per uso umano) dell'Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e del consiglio di amministrazione dell'EMA.

La collaborazione ha ricevuto l'entusiastica approvazione del Dr. Roberto Crea, direttore scientifico della Fondazione Renato Dulbecco, il famoso scienziato, pioniere delle biotecnologie e tra i primi dipendenti di Genentech.

La Fondazione Renato Dulbecco è stata selezionata per ricevere fondi governativi per circa 30 milioni di dollari (circa 27 milioni di euro) e avrà un impatto occupazionale per almeno 100 persone, tra cui ricercatori, collaboratori e dipendenti. L'istituto prende il nome e celebra il premio Nobel Renato Dulbecco, il famoso biologo molecolare e virologo italo-americano che ha ricevuto il premio Nobel del 1975 in fisiologia e medicina per il suo lavoro sugli oncovirus e sul cancro. È considerato il padre della decodificazione del genoma umano.

Informazioni su Dante Labs

Dante Labs è un'azienda di dati genomici globale che crea e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la salute e la longevità basate sul sequenziamento del genoma completo e sull'intelligenza artificiale. Le nostre risorse includono uno dei più grandi database di genomi privati con consenso alla ricerca, una piattaforma software proprietaria progettata per sfruttare la potenza dei dati genomici su larga scala e processi proprietari che consentono un approccio industriale al sequenziamento genomico.

